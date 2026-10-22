Tesla muốn bán xe tự lái Cybercab ngay trong năm 2026

Mẫu xe điện hai chỗ Cybercab đang trở thành một trong những sản phẩm quan trọng nhất trong chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Tesla.

Sau khi triển khai dịch vụ chở khách quy mô nhỏ tại Austin, Mỹ, hãng muốn đưa những chiếc xe tự lái đầu tiên đến tay khách hàng cá nhân ngay trong năm nay.

Tuy nhiên, tham vọng thương mại hóa một chiếc ô tô hoàn toàn không có bộ điều khiển thủ công vẫn đối mặt nhiều câu hỏi về an toàn và điều kiện lưu thông trên đường công cộng.

Hình minh họa

Thông tin được lãnh đạo Tesla đưa ra ngày 21.10.2026, sau khi hãng công bố kết quả kinh doanh quý III. Đây là một trong những tuyên bố đáng chú ý nhất về kế hoạch phát triển Cybercab, sản phẩm được kỳ vọng đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới robotaxi của Tesla trong tương lai.

Tesla muốn giao Cybercab cho khách hàng trước cuối năm 2026

Theo Lars Moravy, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật xe của Tesla, hãng đang hướng đến việc bắt đầu bán Cybercab cho công chúng trước khi năm 2026 kết thúc.

Trong giai đoạn đầu, số lượng xe được giao dự kiến còn hạn chế. Tesla muốn thông qua việc bàn giao và vận hành thực tế để tìm hiểu những vấn đề liên quan đến quyền sở hữu, quản lý phương tiện và hoạt động của xe tự lái khi không còn nằm hoàn toàn trong đội xe do hãng trực tiếp kiểm soát.

Sau khi có đủ kinh nghiệm, Tesla dự kiến từng bước mở rộng sản lượng và số lượng xe giao cho khách hàng.

Điểm đáng chú ý là Cybercab không phải phiên bản nâng cấp của Model 3 hay Model Y. Đây là mẫu xe được Tesla phát triển riêng cho nhiệm vụ vận chuyển hành khách bằng công nghệ tự lái, với thiết kế hoàn toàn khác những ô tô thông thường.

Xe có hai chỗ ngồi, sử dụng cửa mở hướng lên trên theo kiểu cánh bướm và phần thân được thiết kế tối giản nhằm phục vụ di chuyển trong đô thị.

Khác biệt lớn nhất nằm ở khoang lái. Cybercab không có vô-lăng, bàn đạp ga, bàn đạp phanh hoặc gương chiếu hậu truyền thống. Thay vì điều khiển xe, hành khách sẽ sử dụng màn hình trung tâm và hệ thống tương tác để lựa chọn điểm đến, điều chỉnh một số tiện ích trong chuyến đi.

Cách thiết kế này thể hiện tham vọng của Tesla về một phương tiện mà con người không cần trực tiếp thực hiện các thao tác lái xe.

Đối với ô tô thông thường, kể cả những mẫu có hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, người điều khiển vẫn cần sẵn sàng can thiệp khi xuất hiện tình huống bất thường.

Với Cybercab, Tesla muốn phần mềm và hệ thống AI thực hiện toàn bộ quá trình quan sát đường, nhận diện phương tiện, xử lý tình huống và đưa xe tới địa điểm được lựa chọn.

Đây cũng là lý do Cybercab được xem là bước chuyển quan trọng trong chiến lược của Tesla, từ doanh nghiệp sản xuất ô tô điện sang phát triển các sản phẩm dựa trên AI và robot.

Tuy nhiên, việc đặt mục tiêu bán xe vào cuối năm không đồng nghĩa Tesla đã công bố lịch mở bán đại trà, giá bán thương mại cuối cùng hoặc những điều kiện áp dụng với người mua cá nhân.

Hãng cũng chưa xác nhận chính thức số lượng Cybercab có thể giao trong năm 2026.

Một yếu tố khác cần làm rõ là sự khác biệt giữa bán Cybercab cho khách hàng và mở rộng dịch vụ robotaxi.

