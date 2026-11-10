Tesla ngừng sản xuất Cybertruck từ năm 2027 sau nhiều năm kinh doanh kém

Tesla dự kiến dừng sản xuất Cybertruck vào năm 2027, khép lại hành trình thương mại của một trong những mẫu xe gây tranh cãi nhất lịch sử ngành ô tô điện. Quyết định được CEO Elon Musk công bố ngày 6/11 trên mạng xã hội X, trong đó cho biết hãng sẽ tận dụng không gian nhà máy tại Texas để mở rộng sản xuất Cybercab, mẫu taxi điện tự lái đang được đặt nhiều kỳ vọng trong chiến lược tương lai.

Theo TechCrunch, động thái này đánh dấu sự kết thúc của một dự án từng được Elon Musk đặc biệt kỳ vọng. Khi những chiếc Cybertruck đầu tiên được bàn giao vào cuối năm 2023, CEO Tesla từng đặt mục tiêu doanh số khoảng 250.000 xe mỗi năm. Tuy nhiên, thực tế thị trường lại cách rất xa con số đó. Theo dữ liệu từ Kelley Blue Book, Tesla chỉ bán được 38.965 chiếc tại Mỹ trong năm 2024. Sang năm 2025, doanh số giảm mạnh xuống còn 20.237 chiếc, tương đương mức sụt giảm khoảng 48%.

Tesla dự kiến dừng sản xuất Cybertruck từ năm 2027 để chuyển nguồn lực nhà máy sang mẫu taxi tự lái Cybercab. Ảnh: Getty Images.

Từ siêu phẩm khoa học viễn tưởng đến màn ra mắt đầy tranh cãi

Cybertruck lần đầu được giới thiệu vào tháng 11/2019, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ thiết kế góc cạnh, thân xe bằng thép không gỉ và ngoại hình giống một phương tiện bước ra từ những bộ phim khoa học viễn tưởng hậu tận thế.

Tại sự kiện ra mắt, Tesla từng tạo nên khoảnh khắc khó quên khi nhà thiết kế trưởng Franz von Holzhausen dùng một quả bóng kim loại ném vào cửa kính xe nhằm chứng minh khả năng chống va đập. Thế nhưng, kết quả lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng khi kính xe bị nứt, thậm chí cả cửa kính phía sau cũng gặp sự cố trong lần thử nghiệm tiếp theo. Elon Musk khi đó chỉ biết đón nhận tình huống bằng những lời đùa trước sự chứng kiến của đám đông.

Màn thử nghiệm kính chống va đập thất bại tại sự kiện ra mắt năm 2019 từng trở thành khoảnh khắc đáng nhớ của Tesla. Ảnh: Bloomberg.

Dù màn trình diễn không như mong đợi, Cybertruck vẫn tạo ra làn sóng quan tâm khổng lồ. Elon Musk từng cho biết lượng đặt trước của mẫu xe đạt khoảng một triệu đơn hàng. Tuy nhiên, sự hào hứng ban đầu không chuyển hóa thành doanh số thực tế tương xứng khi sản phẩm chính thức thương mại hóa.

Những lời hứa chưa thành hiện thực

Một trong những nguyên nhân khiến Cybertruck gặp khó khăn nằm ở khoảng cách giữa những gì Tesla từng quảng bá và sản phẩm thực tế. Khi công bố năm 2019, hãng từng hứa hẹn mức giá khởi điểm dưới 40.000 USD cùng phạm vi hoạt động lên tới 500 dặm, tương đương khoảng 805 km.

Tuy nhiên, khi bắt đầu bàn giao xe vào cuối năm 2023, giá bán phiên bản thương mại đã tăng lên khoảng 60.000 USD, trong khi phạm vi hoạt động của phiên bản cao cấp cũng thấp hơn đáng kể so với cam kết ban đầu. Quá trình phát triển kéo dài và những lần trì hoãn sản xuất càng khiến sức hấp dẫn của mẫu xe suy giảm.

Cybertruck liên tục đối mặt với những vấn đề chất lượng, làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy của mẫu bán tải điện. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Cybertruck còn đối mặt với hàng loạt vấn đề chất lượng và đã trải qua 11 đợt triệu hồi kể từ khi bán ra thị trường. Thiết kế thân xe bằng thép không gỉ với những cạnh góc sắc nét cũng gây khó khăn cho việc đáp ứng các quy định an toàn dành cho người đi bộ tại châu Âu, hạn chế khả năng mở rộng sang những thị trường quốc tế quan trọng.

Bên cạnh yếu tố sản phẩm, hình ảnh cá nhân ngày càng gây tranh cãi của Elon Musk cũng khiến Cybertruck trở thành một biểu tượng văn hóa có nhiều luồng phản ứng trái chiều tại Mỹ. Theo phân tích của The New York Times, mẫu xe không chỉ đơn thuần là một phương tiện giao thông mà còn bị cuốn vào những tranh luận chính trị và xã hội, ảnh hưởng đến cách một bộ phận khách hàng nhìn nhận thương hiệu.

Cybercab trở thành ưu tiên mới của Tesla

Việc dừng sản xuất Cybertruck phản ánh sự thay đổi đáng kể trong định hướng kinh doanh của Tesla. Thay vì tiếp tục dành nguồn lực cho những mẫu xe điện truyền thống, hãng đang đẩy mạnh chiến lược trí tuệ nhân tạo, robot và công nghệ tự hành.

Theo Elon Musk, diện tích sản xuất tại nhà máy Gigafactory Texas sẽ được chuyển đổi để phục vụ Cybercab, mẫu taxi tự lái hai chỗ ngồi không có vô lăng và bàn đạp truyền thống. Tesla bắt đầu triển khai những chiếc Cybercab trên đường phố Austin trong năm 2026 và đặt mục tiêu mở rộng hoạt động sang nhiều thành phố khác.

Tesla đang chuyển trọng tâm từ xe điện truyền thống sang trí tuệ nhân tạo, công nghệ tự hành và robot hình người. Ảnh: Car And Driver.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Tesla hy sinh một dòng xe để phục vụ tham vọng mới. Trước đó, hãng cũng quyết định dừng sản xuất Model S và Model X nhằm chuyển đổi năng lực nhà máy sang phát triển robot hình người Optimus.

Dẫu vậy, chiến lược mới vẫn đi kèm không ít thách thức. Công nghệ tự lái của Tesla cần tiếp tục chứng minh độ an toàn, khả năng vận hành ổn định và tính thương mại trước khi có thể trở thành nguồn doanh thu lớn.

Sự kết thúc của Cybertruck không chỉ là câu chuyện về một mẫu bán tải điện thất bại trong việc chinh phục thị trường. Đây còn là dấu mốc cho thấy ngay cả một sản phẩm được hậu thuẫn bởi sức ảnh hưởng khổng lồ của Elon Musk cũng không thể đi ngược lại những quy luật cơ bản của ngành ô tô. Thiết kế táo bạo có thể tạo nên sự chú ý, nhưng giá bán, tính thực dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng mới là những yếu tố quyết định sự tồn tại lâu dài của một mẫu xe.