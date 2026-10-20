Tên miền '.vn': Miễn phí 3 năm, mở rộng cơ hội hiện diện số cho doanh nghiệp

Tên miền quốc gia ".vn" đang ngày càng được nhìn nhận như một tài sản số có giá trị. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Giảm chi phí khởi tạo hiện diện số

Ngày 8/10/2026, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 149/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về phí, lệ phí. Trong đó, quy định liên quan đến tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được điều chỉnh theo hướng bổ sung biểu phí đối với một số đuôi tên miền mới, đồng thời mở rộng chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận tài nguyên Internet quốc gia.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 23/11/2026. Riêng chính sách miễn lệ phí đăng ký và phí duy trì sử dụng tên miền id.vn, biz.vn được áp dụng từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2030.

Điểm đáng chú ý của chính sách mới là kéo dài thời gian miễn lệ phí đăng ký và phí duy trì sử dụng tên miền id.vn, biz.vn từ 2 năm lên 3 năm. Với những cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng thương hiệu, khoảng thời gian này giúp giảm chi phí ban đầu, tạo điều kiện tập trung nguồn lực phát triển sản phẩm, dịch vụ và tiếp cận khách hàng trên môi trường mạng.

Đối với tên miền id.vn, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến đủ 23 tuổi được miễn lệ phí đăng ký và phí duy trì sử dụng trong 3 năm kể từ ngày tên miền được cấp. Đây là chính sách hướng tới người trẻ có nhu cầu xây dựng hồ sơ nghề nghiệp trực tuyến, phát triển blog cá nhân, giới thiệu sản phẩm hoặc thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh số.

Đối với tên miền biz.vn, nhóm được hưởng ưu đãi gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác có giấy chứng nhận đăng ký tương ứng tại Việt Nam, với điều kiện chưa có tên miền quốc gia “.vn”.

So với quy định trước đây, chính sách mới không còn giới hạn doanh nghiệp phải được thành lập trong vòng một năm. Nhờ đó, cả những doanh nghiệp đã hoạt động lâu hơn nhưng chưa có tên miền “.vn” cũng có cơ hội tiếp cận ưu đãi nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Chính sách được áp dụng đối với một tên miền đăng ký mới của mỗi đối tượng đủ điều kiện. Thời gian miễn phí là 3 năm kể từ ngày tên miền được cấp; phí duy trì sử dụng bắt đầu được tính từ ngày đầu tiên của năm thứ tư.

Việc mở rộng đối tượng thụ hưởng có ý nghĩa thiết thực với các cơ sở kinh doanh nhỏ, hộ kinh doanh và doanh nghiệp đang từng bước chuyển hoạt động lên môi trường số. Thay vì chỉ phụ thuộc vào các nền tảng mạng xã hội hoặc sàn thương mại điện tử, chủ thể kinh doanh có thể xây dựng website riêng, sử dụng thư điện tử theo tên miền và tạo lập một địa chỉ trực tuyến ổn định để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Tuy nhiên, tên miền miễn phí không đồng nghĩa với việc toàn bộ chi phí xây dựng và vận hành hoạt động trực tuyến đều được miễn. Các dịch vụ bổ trợ như thiết kế website, lưu trữ dữ liệu, vận hành hệ thống hoặc quảng bá trực tuyến có thể phát sinh chi phí tùy nhu cầu sử dụng.

Bổ sung biểu phí, đa dạng lựa chọn tên miền

Bên cạnh mở rộng chính sách ưu đãi, Thông tư số 149/2026/TT-BTC bổ sung mức lệ phí đăng ký và phí duy trì sử dụng đối với ba đuôi tên miền ad.vn, on.vn và ap.vn, tạo thêm lựa chọn cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân theo lĩnh vực hoạt động.

Cụ thể, tên miền ad.vn có lệ phí đăng ký 50.000 đồng/lần, phí duy trì 100.000 đồng/năm; on.vn có lệ phí đăng ký 100.000 đồng/lần, phí duy trì 250.000 đồng/năm; ap.vn có lệ phí đăng ký 10.000 đồng/lần, phí duy trì 20.000 đồng/năm.

