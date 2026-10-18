Tesla đã đối mặt bài toán lợi nhuận với 'siêu xe bay'

Tỷ phú Elon Musk lần đầu công khai mẫu Tesla Roadster có khả năng bay. Ảnh: Tesla

Theo Euronews, CEO Tesla Elon Musk giới thiệu 3 phiên bản Roadster, trong đó có mẫu thực hiện cú lộn vòng trên không nhờ hệ thống động cơ đẩy khí lạnh phát triển dựa trên công nghệ SpaceX.

Màn trình diễn giúp cổ phiếu Tesla tăng trong phiên 16-10, song các chuyên gia nhận định giá trị lớn nhất của mẫu xe hiện nằm ở việc quảng bá hình ảnh đổi mới của hãng.

Roadster được giới thiệu lần đầu năm 2017 và từng dự kiến ra mắt từ năm 2020, nhưng liên tục bị trì hoãn. Ông Musk hiện cho biết xe có thể bắt đầu sản xuất vào năm 2028. Tesla đã mở đặt trước nhưng chưa công bố giá bán chính thức. Phiên bản Rocket có khả năng bay chỉ dành cho khách hàng được mời.

Khả năng bay cũng đặt ra nhiều thách thức về chi phí, an toàn và cấp phép hàng không. Theo giới chuyên gia, những rào cản này khiến công nghệ khó được ứng dụng rộng rãi trong tương lai gần.

Trong khi đó, Tesla chịu sức ép chuyển các khoản đầu tư lớn thành lợi nhuận. Quý II, doanh thu hãng tăng 26% lên 28,24 tỷ USD, nhưng lợi nhuận ròng giảm khoảng 5%, còn 1,11 tỷ USD. Chi tiêu vốn nửa đầu năm tăng hơn gấp đôi, lên 8,28 tỷ USD.

Roadster có thể củng cố thương hiệu Tesla, nhưng hiệu quả thương mại vẫn cần được chứng minh.