Tesla đã bắt đầu cung cấp những chuyến đi có thu phí bằng Cybercab tại Austin, bang Texas, từ ngày 3.9.2026. Hoạt động này hiện mới được triển khai trong phạm vi hạn chế, với số lượng xe nhỏ so với quy mô mạng lưới taxi truyền thống.

Theo kế hoạch được công bố mới nhất, Tesla muốn mở rộng hoạt động Cybercab sang Dallas trong tháng 11.2026.

Ashok Elluswamy, người phụ trách phát triển AI của Tesla, cho rằng khả năng mở rộng sản xuất Cybercab không phải khó khăn lớn nhất. Thách thức quan trọng hơn là bảo đảm các điều kiện pháp lý cần thiết để hãng có thể triển khai xe nhanh tương ứng với năng lực sản xuất.

Dù đề cập kế hoạch bán cho khách hàng, Elon Musk cũng cho biết phần lớn Cybercab trước mắt vẫn sẽ thuộc sở hữu Tesla và phục vụ mạng lưới gọi xe của hãng.

Điều này cho thấy chiến lược thương mại hóa đang được triển khai theo nhiều bước, thay vì ngay lập tức đưa Cybercab đến các đại lý để mọi khách hàng có thể mua và sử dụng như một chiếc ô tô điện thông thường.

Vì sao xe tự lái không vô-lăng của Tesla bị Mỹ điều tra?

Rào cản lớn nhất đối với Cybercab hiện nay không chỉ là công nghệ tự lái mà còn là hệ thống quy định an toàn được xây dựng trong nhiều thập niên dành cho ô tô có người điều khiển.

Ngày 4.9.2026, NHTSA thông báo mở cuộc điều tra đối với quá trình tự chứng nhận tiêu chuẩn an toàn của Tesla liên quan đến Cybercab.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Tesla bắt đầu triển khai dịch vụ chở khách bằng mẫu xe mới tại Austin.

Tại Mỹ, các nhà sản xuất ô tô có trách nhiệm tự chứng nhận phương tiện đáp ứng những Tiêu chuẩn an toàn phương tiện cơ giới liên bang, gọi tắt là FMVSS.

Khác với cơ chế phê duyệt trước khi bán thường được áp dụng tại một số quốc gia, hệ thống Mỹ cho phép doanh nghiệp tự xác nhận việc tuân thủ, nhưng cơ quan quản lý có quyền kiểm tra, điều tra và áp dụng biện pháp xử lý nếu phát hiện vấn đề.

Với Cybercab, NHTSA đang xem xét những dữ liệu kỹ thuật và căn cứ mà Tesla sử dụng để khẳng định mẫu xe đáp ứng các tiêu chuẩn liên bang hiện hành.

Vấn đề nằm ở chỗ nhiều tiêu chuẩn được thiết kế trên giả định ô tô có một người lái và được trang bị những bộ phận như vô-lăng, bàn đạp phanh, gương chiếu hậu.

Trong khi đó, Cybercab loại bỏ hoàn toàn những chi tiết này vì Tesla cho rằng hệ thống tự lái đảm nhiệm nhiệm vụ điều khiển phương tiện.

Cơ quan quản lý cần xác định việc loại bỏ các bộ phận nói trên có phù hợp với những quy định hiện hành hay không, cũng như Tesla dựa vào đâu để cho rằng một số yêu cầu kỹ thuật có thể không áp dụng đối với phương tiện tự lái hoàn toàn.

Cuộc điều tra cũng xem xét quy trình kiểm tra và chứng nhận mà hãng đã thực hiện trước khi đưa phương tiện tham gia giao thông.

Theo thời hạn được gia hạn, Tesla phải cung cấp thông tin trả lời những yêu cầu của NHTSA trước ngày 30.10.2026.

Đáng chú ý, việc bị điều tra không đồng nghĩa Cybercab đã bị kết luận không an toàn hoặc hoạt động trái pháp luật. Đây là quá trình cơ quan quản lý kiểm tra cơ sở tuân thủ và có thể yêu cầu những tài liệu, giải trình hoặc biện pháp tiếp theo.

