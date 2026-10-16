Tesla ra mắt siêu xe có thể bay và nhào lộn

Sau gần một thập kỷ chờ đợi với hàng loạt lần hoãn lịch, tối 15.10.2026 (giờ Mỹ - sáng 16.10 giờ Hà Nội), Tesla đã chính thức trình làng thiết kế sản xuất thương mại của mẫu siêu xe Tesla Roadster thế hệ mới. Không chỉ là một buổi lễ bàn giao hay ra mắt ô tô thông thường, sự kiện tại cơ sở thử nghiệm tên lửa SpaceX ở McGregor (Texas) đã trở thành một màn trình diễn công nghệ hàng không vũ trụ thực thụ, xóa bỏ ranh giới giữa ô tô mặt đất và cỗ máy không gian. Video buổi ra mắt đang lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt trong cộng đồng yêu xe hơi và công nghệ.

Tesla Roadster thế hệ mới.

Khi ô tô “bay” trên sân khấu

Không đi theo kịch bản truyền thống là lăn bánh chậm rãi từ trong rèm ra sân khấu, Tesla Roadster chào sân bằng những pha trình diễn động lực học nghẹt thở trên đường băng ngoài trời.

Màn xuất hiện lộn ngược (Upside-Down Drive): Chiếc xe lao ra từ phía xa trong làn khói mờ ảo và hệ thống đèn LED định vị sắc nét. Xe tăng tốc lao lên khung vòm thép gia cố đặc biệt và thực hiện cú chạy lộn ngược gần 180 độ trên không nhờ hệ thống quạt hút gầm tạo lực bám.

Mẫu xe Roadster trong buổi ra mắt ở Waco, Texas.

Kích hoạt động cơ đẩy SpaceX (SpaceX Thrusters): Ngay khi rời khỏi vòm ray, khoảng 10 vòi phun khí nén siêu cao áp trang bị quanh xe đồng loạt xả lực. Luồng khí nén cực mạnh xé tan làn khói, tạo lực lật xoay thân xe đưa bánh chạm đất an toàn.

Mẫu xe Roadster trong buổi ra mắt ở Waco, Texas.

Cú “Kickflip” - cú lộn xoay thân xe - qua dàn xe Tesla: Ngay sau cú đáp sân khấu, ở chế độ tự động lập trình sẵn (không người lái), chiếc Roadster tiếp tục cất cánh qua gờ đệm, nhô cao trên không trung và bay qua toàn bộ dải sản phẩm hiện hữu của hãng (từ Model 3, Model Y, Cybertruck, Cybercab đến xe tải Semi). Các vòi phun khí nén liên tục nhấp nháy xả khí để điều chỉnh góc xoay, thực hiện cú lộn xoay thân xe trước khi tiếp đất êm ái.

Trình diễn khí động học tại chỗ: Khi đã đỗ tại trung tâm, cánh gió chủ động (Active Rear Wing) liên tục thay đổi góc nghiêng mô phỏng lực ép mặt đường (Downforce), kết hợp cùng tiếng ồn của hệ thống quạt hút gầm (Fan-car system) đang khởi động để tạo hiệu ứng chân không bám chặt gầm xe xuống mặt sàn.

Thông số kỹ thuật phá vỡ trật tự vật lý

Tesla Roadster tiếp tục thiết lập những tiêu chuẩn hiệu năng chưa từng có trong ngành công nghiệp ô tô thế giới:

Tăng tốc 0 – 100 km/h: Dưới 1 giây (demo công bố khoảng 0,81 giây khi kết hợp gói động cơ đẩy khí nén lạnh SpaceX).

Vận tốc tối đa: Vượt mốc 370 km/h (230 mph); Elon Musk có tham vọng mức cao hơn.

Công nghệ SpaceX Thrusters: Hệ thống bình chứa khí nén composite siêu cao áp (khoảng 600 lít/250 kg khí) cung cấp gia tốc tức thì và hỗ trợ vào cua ở tốc độ cao cũng như khả năng bay/jump ngắn có kiểm soát.

Hệ thống quạt hút gầm (Fan-car System): Hút không khí bên dưới gầm xe ra ngoài, tạo lực ép Downforce cưỡng bức giúp xe bám đường tuyệt đối ngay cả khi đứng yên hoặc vào cua ở tốc độ lớn (lên tới khoảng 2G).

Khả năng nâng thân xe: Hệ thống khí nén cho phép nhấc toàn bộ thân xe khỏi mặt đất trong khoảng thời gian ngắn để thực hiện các pha điều hướng không trung có kiểm soát.

Thiết kế & Buồng lái: Kiểu dáng 2 chỗ ngồi tối ưu khí động học (lấy cảm hứng từ máy bay do thám SR-71 và tiêm kích F-35), mui xếp linh hoạt cùng vô-lăng dạng tay cầm điều khiển kiểu phi thuyền.

Tuy nhiên, việc trang bị hệ thống bình khí nén áp suất cực cao cùng khả năng “bay” ngắn sẽ phải đối mặt với những quy trình kiểm định an toàn đường bộ vô cùng khắt khe tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á trước khi được cấp phép lăn bánh hợp pháp trên đường công cộng.

Viễn cảnh thương mại và thách thức thị trường

Dù mang lại màn trình diễn công nghệ mãn nhãn, kế hoạch thương mại hóa của Tesla Roadster vẫn đặt ra nhiều bài toán lớn cho hãng xe điện Mỹ.

Phiên bản Performance yêu cầu khoản đặt cọc 50.000 USD. Phiên bản Thrust (SpaceX Package) có mức cọc lên tới 250.000 USD. Phiên bản cao cấp nhất Rocket hiện chỉ dành cho khách mời đặc biệt theo dạng lời mời (Invitation Only).

Mặc dù đã ra mắt thiết kế sản xuất thương mại, thời điểm bắt đầu sản xuất hàng loạt và bàn giao tới tay khách hàng được ấn định từ năm 2028.

Roadster không được thiết kế để trở thành mẫu xe bán chạy mang lại doanh số chính cho Tesla (như Model 3 hay Model Y). Mục tiêu lớn nhất của Roadster là một biểu tượng công nghệ, chứng minh năng lực vượt trội của Tesla trước sự vươn lên mạnh mẽ từ các đối thủ xe điện Trung Quốc và các hãng siêu xe truyền thống.

Bài toán duy trì niềm tin khách hàng Việc kéo dài thời gian chờ đợi từ bản Concept (2017) đến mốc bàn giao dự kiến (2028) đòi hỏi Tesla phải đảm bảo các công nghệ hứa hẹn hoạt động ổn định và không gặp sự cố kỹ thuật khi sản xuất thương mại. Tesla Roadster không chỉ đơn thuần là một chiếc siêu xe điện tăng tốc nhanh nhất thế giới, mà là một phép thử táo bạo kết hợp giữa công nghệ hàng không vũ trụ và kỹ thuật ô tô thương mại. Mặc dù hành trình đưa chiếc xe này ra đường phố vẫn còn chặng đường dài đến năm 2028, màn trình diễn tại Texas đã khẳng định triết lý làm sản phẩm không giới hạn của Elon Musk và Tesla.

Lan Chi (Theo Car and Driver, TechCrunch, Electrek, The Verge, Not a Tesla App, Wired - bản quyền hình ảnh thuộc về Tetsla)