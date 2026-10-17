Tesla gây sốt khi trình làng mẫu xe có thể bay, lộn vòng trên không như tên lửa

Tesla Roadster xuất hiện với màn bay lượn khó tin. (Nguồn: Tesla)

Tại buổi trình diễn mẫu Tesla Roadster 2 ở cơ sở phát triển và thử nghiệm tên lửa của SpaceX tại bang Texas (Mỹ) hôm 15/10, tỷ phú Elon Musk cho biết mẫu xe thể thao này được trang bị hệ thống kiểm soát độ cao, các động cơ đẩy và cụm động cơ đẩy chính ở phía sau. Theo ông, phương tiện có thể bay gần giống tên lửa, thực hiện các động tác lộn vòng và những pha nhào lộn phức tạp.

Video tại sự kiện cho thấy chiếc Roadster được điều khiển từ xa. Xe chạy lên một đường dốc cong, bám vào bề mặt ngay cả khi lộn ngược, trước khi sử dụng động cơ đẩy để lộn vòng, bay lên rồi hạ cánh.

Trong phần trình diễn tiếp theo, chiếc xe dùng động cơ đẩy để nhảy qua một hàng xe Tesla thuộc các dòng hiện có, sau đó tăng tốc từ 0 lên 60 dặm/giờ (khoảng 97 km/giờ) trong chưa đầy một giây, theo giới thiệu tại sự kiện.

“Hóa ra tương lai thực sự có ô tô bay”, ông Musk viết trên mạng xã hội X cùng video ghi lại màn trình diễn.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Tesla cũng thừa nhận mẫu xe thử nghiệm chưa được tối ưu hóa hoàn toàn về an toàn. “Tôi không chắc phương tiện này nhất thiết hợp pháp ở mọi khu vực pháp lý”, ông nói, đồng thời cho rằng chiếc xe có thể mang lại trải nghiệm phấn khích ở mức tối đa.

Mẫu xe thể thao Tesla Roadster 2 của hãng Tesla. (Nguồn: Tesla)

Sau sự kiện, Tesla mở đăng ký quan tâm đối với mẫu Roadster 2 hai chỗ ngồi trên trang web của hãng. Theo thông tin trên trang web, phiên bản “Performance” yêu cầu khoản đặt cọc 50.000 Bảng Anh, trong khi phiên bản “Thrust” yêu cầu đặt cọc 250.000 USD.

Biến thể “Rocket” có một chỗ ngồi, được giới thiệu là trang bị hệ thống bay hoàn chỉnh và chỉ dành cho khách hàng nhận được lời mời. Tesla cũng lưu ý phương tiện này không được phép bay trên đường công cộng.

Mẫu Roadster 2 dự kiến được đưa vào sản xuất năm 2028, với giá bán trên 200.000 USD (khoảng 150.000 Bảng Anh). Tesla định hướng đây là mẫu xe thể thao điện có khả năng vượt trội so với xe chạy xăng.

(theo Reuters)