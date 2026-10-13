Tesla đổi tên công nghệ FSD tại châu Âu

Tesla đã đổi tên hệ thống hỗ trợ lái Full Self-Driving (FSD) thành Tesla Assisted Driving tại nhiều thị trường châu Âu, trong bối cảnh hãng xe điện Mỹ thúc đẩy quá trình xin cấp phép triển khai công nghệ này trên toàn Liên minh châu Âu (EU).

FSD được đổi tên thành Tesla Assisted Driving

Trong nhiều năm, Tesla liên tục vấp phải chỉ trích vì sử dụng tên gọi Full Self-Driving, có nghĩa là tự lái hoàn toàn, cho một hệ thống vẫn yêu cầu người lái giám sát và sẵn sàng can thiệp. Dù FSD là một trong những hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến trên thị trường, công nghệ này chưa thể tự vận hành trong mọi tình huống và không cho phép người lái hoàn toàn rời khỏi việc điều khiển xe.

Hãng đã đổi tên FSD thành Tesla Assisted Driving trên các trang web của Tây Ban Nha, Đức, Thụy Điển, Hà Lan và một số thị trường châu Âu khác, trong bối cảnh Tesla thúc đẩy quá trình xin cấp phép triển khai công nghệ này tại EU.

Mới đây, hãng đã đổi tên FSD thành Tesla Assisted Driving trên các trang web của Tây Ban Nha, Đức, Thụy Điển, Hà Lan và một số thị trường châu Âu khác. Hãng xe Mỹ đồng thời cập nhật sổ tay hướng dẫn sử dụng trực tuyến tại các quốc gia này để thống nhất tên gọi mới.

Động thái diễn ra khoảng 6 tháng sau khi cơ quan quản lý phương tiện Hà Lan RDW cấp phép cho Tesla triển khai FSD, sau nhiều tháng thử nghiệm kín. Kể từ đó, 7 quốc gia EU khác cũng chấp thuận đưa các chức năng hỗ trợ lái của hệ thống vào sử dụng trên xe tại thị trường nội địa, gồm Croatia, Slovenia, Czech, Estonia, Lithuania, Đan Mạch và Bỉ. Slovakia được dự đoán sẽ sớm đưa ra quyết định tương tự.

Cách đặt tên FSD (Full Self-Driving) có nguy cơ khiến tài xế tin rằng phương tiện có thể tự lái trong mọi tình huống, từ đó giảm mức độ tập trung khi tham gia giao thông.

Cơ quan quản lý an toàn tại một số quốc gia châu Âu cho rằng tên gọi Full Self-Driving có thể gây hiểu nhầm cho người dùng. Cách đặt tên này có nguy cơ khiến tài xế tin rằng phương tiện có thể tự lái trong mọi tình huống, từ đó giảm mức độ tập trung khi tham gia giao thông.

Vấn đề tương tự cũng từng xuất hiện với Autopilot, một hệ thống hỗ trợ lái khác của Tesla. Hãng đã sử dụng tên gọi đầy đủ là Full Self-Driving (Supervised), đồng thời nhiều lần cảnh báo khách hàng trên website và mạng xã hội rằng công nghệ này không biến xe thành phương tiện tự hành hoàn toàn, cũng không thay thế vai trò của người lái.

Tesla Assisted Driving có thể được thông qua tại EU?

Việc chuyển sang tên Tesla Assisted Driving giúp hãng giải quyết một trong những mối quan ngại chính của cơ quan quản lý mà không cần thay đổi tên gọi trên toàn bộ hệ thống sản phẩm. Hiện tại, Tesla đang tích cực vận động để FSD được chấp thuận trên phạm vi toàn EU, thay vì chỉ hoạt động tại một số quốc gia riêng lẻ.

Việc chuyển sang tên Tesla Assisted Driving giúp hãng giải quyết một trong những mối quan ngại chính của cơ quan quản lý mà không cần thay đổi tên gọi trên toàn bộ hệ thống sản phẩm.

CEO Elon Musk nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến đối với tương lai Tesla. Việc mở rộng thị trường tại châu Âu được xem là một bước quan trọng trong chiến lược phát triển các tính năng phần mềm và công nghệ lái xe của hãng.

Cuộc bỏ phiếu về việc triển khai công nghệ này dự kiến diễn ra trong tháng 10, nhưng đã được lùi sang tháng 12. Để FSD được áp dụng trên toàn EU, đề xuất cần nhận được sự ủng hộ của đa số đủ điều kiện, tương đương ít nhất 15 trong tổng số 27 quốc gia thành viên.

Động thái diễn ra khoảng 6 tháng sau khi cơ quan quản lý phương tiện Hà Lan RDW cấp phép cho Tesla triển khai FSD. Đã có 8 quốc gia EU chấp thuận tính năng này gồm Hà Lan, Croatia, Slovenia, Czech, Estonia, Lithuania, Đan Mạch và Bỉ.

Nếu được thông qua, Tesla sẽ có cơ hội mở rộng phạm vi cung cấp công nghệ hỗ trợ lái tại một trong những thị trường ôtô lớn nhất thế giới. Dù vậy, việc đổi tên hệ thống không đồng nghĩa với việc FSD đã đạt khả năng tự hành hoàn toàn, và người lái vẫn phải duy trì sự chú ý cũng như sẵn sàng kiểm soát phương tiện.