Tuy nhiên, cuộc điều tra cho thấy Tesla vẫn còn những vấn đề pháp lý cần giải quyết nếu muốn mở rộng hoạt động Cybercab trên quy mô toàn quốc.

NHTSA hiện đang nghiên cứu điều chỉnh các tiêu chuẩn an toàn để phù hợp hơn với xe được thiết kế chỉ vận hành bằng hệ thống tự lái.

Trong đó có những đề xuất liên quan đến việc không bắt buộc trang bị bàn đạp phanh thủ công, gương chiếu hậu hoặc một số bộ phận dành cho người điều khiển truyền thống.

Tuy nhiên, các thay đổi này chưa hoàn tất quy trình ban hành. Trong thời gian đó, những tiêu chuẩn hiện hành vẫn có giá trị áp dụng.

Ngay cả khi quy định liên bang được điều chỉnh, việc triển khai dịch vụ xe tự lái còn phụ thuộc vào các yêu cầu khác của từng bang, thành phố và cơ quan quản lý liên quan.

Điều này tạo nên khác biệt quan trọng giữa ba giai đoạn: một mẫu xe có thể được sản xuất, được doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng và được phép vận hành rộng rãi trong những điều kiện giao thông cụ thể.

Ba giai đoạn này không tự động diễn ra cùng thời điểm.

Đặc biệt, việc Cybercab đã vận chuyển hành khách trong một khu vực nhất định tại Austin không có nghĩa chiếc xe được phép hoạt động tự do trên mọi tuyến đường hoặc được sử dụng ở tất cả các bang của Mỹ.

Đây là yếu tố người mua cần quan tâm nếu Tesla thực sự triển khai kế hoạch bán Cybercab cho cá nhân trước cuối năm.

Cybercab có mở ra kỷ nguyên ô tô không cần người lái?

Việc Tesla muốn đưa Cybercab đến tay khách hàng đánh dấu tham vọng thay đổi cách con người sở hữu và sử dụng ô tô.

Trong mô hình truyền thống, một chiếc xe chủ yếu được sử dụng khi có người trực tiếp điều khiển. Phần lớn thời gian còn lại, phương tiện nằm tại bãi đỗ, gara hoặc khu vực lưu giữ.

Tesla kỳ vọng xe tự lái có thể được sử dụng linh hoạt hơn, vừa phục vụ nhu cầu đi lại của chủ sở hữu, vừa tham gia mạng lưới vận chuyển hành khách trong những điều kiện cho phép.

Tuy nhiên, mô hình này đặt ra nhiều vấn đề vượt ngoài khả năng vận hành của phần mềm.

Nếu một chiếc Cybercab không có vô-lăng gặp tình huống mà hệ thống tự lái không thể tiếp tục xử lý, việc đưa phương tiện về trạng thái an toàn sẽ được thực hiện như thế nào?

Khi xe cần di chuyển trong khu vực sửa chữa, khi hệ thống camera hoặc cảm biến gặp sự cố, hoặc khi tuyến đường bị phong tỏa bất ngờ, doanh nghiệp phải có cơ chế hỗ trợ phù hợp mà không phụ thuộc vào việc hành khách tự điều khiển xe.

Bên cạnh đó là những câu hỏi về bảo hiểm, trách nhiệm khi xảy ra tai nạn, bảo trì phương tiện và khả năng giám sát hoạt động từ xa.

Đối với doanh nghiệp vận hành đội xe, những vấn đề này có thể được giải quyết thông qua trung tâm quản lý, nhân sự kỹ thuật và các quy trình hỗ trợ chuyên biệt.

Nhưng khi phương tiện được bán cho khách hàng cá nhân, việc xác định trách nhiệm giữa nhà sản xuất, người sở hữu, đơn vị vận hành phần mềm và bên cung cấp dịch vụ trở nên phức tạp hơn.

Đây cũng là một trong những lý do Tesla muốn triển khai số lượng nhỏ trước khi mở rộng.

Một yếu tố khác là khả năng vận hành trong điều kiện giao thông phức tạp.

