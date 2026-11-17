Tesla công bố kế hoạch mở rộng nhà máy tại Đức với mục tiêu sản xuất 1 triệu xe tự lái Cybercab mỗi năm. (Ảnh minh họa)

Hãng xe điện Tesla (Mỹ) vừa thông báo sẽ đầu tư 3 tỷ euro (khoảng 3,4 tỷ USD) để mở rộng nhà máy tại Gruenheide, gần thủ đô Berlin (Đức), với mục tiêu nâng công suất sản xuất mẫu xe tự lái Cybercab lên 1 triệu chiếc mỗi năm.

Theo thông báo của Tesla, dự án sẽ xây dựng thêm một khu nhà xưởng sản xuất mới, đặt nền móng cho việc phát triển nhà máy Gruenheide thành một trong những cơ sở sản xuất công nghệ tiên tiến nhất của hãng trên toàn cầu.

Cybercab là mẫu xe điện tự lái hai chỗ ngồi, không có vô lăng và bàn đạp, được Tesla giới thiệu vào tháng 10/2024. Mẫu xe này hiện đã được đưa vào thử nghiệm dịch vụ taxi tự hành Robotaxi tại một số thành phố của Mỹ.

Kế hoạch đầu tư được Tesla công bố trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô Đức đang đối mặt với nhiều khó khăn do cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất Trung Quốc.

Trong đó, Volkswagen đang triển khai kế hoạch cắt giảm hàng chục nghìn việc làm. Mercedes-Benz cũng đang cân nhắc đóng cửa một số nhà máy và điều chỉnh hoạt động đầu tư tại Đức.

Đánh giá về dự án, Thủ hiến bang Brandenburg Dietmar Woidke cho rằng khoản đầu tư của Tesla là tín hiệu tích cực đối với vị thế công nghiệp của Đức, đồng thời có ý nghĩa kinh tế lớn đối với địa phương.

Nhà máy Gruenheide hiện là cơ sở sản xuất duy nhất của Tesla tại châu Âu. Việc mở rộng nhà máy với khoản đầu tư 3 tỷ euro sẽ bổ sung khu nhà xưởng mới, phục vụ mục tiêu phát triển năng lực sản xuất dòng xe tự lái Cybercab của hãng.