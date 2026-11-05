Tesla khai trương trung tâm nghiên cứu phát triển mới tại Berlin

Trung tâm đặt tại khu Berlin-Köpenick, trong một nhà xưởng công nghiệp cũ được cải tạo, gần nhà máy của Tesla ở Grünheide, bang Brandenburg.

Đại lý của Tesla ở California, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai trương, Thị trưởng Berlin Kai Wegner đánh giá việc Tesla đặt trung tâm phát triển tại thành phố là tín hiệu tích cực, khẳng định vai trò của Berlin trong lĩnh vực đổi mới và phát triển kinh tế. Ông nhấn mạnh Berlin và bang Brandenburg tạo thành một khu vực tăng trưởng kinh tế, do đó cần duy trì các điều kiện hoạt động ổn định và đáng tin cậy để không ảnh hưởng đến đà phát triển của khu vực.

Giám đốc trung tâm Jan Brückner khẳng định Tesla có kế hoạch hoạt động lâu dài tại Berlin. Vị trí gần nhà máy của hãng tại Grünheide có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là cơ sở sản xuất xe phục vụ cho toàn bộ thị trường châu Âu. Theo ông, một số bộ phận của mẫu xe thể thao Tesla Roadster vừa ra mắt tại Mỹ được nghiên cứu và phát triển tại Berlin. Mẫu xe này có thể bay ở độ cao thấp trong những quãng ngắn nhờ hệ thống vòi phun tên lửa.

Trung tâm hiện mới đi vào hoạt động một phần, với hơn 250 nhân viên trong giai đoạn đầu. Một số nhân viên được điều chuyển từ cơ sở của Tesla tại Tilburg (Hà Lan) và các phòng thí nghiệm khác. Tại đây, hãng không chỉ nghiên cứu vật liệu và hệ truyền động mà còn tiến hành thử nghiệm độ an toàn của các bộ phận ô tô, như túi khí, cũng như kiểm tra tế bào pin.

Tesla cho biết đã nộp hồ sơ xin cấp phép mở rộng trung tâm. Sau khi hoàn thành, cơ sở này dự kiến có khoảng 500 kỹ sư và kỹ thuật viên. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 100 triệu euro (112 triệu USD).

Cùng với việc mở rộng trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Berlin, Tesla cũng dự kiến tăng gấp đôi công suất nhà máy ở Grünheide, từ 500.000 xe lên 1 triệu xe mỗi năm. Kế hoạch đã được công bố hồi giữa tháng 10, trong khi nhà máy hiện vẫn chưa đạt công suất 500.000 xe/năm như dự kiến ban đầu.