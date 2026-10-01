Tesla đón tin vui tại nhiều thị trường châu Âu

Theo dữ liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Pháp (PFA), Cơ quan Thông tin Đường bộ Na Uy (OFV) và Mobility Sweden công bố, lượng đăng ký xe Tesla trong tháng 9/2026 tăng 61,9% tại Pháp, 2,2% tại Na Uy và 38,4% tại Thụy Điển so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng đăng ký xe Tesla trong tháng 9/2026 tăng 61,9% tại Pháp, 2,2% tại Na Uy và 38,4% tại Thụy Điển so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, số lượng đăng ký mới tại Liên minh châu Âu (EU), Anh và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) tăng 43,3% trong 8 tháng đầu năm nay.

Kết quả này bổ sung thêm dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Tesla tại châu Âu đang dần cải thiện. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), lượng đăng ký tại Liên minh châu Âu (EU), Anh và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) tăng 43,3% trong 8 tháng đầu năm nay.

Mức tăng của Tesla cao hơn tốc độ tăng trưởng 38,8% của thị trường xe thuần điện tại các khu vực này trong cùng giai đoạn. Đà phục hồi được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, trong đó có nền so sánh thấp của cùng kỳ năm trước, giá nhiên liệu tăng, các chính sách ưu đãi của chính phủ và sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng với BEV.

Đà phục hồi của Tesla được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, trong đó có nền so sánh thấp của cùng kỳ năm trước, giá nhiên liệu tăng, các chính sách ưu đãi của chính phủ và sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với xe điện.

Nhằm đẩy mạnh tính cạnh tranh của các sản phẩm xe điện, Tesla cũng bắt đầu thử nghiệm tính năng hỗ trợ lái thông minh FSD tại nhiều nước châu Âu. Mới đây, Cộng hòa Czech đã công nhận phê duyệt tạm thời hệ thống FSD từ Hà Lan, trở thành nước thứ 7 cho phép sử dụng tính năng này trong một số trường hợp.

FSD hiện được xếp vào nhóm hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Kỹ sư Ôtô Quốc tế (SAE). Người lái vẫn phải liên tục giám sát giao thông và hoạt động của hệ thống, đồng thời luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp quản xe khi cần.

Nhằm đẩy mạnh tính cạnh tranh của các sản phẩm xe điện, Tesla cũng bắt đầu thử nghiệm tính năng hỗ trợ lái thông minh FSD tại nhiều nước châu Âu. Đã có ít nhất 7 quốc gia thành viên EU thông qua tính năng này.

Dù vậy, kết quả tại Pháp, Na Uy và Thụy Điển mới chỉ phản ánh một phần thị trường châu Âu. Số liệu đăng ký tại Anh và Đức, 2 thị trường ôtô lớn nhất khu vực, dự kiến được công bố trong những ngày tới và sẽ cung cấp thêm cơ sở để đánh giá liệu đà phục hồi của Tesla có tiếp tục được mở rộng trên toàn châu Âu hay không.