Tép biển trôi dạt vào bờ, hàng trăm người dân mang xô ra thu gom

Đoạn clip cho thấy những con tép biển phủ kín bờ biển ở thành phố Sipalay, tỉnh Negros Occidental, Philippines, khiến bãi biển chuyển sang màu hồng vào ngày 14/10, theo Newsflare.

Người dân được nhìn thấy mang xô và bao tải ra thu gom những sinh vật biển nhỏ bé nằm rải rác dọc bờ biển.

Theo báo cáo, tép biển đã phủ kín khoảng nửa cây số bờ biển, trải dài từ Barangay 2 đến Barangay 5.

Lượng lớn tép biển trôi dạt vào bờ. Ảnh cắt từ clip/Mommy Bheng Vlog

Ông Dionilo Bogtae, điều phối viên của Văn phòng Giảm thiểu và Quản lý Rủi ro Thảm họa thành phố Sipalay, cho biết hơn 100 người dân đã tập trung để thu gom chúng.

Hiện tượng xuất hiện bất thường này bắt đầu từ ngày 11/10, với số lượng lớn nhất được ghi nhận vào ngày 14/10.

Những sinh vật này di chuyển theo đàn phù du và được thủy triều đưa về phía bờ biển trước bình minh. Sau đó, chúng bị cuốn trở lại biển khi thủy triều lên.

Một số người dân cho biết họ đã chế biến mẻ tép biển này thành mắm để bán.

Những hiện tượng tương tự đã được ghi nhận ở thành phố này trước đây, mặc dù với số lượng nhỏ hơn.

Cục Thủy sản và Tài nguyên Thủy sinh cho biết sự thay đổi nhiệt độ nước có thể là một trong những lý do khiến các loài giáp xác nhỏ bé này di chuyển về phía bờ.