Hệ thống tự lái phải xử lý nhiều tình huống khó dự đoán như đường đang thi công, tín hiệu giao thông bất thường, người đi bộ băng qua đường đột ngột hoặc phương tiện khác không tuân thủ quy tắc.

Với xe có người lái, tài xế có thể chủ động đánh giá và can thiệp. Cybercab phải dựa vào hệ thống tự động, đồng thời cần có phương án bảo đảm an toàn khi những điều kiện vận hành không còn phù hợp.

Do đó, việc loại bỏ vô-lăng và bàn đạp không tự nó chứng minh chiếc xe an toàn hơn hoặc thông minh hơn các dòng ô tô hiện hành.

Mức độ an toàn cần được đánh giá dựa trên kết quả vận hành thực tế, dữ liệu sự cố, khả năng xử lý những tình huống bất thường và việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Tesla đang sử dụng cả Model Y và Cybercab trong hệ sinh thái robotaxi. Tuy nhiên, hai loại phương tiện có sự khác biệt đáng kể.

Model Y vẫn là ô tô có bộ điều khiển truyền thống; một số xe trong mạng lưới có nhân sự giám sát an toàn. Trong khi đó, Cybercab được thiết kế chuyên biệt để vận hành không cần người lái và không có hệ thống điều khiển thủ công dành cho hành khách.

Cũng cần phân biệt Cybercab với tính năng Full Self-Driving (Supervised) đang được Tesla cung cấp trên những mẫu ô tô thương mại.

Dù tên gọi có cụm từ tự lái hoàn toàn, FSD phiên bản có giám sát vẫn là hệ thống hỗ trợ lái yêu cầu người điều khiển duy trì sự chú ý và sẵn sàng can thiệp. Công nghệ này không đồng nghĩa phương tiện trở thành robotaxi không cần người lái.

Về triển vọng thương mại, Tesla cho rằng Cybercab có thiết kế thuận lợi cho sản xuất quy mô lớn và kỳ vọng mẫu xe sẽ trở thành phương tiện chủ lực trong mạng lưới gọi xe tự hành của hãng.

Tuy nhiên, khả năng sản xuất nhiều xe không tự động đồng nghĩa số lượng xe có thể được khai thác thương mại cũng tăng tương ứng. Việc mở rộng còn phụ thuộc vào điều kiện pháp lý, năng lực quản lý đội xe, mức độ tin cậy của công nghệ và nhu cầu thực tế.

Tại Việt Nam, sự phát triển của Cybercab có thể thu hút sự quan tâm của những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ô tô điện, vận tải công nghệ và ứng dụng AI.

Dù vậy, hiện chưa có thông tin được xác nhận về kế hoạch phân phối Cybercab chính hãng tại Việt Nam hoặc thời điểm mẫu xe được phép lưu thông trong nước.

Nếu loại phương tiện không vô-lăng, không bàn đạp được nghiên cứu đưa vào sử dụng, vấn đề cần xem xét không chỉ là công nghệ vận hành mà còn bao gồm đăng kiểm, tiêu chuẩn kỹ thuật, trách nhiệm pháp lý và phương án xử lý khi xảy ra sự cố.

Trở lại thị trường Mỹ, mục tiêu bán Cybercab trước cuối năm 2026 cho thấy Tesla đang đẩy nhanh quá trình chuyển công nghệ tự lái thành sản phẩm thương mại.

Tuy nhiên, từ một dịch vụ robotaxi quy mô nhỏ tại Austin đến việc bán xe rộng rãi cho khách hàng vẫn là khoảng cách đáng kể.

Những câu trả lời của Tesla trước hạn 30.10 và kết quả rà soát tiếp theo của NHTSA sẽ là các diễn biến cần theo dõi để đánh giá khả năng hãng thực hiện kế hoạch.

Cybercab có thể trở thành bước tiến quan trọng của ngành ô tô tự lái, nhưng việc công nghệ này được triển khai đến đâu vẫn phải được quyết định bằng mức độ an toàn thực tế và khả năng đáp ứng những yêu cầu pháp lý, thay vì chỉ dựa trên thời hạn thương mại hóa mà nhà sản xuất đặt ra.