Tencent thách thức ByteDance trên thị trường phim ngắn Trung Quốc

Biểu tượng công ty công nghệ Tencent tại trụ sở ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuộc đua giành thị phần phim ngắn nhiều tập (microdrama) tại Trung Quốc ngày càng gay gắt khi Tencent đẩy mạnh mô hình xem miễn phí tích hợp trong WeChat, tạo sức ép đối với ByteDance, tập đoàn sở hữu TikTok.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, phim ngắn với mỗi tập chỉ kéo dài vài phút đang bùng nổ tại Trung Quốc, đặc biệt khi trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng vào sản xuất hình ảnh và bối cảnh.

Theo ông Trương Nghị, nhà sáng lập kiêm chuyên gia phân tích trưởng tại công ty tư vấn iiMedia, Tencent và ByteDance đang khai thác dòng nội dung này để tăng lượng người dùng và doanh thu quảng cáo, cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng video dài và mạng xã hội.

Động lực tăng trưởng mới của Tencent là Lục Bào Bào (Lvpaopao - nghĩa là Bong bóng xanh), ứng dụng nhỏ về video ngắn tích hợp trong WeChat.

Theo dữ liệu của QuestMobile, nền tảng này đạt 143 triệu người dùng hoạt động hằng tháng vào tháng 8/2026. Trong tuần đầu tháng 10, lượng người dùng hoạt động hằng tuần vượt 89,6 triệu, tăng 44% so với tháng trước.

Đà tăng trưởng này khiến ByteDance phải chú ý. Phó Chủ tịch Douyin Group thuộc ByteDance Lý Lượng, thừa nhận tốc độ phát triển của Tencent trong lĩnh vực phim ngắn và video ngắn hiện vượt Douyin và Hồng Quả, nền tảng phim ngắn của ByteDance.

Theo báo cáo của Nomura, ra mắt vào năm 2023, Hồng Quả đạt 168 triệu người dùng hoạt động hằng ngày vào tháng 7/2026, hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước. Trên toàn thị trường, các ứng dụng phim ngắn tại Trung Quốc đạt 467 triệu người dùng hoạt động hằng tháng vào tháng 8, tăng 77,6% so với cùng kỳ năm 2025, theo QuestMobile.

Cả Tencent và ByteDance đều cho phép người dùng xem miễn phí toàn bộ các tập phim, qua đó giữ chân người xem và khai thác doanh thu quảng cáo, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển dịch vụ thanh toán và thương mại điện tử.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của phim ngắn ứng dụng AI cũng làm dấy lên tranh luận về hiệu quả sử dụng công nghệ này.

Trước thông tin lan truyền cho rằng hơn một nửa lượng tiêu thụ token AI tại Trung Quốc được dùng để sản xuất phim ngắn, truyền thông nhà nước và ByteDance đã lên tiếng bác bỏ, cho biết khoảng 10% tổng năng lực tính toán của tập đoàn được phân bổ cho huấn luyện và vận hành các mô hình AI tạo video./.