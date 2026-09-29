Tesla dẫn đầu thị trường ô tô điện Israel giữa lúc nhu cầu suy giảm

Mẫu xe điện Tesla Model 3. Ảnh: Tesla

Tesla đã vươn lên trở thành thương hiệu ô tô điện bán chạy nhất tại Israel, vượt qua hàng loạt đối thủ Trung Quốc, trong bối cảnh thị trường xe điện nước này suy giảm và người tiêu dùng ngày càng chú trọng tới thương hiệu, giá trị bán lại, chi phí bảo hiểm cũng như khả năng cung ứng phụ tùng.

Theo CTech ngày 28/9, số liệu giao xe của Hiệp hội Các nhà nhập khẩu ô tô Israel dự kiến được công bố trong những ngày tới cho thấy Tesla đứng đầu phân khúc xe thuần điện.

Kết quả này đáng chú ý khi hãng hiện chỉ kinh doanh hai dòng xe chính tại Israel là Model 3 và Model Y, trong khi thị trường có nhiều mẫu xe điện Trung Quốc dành cho phân khúc phổ thông, một số có giá dưới 130.000 shekel (43.000 USD).

CTech nhận định sự thay đổi một phần bắt nguồn từ việc doanh số xe điện tại Israel giảm mạnh, khiến cơ cấu người mua cũng thay đổi. Nhóm khách hàng tiếp tục lựa chọn xe điện hiện chủ yếu là những người có điều kiện lắp đặt trạm sạc tại nhà.

Trong khi đó, một số thương hiệu Trung Quốc gặp khó trong việc xây dựng niềm tin của người tiêu dùng do những lo ngại về tốc độ mất giá của xe, nguồn cung phụ tùng và chi phí bảo hiểm cao. Điều này có xu hướng thúc đẩy khách hàng lựa chọn những thương hiệu đã có mức độ nhận diện cao hơn.

Vị thế của Tesla tại Israel thời gian tới còn có thể chịu tác động từ việc hãng triển khai hệ thống hỗ trợ lái Full Self-Driving (FSD).

Israel nhìn chung áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật ô tô của châu Âu, vì vậy tiến trình phê duyệt FSD tại Liên minh châu Âu có ý nghĩa đối với khả năng công nghệ này được triển khai tại Israel. Cuộc bỏ phiếu liên quan tại EU đã được hoãn tới tháng 12. Hiện trang web Tesla Israel cũng xác nhận FSD có giám sát chưa được cung cấp tại nước này.

Ngoài hai mẫu xe hiện có, Tesla đang chuẩn bị mở rộng danh mục sản phẩm với xe tải điện Semi và mẫu xe thể thao Roadster thế hệ mới. Phiên bản Semi dành cho thị trường châu Âu dự kiến bắt đầu được giao trong năm tới, trong khi Roadster mới có thể được giới thiệu vào đầu tháng 10.

Những sản phẩm này chưa chắc chắn được đưa vào Israel, song có thể giúp Tesla mở rộng danh mục và củng cố hình ảnh thương hiệu trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường xe điện toàn cầu ngày càng quyết liệt.

Việc Tesla vươn lên dẫn đầu cho thấy thị trường xe điện Israel đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, trong đó giá bán không còn là yếu tố quyết định duy nhất. Uy tín thương hiệu, giá trị xe sau sử dụng, hệ thống dịch vụ, chi phí bảo hiểm và khả năng cập nhật công nghệ đang ngày càng có ảnh hưởng lớn hơn tới quyết định của người tiêu dùng.