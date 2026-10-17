Tesla hé lộ thiết kế mẫu xe ô tô điện bay thế hệ mới

Tesla Roadster thế hệ mới (Nguồn: Tesla)

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Tesla tại Texas đã thu hút sự chú ý lớn khi CEO Elon Musk công bố mẫu xe Roadster thế hệ tiếp theo. Hãng xe điện Mỹ quảng bá đây là “chiếc xe bay đầu tiên trên thế giới”.

Điểm khác biệt cốt lõi của mẫu xe này là sự tích hợp của 10 vòi phun khí nén cùng các bình khí siêu áp được thiết kế đặc biệt. Theo thông số do nhà sản xuất công bố, hệ thống đẩy không khí này không chỉ giúp phương tiện tăng tốc cực nhanh trên mặt đất mà còn có khả năng tạo ra lực đẩy đủ lớn để nhấc bổng chiếc xe lên không trung.

Việc ứng dụng các công nghệ mang hơi hướng không gian vũ trụ vào xe dân dụng cho thấy tham vọng của Tesla trong việc định hình lại khái niệm di chuyển cá nhân.

Bài báo lưu ý rằng sản phẩm hiện tại vẫn là nguyên mẫu trình diễn công nghệ. Khả năng đưa phương tiện này vào lưu thông thương mại thực tế sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào các quá trình kiểm định an toàn nghiêm ngặt và sự chấp thuận của các cơ quan quản lý giao thông đường bộ tại Mỹ.