Tesla bị tố bán “suông” phần mềm tự lái: 99% xe mới ở Hàn Quốc không dùng được

Hình ảnh cho thấy một chiếc Tesla Model 3 đang chạy trên đường cao tốc với phần mềm tự lái FSD 14.2.2.3 tại Dana Point, California, Mỹ, ngày 28/1. Ảnh: Reuters.

Tesla bị cáo buộc gây hiểu lầm cho hàng chục nghìn khách hàng Hàn Quốc khi quảng cáo phần mềm hỗ trợ lái xe mà hãng biết rằng phần lớn xe của mình tại nước này không đủ điều kiện sử dụng hợp pháp. Một tổ chức bảo vệ người tiêu dùng dự kiến gửi đơn khiếu nại về vấn đề này tới cơ quan chức năng vào ngày 5/11.

Trong nhiều năm, Tesla đã quảng bá phần mềm Full Self-Driving (Supervised) (FSD) tới khách hàng tiềm năng tại Hàn Quốc, thường thu khoản thanh toán một lần lên tới 9,043 triệu won (6.726 USD).

Theo ông Seo Young-deuk, Giám đốc Tesla Korea, phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc tháng trước, chỉ khoảng 20% số xe Tesla đăng ký tại nước này có thể sử dụng FSD. Đây là những xe được sản xuất tại Mỹ, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn phương tiện của Mỹ mà Hàn Quốc công nhận theo hiệp định thương mại tự do giữa hai nước, đơn khiếu nại sắp được gửi tới Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (KFTC) nêu rõ. Reuters đã xem được nội dung đơn khiếu nại này.

Đơn khiếu nại gửi cơ quan quản lý, đơn vị cũng phụ trách các vấn đề chống độc quyền, chưa từng được công bố trước đây.

Phần lớn xe Tesla tại Hàn Quốc được sản xuất ở Trung Quốc, nơi không có thỏa thuận công nhận tiêu chuẩn tương tự. Tuy nhiên, dù đã thu tiền khách hàng để cung cấp phần mềm FSD trong hơn 3 năm, Tesla chỉ mới bắt đầu quy trình xin chứng nhận để triển khai công nghệ này trên các mẫu xe sản xuất tại Trung Quốc.

Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc đang điều tra

Hiện chưa rõ có bao nhiêu khách hàng Hàn Quốc đã mua gói FSD cho những mẫu xe không đủ điều kiện sử dụng. Tuy nhiên, theo dữ liệu Tesla gửi Quốc hội Hàn Quốc, hãng đã bán hơn 170.000 xe sản xuất tại nhà máy ở Thượng Hải tại thị trường này kể từ năm 2023.

“Tesla đã thu về khoản doanh thu đáng kể nhờ bán một hệ thống hỗ trợ lái xe đắt tiền cho những khách hàng phổ thông, dù họ không thể sử dụng nó dù chỉ một ngày”, ông Choi Young-suk, người phụ trách các vấn đề ô tô tại tổ chức Citizens United for Consumer Sovereignty, cho biết.

Tesla không phản hồi yêu cầu bình luận. Một quan chức KFTC xác nhận cơ quan này đã mở cuộc điều tra từ đầu năm nay về hoạt động quảng cáo hệ thống FSD của Tesla và đã nhận được văn bản giải trình từ công ty, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin.

Tesla vẫn tiếp tục quảng bá FSD trong khi doanh số xe sản xuất tại Trung Quốc – vốn không đủ điều kiện sử dụng phần mềm này – tăng mạnh tại Hàn Quốc những năm gần đây.

Theo dữ liệu Tesla gửi Quốc hội Hàn Quốc, doanh số các mẫu xe sản xuất tại Trung Quốc không tương thích với FSD đã tăng hơn 5 lần trong giai đoạn 2023-2025. Riêng năm ngoái, 99% số xe Tesla mới bán ra tại Hàn Quốc không thể sử dụng FSD một cách hợp pháp.

Dù Giám đốc điều hành Elon Musk nhiều năm qua liên tục hứa hẹn rằng toàn bộ xe Tesla sẽ sớm trở thành phương tiện tự lái hoàn toàn, FSD thực tế không phải công nghệ tự lái tự động và vẫn đòi hỏi người điều khiển phải chủ động giám sát.

Tesla đang tìm cách mở rộng phạm vi triển khai FSD ra ngoài Bắc Mỹ, đặc biệt tại châu Âu. Hãng đã tiến hành chiến dịch gây sức ép nhằm thúc đẩy các cơ quan quản lý châu Âu phê duyệt công nghệ này.

Doanh số Tesla tăng mạnh tại Hàn Quốc

Theo dữ liệu nhập khẩu của Hàn Quốc, Tesla đã vượt BMW trong năm nay để trở thành thương hiệu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất tại nước này.

Trong nhiều năm, Tesla bán phần mềm FSD theo hình thức thanh toán một lần. Đến tháng 8, hãng chuyển sang mô hình thuê bao hàng tháng với mức phí 150.000 won (112 USD).

Đơn khiếu nại cáo buộc Tesla từng quảng bá FSD tại Hàn Quốc trong năm ngoái với thông điệp công nghệ này “sắp ra mắt”, đồng thời đăng tải video trình diễn được quay tại nước này mà không thông báo rõ rằng chỉ một phần nhỏ trong số xe Tesla đang bán trên thị trường mới đủ điều kiện sử dụng.

Theo đơn khiếu nại, Tesla biết rõ những hạn chế đó nhưng vẫn tiếp tục quảng bá phần mềm tới tất cả khách hàng.

Trong phiên điều trần tại Quốc hội ngày 8/10, ông Seo Young-deuk, Giám đốc Tesla Korea, cho biết công ty chưa chính thức đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiến hành thử nghiệm FSD. Hai tuần sau, Tesla mới nộp hồ sơ xin chứng nhận.

Theo văn bản Bộ Giao thông Vận tải gửi một nghị sĩ mà Reuters tiếp cận được, FSD không đáp ứng các quy định an toàn trong nước, trong đó có yêu cầu người lái phải giữ tay trên vô lăng. Bộ này hiện chưa thể đưa ra bình luận về vụ việc.

Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng cáo buộc Tesla Korea quảng cáo gây hiểu lầm, đồng thời đề nghị KFTC ban hành lệnh tạm thời yêu cầu hãng ngừng quảng bá FSD đối với những mẫu xe không đủ điều kiện sử dụng. Tổ chức này cũng yêu cầu áp dụng các khoản phạt hành chính và chuyển vụ việc tới cơ quan điều tra.

Theo Reuters