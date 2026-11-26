Theo Motor1, dù Elon Musk đã nhắc đến khả năng khai tử Cybertruck, mẫu bán tải điện góc cạnh này vẫn đang bán chạy hơn bất kỳ xe bán tải nào trên thị trường ôtô đã qua sử dụng tại Mỹ.

Dữ liệu của iSeeCars trong tháng 10 cho thấy Tesla Cybertruck đã qua sử dụng chỉ mất trung bình 39,1 ngày lưu tại đại lý trước khi tìm được chủ nhân mới. Con số này nhanh hơn 26,4 ngày so với mức trung bình 65,5 ngày của toàn phân khúc bán tải trên thị trường thứ cấp. Tesla Cybertruck cũng đứng thứ 16 danh sách xe cũ dễ thanh lý nhất trên thị trường Mỹ trong tháng.

“Sự kết hợp giữa giá nhiên liệu duy trì ở mức cao và giá trị thị trường sụt giảm mạnh về cơ bản đã giúp ‘đảo ngược tình thế’ cho xe điện, khi chúng chuyển từ trạng thái xe mới sang xe đã qua sử dụng”, phân tích viên cấp cao Karl Brauer của iSeeCars chia sẻ.

Chuyên gia này lưu ý rằng người quan tâm ôtô cũ luôn ưu tiên giá trị kinh tế của xe. Khi hóa đơn tiền xăng tăng vọt 20-30%, lợi thế chi phí vận hành của xe điện trở thành yếu tố khó có thể bỏ qua.

Tesla xác nhận kế hoạch giảm dần hoạt động sản xuất bán tải điện Cybertruck. Ảnh: Top Gear.

Dù vậy, Motor1 lưu ý một mẫu xe bán nhanh trong 39 ngày hoàn toàn có thể xuất phát từ việc đại lý chấp nhận cắt lỗ, giảm giá sâu để nhanh “dọn kho”.

Quay trở lại kết quả nói trên, iSeeCars đã tổng hợp số liệu từ hơn 1,1 triệu giao dịch xe đã qua sử dụng có tuổi đời 1-5 năm trong suốt tháng 10. Mức trung bình 39,1 ngày của Cybertruck đã vượt qua tất cả xe bán tải khác trong nghiên cứu của iSeeCars, bất kể xe xăng hay điện.

Với khoảng thời gian trung bình 39,1 ngày để tìm được chủ mới, Tesla Cybertruck đã qua sử dụng cũng “dễ trôi” hơn đáng kể so với các dòng xe bán chạy nhất của chính Tesla là Model 3 (trung bình 39,5 ngày) và Model Y (39,8 ngày).

Tesla Cybertruck đã qua sử dụng nhanh chóng tìm được chủ nhân mới. Ảnh minh họa: RM Sotheby's.

Kết quả này được công bố vài tuần sau khi Tesla xác nhận kế hoạch giảm dần hoạt động sản xuất bán tải điện Cybertruck. Mức khấu hao sâu ở xe mới được cho là nguyên nhân những chiếc Cybertruck đã qua sử dụng trở nên vừa tiền hơn với những khách hàng vốn chưa từng cân nhắc phương án mua mới.

Bán tải điện chiếm 4 trong số 10 vị trí bán nhanh nhất trên bảng xếp hạng xe bán tải đã qua sử dụng tại Mỹ. Ở chiều ngược lại, Chevrolet Silverado EV “đội sổ” danh sách 24 mẫu bán tải được khảo sát. Mẫu xe này lưu kho tại đại lý xe cũ tới 107,5 ngày, lâu hơn 68,4 ngày so với đối thủ trực tiếp Tesla Cybertruck.

Ford Maverick Hybrid là cái tên bám sát Cybertruck nhất với trung bình 43,3 ngày. Rivian R1T theo sau với 45,2 ngày, còn Ford F-150 Lightning đã qua sử dụng đến tay chủ mới trong trung bình 47,4 ngày.

Ford F-150 Lightning đã qua sử dụng cần trung bình 47,4 ngày để tìm được chủ mới. Ảnh: Car and Driver.

Toyota Tacoma là mẫu bán tải chạy xăng dễ bán nhất trên thị trường xe cũ với trung bình 50,1 ngày lưu tại đại lý.

Theo kết quả khảo sát của iSeeCars, ôtô điện đã qua sử dụng mất trung bình 45,6 ngày để tìm được chủ nhân mới, vượt qua mức 54,5 ngày của xe hybrid hay 61 ngày ở nhóm xe xăng.

iSeeCars ước tính mức chênh lệch này vào khoảng 25% so với các mẫu xe xăng, cho biết có 16/25 mẫu xe đã qua sử dụng bán nhanh nhất toàn thị trường là xe thuần điện. Mẫu xe đã qua sử dụng bán nhanh nhất theo nghiên cứu trên là Audi A4 Allroad với chỉ 33,7 ngày.

Cadillac Escalade IQ là mẫu xe bán chậm nhất trong toàn bộ khảo sát với 134,3 ngày, xếp ngay trên Ford Escape PHEV, Lincoln Corsair Hybrid và Silverado EV.

Chuyên trang Motor1 nhận định xe điện đắt tiền nhìn chung vẫn "khó bán" hơn so với những mẫu xe giá rẻ, bất kể sử dụng hệ truyền động nào.