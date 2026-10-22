Tesla báo cáo lợi nhuận quý III/2026 giảm 42,7%, gia tăng đầu tư vào công nghệ mới

Bên trong nhà máy của Tesla ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Kết quả phản ánh áp lực lên hoạt động kinh doanh cốt lõi của hãng xe điện Mỹ trong bối cảnh doanh nghiệp gia tăng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), robot và công nghệ xe tự hành.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu của Tesla đạt khoảng 28 tỷ USD, gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh doanh số ô tô giảm nhẹ, công ty còn ghi nhận doanh thu từ tín dụng quy định và lĩnh vực lưu trữ năng lượng suy giảm, trong khi chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) tăng mạnh.

Tesla cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh, bao gồm tích hợp hệ thống, robot và năng lượng. Công ty thừa nhận còn nhiều thách thức phía trước, song khẳng định vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn.

Chi tiêu vốn của Tesla trong quý III tăng hơn gấp đôi, lên 4,7 tỷ USD. Trước đó, công ty đã phát tín hiệu có thể nâng tổng chi tiêu vốn trong năm lên ít nhất 25 tỷ USD nhằm tài trợ cho các chương trình phát triển AI, robot và công nghệ lái xe tự động.

Mặc dù doanh số ô tô trong quý III vượt dự báo, một phần nhờ tăng trưởng tại thị trường châu Âu trong bối cảnh giá nhiên liệu cao, giới phân tích vẫn thận trọng về khả năng cải thiện lợi nhuận của Tesla. Công ty cũng chịu sức ép phải chứng minh hiệu quả thương mại của các khoản đầu tư lớn, đặc biệt trong lĩnh vực taxi tự lái.

Tesla nhấn mạnh việc triển khai dịch vụ taxi tự lái tại thành phố Austin, bang Texas, từ ngày 3/9, đồng thời cho biết tổng quãng đường hoạt động của các taxi tự lái không cần người giám sát đã tăng gấp 8 lần so với quý trước.

Tuy nhiên, tiến độ mở rộng dịch vụ vẫn chậm hơn kỳ vọng của một bộ phận nhà đầu tư. Theo cơ sở dữ liệu FSD Database được dẫn trong các báo cáo truyền thông, số lượng taxi tự lái tại Texas hiện vào khoảng 800 chiếc.

Tỷ phú Elon Musk nhiều lần đưa ra các dự báo lạc quan về công nghệ lái xe tự động, trong đó năm 2019 ông từng dự đoán Tesla sẽ có hơn một triệu taxi tự lái hoạt động vào năm sau. Những dự báo chưa trở thành hiện thực này tiếp tục làm dấy lên nghi vấn về thời gian thương mại hóa rộng rãi công nghệ của hãng.

Trong khi đó, triển vọng sáp nhập Tesla với SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do ông Musk sáng lập, trở thành tâm điểm chú ý sau khi tỷ phú này ngày 20/10 cho biết các ủy ban đặc biệt gồm những thành viên hội đồng quản trị độc lập tại hai doanh nghiệp đã được thành lập để thảo luận về khả năng hợp nhất.

Theo các đánh giá được truyền thông dẫn lại, tổng giá trị vốn chủ sở hữu của hai công ty vượt 3.500 tỷ USD. Nhà phân tích Garrett Nelson thuộc CFRA Research nhận định khả năng sáp nhập có thể chỉ còn là vấn đề thời gian, đồng thời cho rằng thương vụ này có thể làm thay đổi căn bản mô hình hoạt động của Tesla trong vòng 6-12 tháng tới.

Sau khi báo cáo tài chính được công bố, cổ phiếu Tesla tăng 1,4% trong giao dịch ngoài giờ. Giới đầu tư tiếp tục theo dõi khả năng công ty duy trì lợi nhuận trong khi mở rộng đầu tư vào công nghệ mới, cũng như những diễn biến liên quan đến khả năng sáp nhập với SpaceX.