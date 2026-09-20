Teqball mang huy chương đầu tiên về cho Việt Nam tại ASIAD 2026

Trong trận tranh HCĐ, cặp Việt Nam đối đầu Quimcy Joaquim Dsouza và Beg Mohamed Anas Imran của Ấn Độ. Đây là màn tái đấu đáng chú ý khi Minh Tân và Gia Nghi từng đánh bại chính hai đối thủ này ở tứ kết, trước khi dừng bước trước cặp VĐV Thái Lan tại bán kết.

Minh Tân và Gia Nghi giành tấm HCĐ đôi nam nữ. Ảnh: Thu Sâm

Với sự tự tin cùng khả năng phối hợp ăn ý, Minh Tân - Gia Nghi nhập cuộc tốt. Hai bên tạo nên những pha bóng giằng co trong set đầu tiên, nhưng cặp VĐV Việt Nam thi đấu chắc chắn hơn ở thời điểm quyết định để giành chiến thắng 12-9, qua đó tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành HCĐ.

Sang set 2, Minh Tân - Gia Nghi tiếp tục duy trì thế chủ động. Những pha xử lý chính xác giúp đại diện Việt Nam từng bước tạo khoảng cách và vươn lên dẫn 9-5.

Đúng thời điểm cặp VĐV Việt Nam đang chiếm ưu thế, VĐV nữ Quimcy Joaquim Dsouza của Ấn Độ gặp chấn thương. Trận đấu phải tạm dừng khá lâu để VĐV này được chăm sóc y tế.

Minh Tân - Gia Nghi nhận thưởng nóng từ Đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Tam Ninh

Sau khi trận đấu trở lại, Minh Tân - Gia Nghi vẫn duy trì được sự tập trung. Cặp VĐV Việt Nam không để lợi thế tuột khỏi tay, khép lại set đấu với chiến thắng 12-6.

Thắng chung cuộc 2-0 (12-9, 12-6), Minh Tân - Gia Nghi giành HCĐ nội dung đôi nam nữ, qua đó mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Teqball Việt Nam còn cơ hội giành thêm huy chương trong sáng 20.9. Lúc 9h30, Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa sẽ tranh HCĐ nội dung đôi nam với cặp VĐV Iraq là Radhi Abdulrahman Ahmed Radhi và Alelayawi Ali Jalil Mezher.