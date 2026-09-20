Teqball giành huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

Sáng 20/9, trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 2026, đội tuyển Teqball Việt Nam đã tạo dấu mốc đáng nhớ khi giành huy chương đồng nội dung đôi nam nữ, qua đó mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội năm nay.

Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD năm nay

Ở trận tranh huy chương đồng, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi chạm trán cặp VĐV Ấn Độ Quimcy Joaquim Dsouza và Mohamed Anas Imran Beg.

Ngay đầu trận, hai VĐV Ấn Độ nhập cuộc tốt, phối hợp hiệu quả để vươn lên dẫn 2-0. Tuy nhiên, Minh Tân nhanh chóng tạo dấu ấn với những tình huống giao bóng khó, giúp Teqball Việt Nam ghi liền 4 điểm để đảo ngược thế trận. Hai đội sau đó giằng co quyết liệt. Khi tỷ số được cân bằng 5-5, Minh Tân và Gia Nghi thi đấu đầy tự tin, liên tiếp ghi điểm để tạo cách biệt 12-9 và giành chiến thắng ở hiệp đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, cặp đôi Ấn Độ tiếp tục khởi đầu tốt và có thời điểm vượt lên dẫn trước. Dù vậy, đại diện Việt Nam một lần nữa cho thấy bản lĩnh khi nhanh chóng lấy lại thế trận. Minh Tân và Gia Nghi liên tục tạo sức ép, từ cách biệt 5-2 vươn lên dẫn 9-5. Trong khi Joaquim Dsouza có dấu hiệu bị đau ở lưng, hai VĐV Việt Nam duy trì sự ổn định ở những điểm số quyết định để hoàn tất chiến thắng với tì số 12-6. Thắng chung cuộc 2-0, tuyển Teqball Việt Nam chính thức giành huy chương đồng ASIAD 2026.

Đáng chú ý, ASIAD 2026 là kỳ Đại hội đầu tiên trong lịch sử đưa Teqball vào chương trình thi đấu chính thức. Trước khi giải đấu khởi tranh, mục tiêu của đội tuyển Teqball Việt Nam chỉ là cố gắng vượt qua vòng loại. Tuy nhiên, Minh Tân và Gia Nghi đã thi đấu ấn tượng, tiến vào trận tranh huy chương và cuối cùng mang về tấm HCĐ lịch sử.

Thành tích này không chỉ đánh dấu tấm huy chương ASIAD đầu tiên của Teqball Việt Nam, mà còn giúp đội tuyển trở thành những VĐV Việt Nam đầu tiên bước lên bục huy chương tại ASIAD 2026.