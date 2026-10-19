Tên miền .vn miễn phí: Chính sách mới nhằm thúc đẩy nền kinh tế số

Theo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Khoa học và Công nghệ, việc bổ sung biểu phí đối với các đuôi tên miền góp phần hoàn thiện chính sách quản lý tài nguyên Internet, đồng thời mở rộng không gian tên miền quốc gia “.vn”, đáp ứng nhu cầu hiện diện trực tuyến ngày càng đa dạng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Ngày 8/10/2026, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 149/2026/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số quy định về phí, lệ phí, trong đó có chính sách đối với tên miền quốc gia Việt Nam ".vn". Thông tư có hiệu lực từ ngày 23/11/2026.

Miễn phí tên miền .vn, mở rộng cơ hội hiện diện trực tuyến cho doanh nghiệp, stratup

Theo quy định mới, từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2030, công dân Việt Nam từ đủ 18 đến đủ 23 tuổi đăng ký tên miền id.vn được miễn lệ phí đăng ký và phí duy trì trong 3 năm.

Với tên miền biz.vn, đối tượng hưởng ưu đãi gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác có giấy chứng nhận đăng ký tương ứng tại Việt Nam, chưa có tên miền quốc gia ".vn". Mỗi đối tượng đủ điều kiện được miễn phí cho một tên miền đăng ký mới. Phí duy trì bắt đầu được tính từ ngày đầu tiên của năm thứ tư kể từ ngày tên miền được cấp.

Điểm đáng chú ý là chính sách mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi biz.vn, không còn giới hạn doanh nghiệp phải thành lập trong vòng một năm. Thời gian miễn phí cũng được kéo dài từ 2 năm lên 3 năm.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định mức lệ phí đăng ký và phí duy trì đối với ba đuôi tên miền ad.vn, on.vn và ap.vn. Cụ thể, ad.vn có lệ phí đăng ký 50.000 đồng/lần và phí duy trì 100.000 đồng/năm; on.vn tương ứng 100.000 đồng/lần và 250.000 đồng/năm; ap.vn là 10.000 đồng/lần và 20.000 đồng/năm.

Theo định hướng của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), ad.vn phù hợp với hoạt động quảng bá, tiếp thị, thiết kế và sáng tạo nội dung; on.vn hướng đến các hoạt động trực tuyến, thương mại điện tử và học tập số; ap.vn phục vụ phát triển phần mềm, ứng dụng và nền tảng số.

Việc mở rộng lựa chọn tên miền, kết hợp với chính sách giảm chi phí đăng ký và duy trì, hướng tới đáp ứng nhu cầu hiện diện trực tuyến của nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Từ miễn phí tên miền .vn đến công cụ phát triển kinh tế số

Tên miền là địa chỉ để người dùng truy cập website, đồng thời tạo cơ sở xây dựng kênh thông tin riêng cho cá nhân và tổ chức. Với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, website có thể được sử dụng để giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và phát triển hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Theo Trung tâm Internet Việt Nam, đến hết tháng 12/2025, Việt Nam có khoảng 685.000 tên miền quốc gia ".vn" đang hoạt động, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2025, khoảng 215.000 tên miền mới được phát triển, tăng 23,7% so với năm 2024.

Thực tế tại Đà Nẵng cho thấy vai trò của các chương trình hỗ trợ đi kèm. Theo Trung tâm Internet Việt Nam, hơn 5.000 hộ kinh doanh tại địa phương đã có website biz.vn sau hai tuần triển khai chương trình hỗ trợ vào tháng 9/2026.

Kết quả này cho thấy, khi chính sách hỗ trợ tên miền .vn đi kèm hoạt động hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng, các cơ sở kinh doanh nhỏ có thêm điều kiện xây dựng sự hiện diện trên môi trường số.

Thông tư 149/2026/TT-BTC cũng quy định nguồn thu phí được để lại cho tổ chức thu phí được sử dụng để cấp đăng ký, quản lý và phát triển tên miền quốc gia “.vn”, địa chỉ IP Việt Nam, số hiệu mạng, duy trì hệ thống kỹ thuật và phục vụ công tác thu phí.

Việc giảm chi phí đăng ký, duy trì tên miền .vn chính là bước hỗ trợ ban đầu để người dân và doanh nghiệp tiếp cận môi trường số.