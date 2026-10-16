Tesla Roadster bay lên trời như trong phim, tăng tốc 0-96 km/h chưa đến 1 giây

Sau gần 9 năm kể từ lần đầu được giới thiệu, Tesla Roadster thế hệ mới tiếp tục gây chú ý với màn trình diễn có sự hỗ trợ của công nghệ động cơ đẩy khí nén do Tesla hợp tác phát triển cùng SpaceX.

Theo Carscoops, tại sự kiện ra mắt tối 15/10, Tesla trình diễn khả năng di chuyển lên một đoạn dốc gần như thẳng đứng, sau đó chuyển sang phương ngang. Chiếc xe tiếp tục thực hiện động tác nhào lộn trên không, lật ngược thân xe và hạ cánh có kiểm soát.

Đáng chú ý, Tesla tuyên bố Roadster có thể tăng tốc từ 0 lên 60 dặm/giờ (khoảng 96 km/h) trong 0,81 giây. Đây là thông số đặc biệt ấn tượng nếu được chứng minh trong điều kiện vận hành thực tế. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật chi tiết và khả năng thương mại hóa những công nghệ trình diễn vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Tesla Roadster có thể bay nhờ công nghệ của SpaceX

So với mẫu xe được giới thiệu năm 2017, Roadster mới có thiết kế góc cạnh hơn, mang phong cách khác biệt so với những mẫu xe thể thao truyền thống. Phần ngoại thất gợi liên tưởng đến ngôn ngữ thiết kế của Tesla Cybertruck, với các bề mặt sắc nét và đường nét dứt khoát.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống hỗ trợ vận hành. Theo thông tin được công bố, xe sử dụng hệ thống điều khiển điện tử đối với chân ga, phanh và hệ thống lái.

Hệ thống phanh dự kiến do Brembo Sensify cung cấp, trong khi cơ cấu lái và ga có cách tiếp cận tương tự Tesla Cybertruck. Xe còn được trang bị cánh gió sau có khả năng điều chỉnh lực ép xuống tùy theo điều kiện vận hành, với các chế độ tạo lực ép cao và thấp.

Đặc biệt, Tesla cho biết hệ thống quạt hút đặt dưới gầm có thể tạo lực ép xuống tương đương 2G ngay cả khi xe đứng yên. Bên cạnh đó, 10 động cơ đẩy khí lạnh được sử dụng để hỗ trợ xe di chuyển trên không.

Hệ thống này lấy khí nén từ hai bình chứa dung tích 600 lít trên xe. Theo Elon Musk, nguồn khí sử dụng là không khí thông thường trong khí quyển và có thể được bổ sung khi xe di chuyển.

Dù vậy, Tesla chưa công bố đầy đủ các thông số kỹ thuật để đánh giá khả năng vận hành, độ an toàn cũng như tính khả thi của hệ thống động cơ đẩy trong điều kiện sử dụng thực tế.

Giá cao nhất 250.000 USD, dự kiến sản xuất từ năm 2028

Bất chấp màn trình diễn gây chú ý, Roadster vẫn còn nhiều thông tin chưa được Tesla làm rõ. Hãng chưa công bố đầy đủ công suất, cấu hình mô-tơ điện, dung lượng pin, phạm vi hoạt động, địa điểm sản xuất và năng lực cung ứng của mẫu xe.

Theo Carscoops, Tesla dự kiến cung cấp Roadster với 3 phiên bản gồm Performance, Thrust và Rocket. Trong đó, riêng phiên bản Performance yêu cầu khách hàng phải đặt cọc 50.000 USD (gần 1,3 tỷ đồng).

Bản Thrust có giá 250.000 USD (xấp xỉ 6,5 tỷ đồng) được giới thiệu là có cấu hình cần thiết để đạt khả năng tăng tốc 0-96 km/h dưới một giây. Phiên bản Rocket được quảng bá với khả năng bay, có cấu hình một chỗ ngồi và chỉ dành cho khách hàng được mời.

Tuy nhiên, những màn trình diễn tại sự kiện chưa đồng nghĩa các tính năng này đã sẵn sàng trên xe thương mại. Tesla cũng chưa giải đáp đầy đủ các vấn đề liên quan đến lịch giao xe, quy trình hoàn tất cấu hình và quyền lợi của những khách hàng đã đặt trước Roadster từ lần giới thiệu đầu tiên.

Theo kế hoạch được công bố tại sự kiện, quá trình sản xuất mẫu xe này dự kiến bắt đầu vào năm 2028. Mốc thời gian trên đồng nghĩa khách hàng vẫn phải chờ thêm, trong khi các thông số quan trọng và khả năng đưa những công nghệ đặc biệt lên xe thương mại chưa được xác nhận đầy đủ.

Roadster vì thế tiếp tục đặt ra câu hỏi về khoảng cách giữa một màn trình diễn công nghệ ấn tượng và một sản phẩm có thể sản xuất hàng loạt. Sau gần một thập kỷ kể từ lần đầu xuất hiện, thách thức lớn nhất của Tesla không chỉ là chứng minh chiếc xe có thể tăng tốc hay bay như tuyên bố, mà còn là đưa những công nghệ đó vào một mẫu xe hoàn thiện và giao đến tay khách hàng.

(Theo Carscoops)

Bạn có góc nhìn thế nào về nội dung trên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận hoặc theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!