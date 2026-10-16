Tesla ra mắt siêu xe điện gắn động cơ tên lửa, có thể bay khỏi mặt đất

Mẫu xe thể thao điện Roadster thế hệ hai của Tesla. Ảnh: Tesla

Sáng 16/10 (giờ Việt Nam), Tesla giới thiệu mẫu xe thể thao điện Roadster thế hệ thứ hai tại cơ sở thử nghiệm của SpaceX ở bang Texas, Mỹ.

Điểm đặc biệt của mẫu xe hai chỗ ngồi này là hệ thống động cơ đẩy được phát triển cùng SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do ông Musk điều hành.

“Các bạn sẽ được chứng kiến những điều điên rồ hôm nay. Các bạn sẽ thấy kết quả của sự hợp tác giữa công ty ô tô tốt nhất thế giới và công ty tên lửa tốt nhất thế giới,” ông Musk phát biểu tại sự kiện.

Trong màn trình diễn được Tesla công bố, chiếc Roadster màu trắng tăng tốc trên một đoạn đường cong, sau đó di chuyển ở tư thế lộn ngược nhờ hệ thống tạo lực hút giúp xe bám vào mặt đường. Tiếp đó, chiếc xe rời khỏi đường dốc, xoay trên không rồi từ từ hạ xuống mặt đất nhờ các động cơ đẩy tích hợp.

Công nghệ “ô tô bay” của Roadster thế hệ hai được Tesla giới thiệu ngày 16/10. Video: Tesla

Tesla trình diễn khả năng nâng chiếc Roadster lên khỏi mặt đất để di chuyển vượt qua hàng loạt phương tiện khác của hãng, gồm Cybercab, Cybertruck, Semi, Model Y và Model 3. Video: Tesla

Theo TechCrunch, công nghệ “bay” của Roadster thế hệ hai về cơ bản sử dụng hệ thống khí nén áp suất cao, phun khí qua các vòi đẩy để tạo lực nâng, giúp xe rời khỏi mặt đất trong thời gian ngắn. Hệ thống này sử dụng vật liệu gia cường sợi carbon, tương tự một số công nghệ được SpaceX ứng dụng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Bên cạnh khả năng thực hiện những động tác trên không, Roadster được ông Elon Musk giới thiệu với khả năng tăng tốc từ 0 lên 60 dặm/giờ (khoảng 96,6 km/h) trong chưa đầy một giây và tốc độ tối đa vượt 230 dặm/giờ (khoảng 370 km/h).

Để đối chiếu, Bugatti Chiron Super Sport, một trong những mẫu siêu xe nhanh nhất thế giới hiện tại, mất khoảng 2,4 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h và có thể đạt tốc độ tối đa 440 km/h.

Tuy nhiên, Reuters lưu ý rằng các thông số trên do Tesla công bố và chưa được kiểm chứng độc lập. Hiện cũng chưa rõ những tính năng như nâng xe lên khỏi mặt đất có được phép sử dụng trên đường công cộng hay không.

Động cơ của Roadster thế hệ hai. Ảnh: Tesla

Tại lễ ra mắt, tỷ phú Elon Musk cho biết Tesla dự kiến bắt đầu sản xuất mẫu xe trên vào năm 2028, song chưa công bố giá bán chính thức.

Theo Reuters, sau sự kiện, trang đặt trước Roadster của Tesla hiển thị ba phiên bản xe. Trong đó, phiên bản cơ bản (Performance) yêu cầu đặt cọc 50.000 USD. Phiên bản Thrust, được trang bị các động cơ đẩy hỗ trợ tăng tốc, yêu cầu đặt cọc 250.000 USD.

Roadster thế hệ một là mẫu xe điện đầu tiên trong lịch sử Tesla, ra mắt năm 2008 và được bán đến năm 2012. Khi đó, mẫu xe có giá khoảng 100.000 USD và được sản xuất với số lượng hạn chế.

Sự xuất hiện của Roadster đã góp phần thay đổi quan niệm rằng ô tô điện chỉ phù hợp với nhu cầu di chuyển thông thường, khó có thể đạt hiệu suất cao như xe thể thao chạy xăng, Reuters nhận định.

Chia sẻ với Reuters sau lễ ra mắt Roadster thế hệ hai, nhà phân tích Seth Goldstein của công ty dịch vụ tài chính Morningstar nhận định mẫu xe mới này khó tạo ra tác động đáng kể đến doanh thu hay tình hình tài chính của Tesla. Thay vào đó, Roadster thế hệ hai được kỳ vọng đóng vai trò là mẫu xe biểu tượng, giúp Tesla giới thiệu những công nghệ và thành tựu kỹ thuật tiên tiến nhất.

Một số hình ảnh về mẫu xe Roadster thế hệ hai được Tesla công bố: