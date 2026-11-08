Tenerife cam kết hỗ trợ tài chính cho con gái cầu thủ vắn số Jesus de Miguel đến tròn 18 tuổi

Cái chết đột ngột của Jesus de Miguel ở tuổi 30 đã để lại nỗi đau lớn cho gia đình, đồng đội và bóng đá Tây Ban Nha. Trong hoàn cảnh đó, Tenerife, đội bóng chủ quản của tiền đạo này, quyết định đồng hành lâu dài với gia đình anh, đặc biệt là cô con gái nhỏ Carla.

Trả lời The Athletic, Giám đốc điều hành Tenerife Antonio Manuel Porro Granados xác nhận CLB sẽ hỗ trợ gia đình De Miguel cho đến khi con gái cầu thủ này đủ 18 tuổi. Đây là quyết định được đưa ra theo sáng kiến của cổ đông lớn nhất Rayco Garcia và nhận được sự ủng hộ của toàn bộ đội bóng.

Hình ảnh Jesus de Miguel được chiếu trên màn hình SVĐ trong một trận đấu tại Tây Ban Nha để tưởng nhớ cầu thủ này.

“Chúng tôi muốn ở bên cô bé ít nhất cho đến khi trưởng thành. Tenerife, với tư cách một CLB, đưa ra cam kết này với gia đình và con gái của Jesus. Chúng tôi sẽ hỗ trợ ở mức tối đa có thể trên mọi phương diện, vượt xa những nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện”, ông Granados chia sẻ.

Lãnh đạo Tenerife cho biết CLB cũng đang tìm kiếm những phương án bổ sung nhằm tăng nguồn hỗ trợ tài chính, giúp gia đình De Miguel giảm bớt những khó khăn về vật chất sau biến cố. Ông thừa nhận không khoản hỗ trợ nào có thể bù đắp mất mát mà vợ con và người thân của cầu thủ phải chịu đựng, nhưng Tenerife muốn bảo đảm hoàn cảnh của họ không bị ảnh hưởng quá nặng nề về mặt kinh tế.

De Miguel gặp tai nạn sau một tình huống va chạm với thủ môn Jesus Owono của FC Andorra trong trận đấu thuộc giải hạng Nhì Tây Ban Nha hôm 2/11. Sự cố xảy ra ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp hai, khiến trận đấu tại sân Tenerife phải dừng lại và không thể tiếp tục. Tiền đạo 30 tuổi qua đời một ngày sau đó.

Owono, 25 tuổi, sau đó đã lần đầu lên tiếng công khai về tai nạn. Thủ môn người Guinea Xích đạo cho biết anh đã trải qua những ngày tháng đau đớn nhất cuộc đời, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của De Miguel.

Không chỉ Tenerife, nhiều đội bóng và cá nhân trong làng túc cầu cũng chung tay hỗ trợ gia đình tiền đạo xấu số. CLB Burgos thông báo sẽ dành toàn bộ doanh thu bán vé trận tiếp đón Tenerife để quyên góp cho gia đình De Miguel, đặc biệt là con gái và những người thừa kế của anh.

Trong khi đó, Fran Sol, cựu tiền đạo Tenerife, cũng phát động một chiến dịch gây quỹ riêng để hỗ trợ vợ và con gái De Miguel. Nhiều cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Tây Ban Nha như Alvaro Morata và Alex Baena đã tham gia đóng góp. Số tiền quyên góp nhanh chóng vượt mốc 100.000 euro.