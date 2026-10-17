Tesla hé lộ siêu xe biết bay

Tại sự kiện diễn ra bên ngoài thành phố Waco, bang Texas, Mỹ, Tesla trình diễn khả năng vận hành đặc biệt của Roadster. Chiếc xe sử dụng kết hợp quạt công suất lớn và động cơ đẩy để di chuyển lên một đường dốc lộn ngược, xoay vòng rồi hạ xuống mặt đường. Xe cũng nâng mình vượt qua các phương tiện đang di chuyển, gồm Cybercab, Cybertruck, Tesla Semi, Model Y và Model 3.

"Đây sẽ là chiếc xe thực sự được lưu thông trên đường phố", Elon Musk nói về mẫu xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 60 dặm/giờ (khoảng 96 km/h) trong một giây. Theo ông, Roadster có thể thực hiện những động tác đặc biệt nhờ hệ thống động cơ đẩy tích hợp.

Tesla vừa giới thiệu Roadster thế hệ thứ hai tích hợp công nghệ động cơ đẩy SpaceX, dự kiến sản xuất năm 2028 sau gần chín năm trì hoãn. Ảnh: Tesla

Tesla dự kiến cung cấp Roadster với ba phiên bản. Bản Performance được mô tả là sẵn sàng lưu thông trên đường, có hai chỗ ngồi, hệ thống khí động học chủ động và công nghệ hỗ trợ vận hành trên đường phố lẫn đường đua.

Phiên bản Thrust cũng có hai chỗ ngồi, được trang bị động cơ đẩy khí lạnh ở phía sau, cho phép tăng tốc từ 0 lên 60 dặm/giờ trong chưa đầy một giây. Trong khi đó, bản Rocket chỉ có một chỗ ngồi và sở hữu 10 động cơ đẩy khí lạnh bố trí xung quanh xe. Tesla giới thiệu phiên bản này là sẵn sàng bay.

Cả ba phiên bản đều có phạm vi di chuyển 300 dặm (khoảng 483 km) và tốc độ tối đa trên 230 dặm/giờ (khoảng 370 km/h). Theo thông tin trên website Tesla hôm 15/10, hãng nhận đặt trước mẫu xe với khoản phí 50.000 USD cho bản Performance và 250.000 USD cho bản Thrust. Phiên bản Rocket chỉ dành cho khách hàng được mời.

Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật Lars Moravy cho biết Roadster sử dụng 10 động cơ đẩy kết nối với hệ thống khí nén dung tích 600 lít, giúp xe nâng lên không trung và xoay vòng. Tesla cho biết các bình chịu áp lực gia cường bằng sợi carbon được bố trí trong những khoảng trống có thể tận dụng bên trong xe. Loại bình này từng liên quan đến nhiều vụ nổ tên lửa của SpaceX.

Tesla dự kiến cung cấp Roadster với ba phiên bản. Ảnh: Tesla

Elon Musk định vị Roadster là mẫu xe mang tính biểu tượng của Tesla, dù từng thừa nhận chưa chắc phương tiện này tạo ra tác động lớn về doanh thu. Ông cũng từng tuyên bố an toàn không phải mục tiêu hàng đầu của mẫu xe mới. "Nếu an toàn là ưu tiên số một, bạn không nên mua Roadster", Elon Musk nói trong một podcast hồi đầu năm. Ông cho biết Tesla sẽ cố gắng không để bất kỳ ai thiệt mạng khi sử dụng chiếc xe.

Thiết kế mới của Roadster có nhiều thay đổi so với phiên bản được giới thiệu năm 2017. Mẫu xe xuất hiện với lớp sơn trắng và kiểu dáng góc cạnh hơn, gợi liên tưởng đến những chiếc Lamborghini. Tesla cho biết thiết kế lấy cảm hứng từ máy bay trinh sát SR-71 và tiêm kích F-35.

Roadster thế hệ thứ hai lần đầu được Tesla công bố vào cuối sự kiện giới thiệu xe tải điện Tesla Semi năm 2017. Khi đó, hãng dự kiến giao xe sau vài năm và cho phép khách hàng đặt cọc 50.000 USD. Một số người thậm chí trả 250.000 USD để giữ chỗ cho một trong 1.000 chiếc thuộc phiên bản Founders Series.

Năm 2018, Elon Musk lần đầu đề cập việc trang bị động cơ đẩy của SpaceX cho Roadster, với khoảng 10 động cơ tên lửa nhỏ bố trí xung quanh xe. Theo ông, công nghệ này có thể cải thiện khả năng tăng tốc, tốc độ tối đa, phanh và vào cua, thậm chí giúp xe bay lên không trung.

Tuy nhiên, dự án liên tục bị trì hoãn khi Tesla ưu tiên phát triển các dòng xe khác, trong đó có Model 3, Model Y và Cybertruck. Kế hoạch ra mắt Roadster mới lần lượt bị lùi vào các năm 2020, 2021, 2023 và 2024. Cuối năm 2025, Elon Musk tiếp tục đề cập kế hoạch công bố mẫu xe trước khi năm kết thúc, sau đó chuyển lịch sang ngày 1/4/2026. Tesla dự kiến tổ chức sự kiện vào ngày 1/10, nhưng thời tiết khắc nghiệt buộc hãng tiếp tục hoãn.

Thiết kế bên trong Roadster. Ảnh: Tesla

Sau gần chín năm chờ đợi, Roadster thế hệ thứ hai được giới thiệu với tham vọng vượt xa một mẫu xe thể thao thông thường. Tuy nhiên, những tuyên bố về khả năng bay, tốc độ và kế hoạch giao xe năm 2028 vẫn cần được kiểm chứng khi sản phẩm hoàn thiện. Với lịch sử trì hoãn kéo dài, thách thức lớn nhất của Tesla không chỉ là biến những công nghệ táo bạo thành hiện thực, mà còn là đưa Roadster đến tay khách hàng đúng như cam kết.