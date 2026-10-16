Tesla ra mắt siêu xe 'biết bay' thu hút sự quan tâm trên toàn cầu

Tesla đồng thời thông báo sẽ bắt đầu sản xuất mẫu xe này vào năm 2028 – hơn một thập kỷ sau khi lần đầu hé lộ phiên bản thế hệ mới của dòng xe điện thể thao này.

Trong màn trình diễn ra mắt gây chấn động, chiếc xe hai chỗ màu trắng đã chạy ngược đầu trên một đường dốc nhờ hệ thống hút chân không, sau đó thực hiện cú xoay trên không trung và hạ cánh bằng các động cơ đẩy tích hợp. Sau đó, chiếc xe còn sử dụng động cơ đẩy để lao qua một chiếc xe tải cùng các phương tiện khác, đồng thời xoay mình trên không trong quá trình thực hiện động tác này.

Việc ra mắt mẫu xe này mang lại cho Tesla một sản phẩm mang tính biểu tượng sau nhiều lần lỡ hẹn về thời điểm sản xuất Roadster. Tuy nhiên, sự kiện diễn ra trong bối cảnh công ty đang chuyển trọng tâm sang công nghệ tự lái và robot, cũng như chỉ vài ngày trước khi công bố kết quả kinh doanh quý 3.

Mẫu xe Roadster trong buổi trình làng thực hiện động tác leo dốc đến cuối con đường dựng đứng - Ảnh: Reuters

Sau đó chiếc xe bay trên không trung bằng hệ thống đẩy - Ảnh: Reuters

"Đó là một màn phô diễn kỹ thuật không mang lại giá trị thương mại nào, ngoại trừ việc làm các nhà sản xuất ô tô truyền thống phải xấu hổ" - Gene Munster, đối tác quản lý tại Deepwater Asset Management (một công ty đầu tư vào Tesla), chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X.

"Sự kiện Roadster là ví dụ mới nhất cho thấy lý do tại sao Elon nóng lòng muốn hợp nhất Tesla và công ty tên lửa SpaceX" - ông Munster nhận định.

Khán giả và những người chứng kiến đã vô cùng phấn khích trước màn trình diễn ấn tượng tại buổi lễ ra mắt. "Đó là màn trình diễn sản phẩm điên rồ nhất mà tôi từng chứng kiến. Tôi vừa tận mắt chứng kiến sự kiện này và vẫn tự hỏi làm sao mà nó không phải là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI) " - Sawyer Merritt, một nhà đầu tư kiêm người hâm mộ Tesla, đã đăng tải nhận định trên mạng xã hội X.

Ông Musk và các lãnh đạo khác không đưa ra mức giá mục tiêu cụ thể nào tại sự kiện ra mắt mẫu xe này hôm 15/10.

Cuối củng, xe hạ cánh nhẹ nhàng bằng các động cơ đẩy tích hợp - Ảnh: Reuters

Sau sự kiện ra mắt hôm 15/10, trang đặt hàng cho mẫu Roadster của Tesla hiển thị phiên bản "Performance" với yêu cầu khoản đặt cọc 50.000 USD và phiên bản "Thrust" (trang bị các bộ đẩy tăng tốc) với yêu cầu khoản đặt cọc 250.000 USD. Một biến thể khác mang tên "Rocket" – loại xe mà Tesla cho biết chỉ dành cho khách hàng được mời mua – được mô tả là mẫu xe một chỗ ngồi tích hợp "hệ thống bay hoàn chỉnh".

Video màn trình diễn ấn tượng của mẫu xe bay của Tesla: