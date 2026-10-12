Teqball: Từ dấu mốc ASIAD đến mục tiêu đường dài

Lần đầu góp mặt tại ASIAD, teqball Việt Nam có 4 VĐV tranh tài ở 3 nội dung. Việc Minh Tân và Gia Nghi giành HCĐ đã tạo dấu ấn vượt kỳ vọng ban đầu, nhất là khi cả hai mới tập luyện teqball hơn một năm sau khi chuyển từ những môn thể thao khác.

Tấm HCĐ ASIAD 2026 sẽ là cú hích và bước tiến quan trọng của của teqball. Ảnh: Tam Ninh

Đôi nam Bá Trường Giang - Lê Anh Khoa cũng để lại ấn tượng khi vượt qua những đối thủ mạnh, trong đó có đôi Ấn Độ từng giành HCĐ thế giới và đôi Hàn Quốc. Những kết quả này cho thấy teqball Việt Nam đã có bước tiến nhanh dù nền tảng phát triển còn khiêm tốn.

Đáng chú ý, trong 20 huy chương teqball tại ASIAD 20, các quốc gia Đông Nam Á giành tới 11 huy chương. Thái Lan nổi bật với 3 HCV ở các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Điều đó cho thấy khu vực đang trở thành một trong những không gian phát triển đáng chú ý của te qball và cũng đặt ra yêu cầu Việt Nam phải đầu tư bài bản hơn nếu muốn thu hẹp khoảng cách.

TP.HCM đang đóng vai trò tiên phong trong quá trình phát triển teqball. Sau khi đăng cai Teqball World Series và Teqball World Championships năm 2024, thành phố từng bước mở rộng phong trào, xây dựng lực lượng và tạo điều kiện để VĐV trong nước tiếp cận chuyên môn quốc tế.

Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư được giao nhiệm vụ xây dựng lực lượng thành tích cao. Cùng với sự hỗ trợ của Liên đoàn Teqball quốc tế, thiết bị thi đấu được đưa đến các trung tâm thể thao, cơ sở huấn luyện và đơn vị thể thao cấp phường, xã.

Đây là bước đi quan trọng bởi với một môn mới, muốn có VĐV thành tích cao trước hết phải hình thành được phong trào đủ rộng để phát hiện năng khiếu.

Các giải đấu trong nước cũng dần được tổ chức. Năm 2025, Giải vô địch teqball TP.HCM lần đầu diễn ra với 12 đơn vị tham dự. Các đợt tập huấn cùng chuyên gia quốc tế tiếp tục bổ sung kiến thức kỹ thuật, chiến thuật cho VĐV.

Như vậy, xã hội hóa không chỉ dừng ở việc đưa teqball đến gần người chơi, mà đang tạo ra cả chuỗi phát triển từ cơ sở vật chất, phong trào, thi đấu đến đào tạo VĐV. Đây chính là nền móng để một môn thể thao mới có thể hình thành lực lượng thành tích cao.

Teqball kết hợp nhiều yếu tố của bóng đá, bóng bàn và cầu mây, đòi hỏi khả năng kiểm soát bóng, phản xạ, phối hợp cơ thể và tư duy chiến thuật. Vì vậy, tận dụng nguồn VĐV từ các môn có nền tảng kỹ thuật tương đồng là giải pháp thực tế trong giai đoạn đầu.

Minh Tân và Gia Nghi là minh chứng rõ nét. Thành công của họ cho thấy Việt Nam không nhất thiết phải bắt đầu từ con số không trong đào tạo, mà có thể chuyển đổi, phát hiện và phát triển những VĐV phù hợp. Tấm HCĐ SEA Games 33 ở nội dung đôi nam và HCĐ ASIAD 2026 càng củng cố cho hướng đi này.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 Nguyễn Hồng Minh đánh giá thành tích của teqball là kết quả của sự phối hợp giữa Nhà nước và nguồn lực xã hội, từ phát triển phong trào đến xây dựng lực lượng VĐV thành tích cao.

Tuy nhiên, HCĐ ASIAD chưa thể xem là đích đến. Lãnh đội Trần Duy Khâm xác định đây là điểm khởi đầu cho chặng đường dài, với nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phong trào, tuyển chọn VĐV trẻ, nâng chất lượng huấn luyện và tăng cường thi đấu quốc tế.

Các giải World Series tại Thái Lan cuối tháng 10 và Đại hội thể thao trong nhà châu Á tháng 12 sẽ là cơ hội để VĐV Việt Nam tích lũy kinh nghiệm. Quan trọng hơn, thành tích tại ASIAD 20 đang tạo thêm động lực để teqball Việt Nam tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, xây dựng hệ thống đào tạo và từng bước khẳng định vị trí ở đấu trường khu vực, châu lục.