Các đuôi tên miền này hướng tới những nhu cầu khác nhau. Ad.vn phù hợp với lĩnh vực quảng cáo, truyền thông và tiếp thị; on.vn hướng tới hoạt động trực tuyến, thương mại điện tử và cung cấp dịch vụ số; trong khi ap.vn có thể được lựa chọn cho các dự án phát triển phần mềm, ứng dụng và sản phẩm công nghệ.

Giao diện một trang đăng ký tên miền. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Việc bổ sung biểu phí giúp người sử dụng có thêm phương án lựa chọn địa chỉ trực tuyến phù hợp với lĩnh vực hoạt động và khả năng tài chính. Đối với cá nhân, nhóm phát triển ứng dụng hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp, chi phí đăng ký và duy trì thấp có thể giảm một phần rào cản khi thử nghiệm, giới thiệu sản phẩm số.

Cùng với các tên miền phổ biến như com.vn, org.vn, edu.vn, id.vn và biz.vn, những lựa chọn mới góp phần làm phong phú hệ thống tên miền quốc gia, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nền kinh tế số.

Dù vậy, lựa chọn tên miền không chỉ là bài toán chi phí. Địa chỉ trực tuyến cần dễ nhớ, phù hợp với thương hiệu và được sử dụng nhất quán trên website, thư điện tử, kênh bán hàng và các hoạt động chăm sóc khách hàng. Khi được khai thác hiệu quả, tên miền có thể trở thành một phần quan trọng trong quá trình xây dựng uy tín và duy trì kết nối với khách hàng.

Từ địa chỉ trực tuyến đến năng lực cạnh tranh số

Trong môi trường kinh doanh số, tên miền không đơn thuần là địa chỉ truy cập website mà còn góp phần xác lập sự hiện diện chính thức của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên Internet. Một tên miền gắn với thương hiệu, được sử dụng ổn định và kết hợp với các dịch vụ số phù hợp, có thể hỗ trợ quảng bá sản phẩm, phát triển kênh bán hàng và mở rộng thị trường.

Với người trẻ, tên miền id.vn có thể phục vụ xây dựng hồ sơ nghề nghiệp, giới thiệu năng lực chuyên môn hoặc phát triển các dự án cá nhân. Với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, biz.vn tạo thêm điều kiện thiết lập website riêng, công khai thông tin sản phẩm, dịch vụ và duy trì kênh kết nối trực tiếp với khách hàng.

Chính sách này cũng phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó nhấn mạnh yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên thực tế, có tên miền mới là bước khởi đầu. Hiệu quả hiện diện số còn phụ thuộc vào chất lượng thông tin, khả năng cập nhật nội dung, mức độ an toàn của website và cách doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh trực tuyến. Nếu không được đầu tư khai thác, tên miền dù có chi phí thấp cũng khó tạo ra giá trị bền vững.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, tổ chức, hiệp hội và hệ thống nhà đăng ký tên miền quốc gia “.vn” để phổ biến, hướng dẫn triển khai chính sách tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Việc kéo dài thời gian ưu đãi, mở rộng đối tượng thụ hưởng và bổ sung lựa chọn tên miền là những bước hỗ trợ thiết thực để nhiều chủ thể tiếp cận không gian số với chi phí thấp hơn. Khi được kết hợp với năng lực quản trị, sản phẩm có chất lượng và chiến lược phát triển phù hợp, tên miền quốc gia “.vn” có thể trở thành nền tảng giúp người dân, doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, củng cố niềm tin khách hàng và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số.

Từ ngày 1/1/2027, miễn phí tên miền “.vn” trong 3 năm

- Ngày 23/11/2026: Thông tư số 149/2026/TT-BTC có hiệu lực.

- Ngày 1/1/2027: Bắt đầu áp dụng chính sách miễn lệ phí đăng ký và phí duy trì tên miền id.vn, biz.vn trong 3 năm.

- Ngày 31/12/2030: Kết thúc thời gian áp dụng chính sách ưu đãi.

- Từ năm thứ tư: Bắt đầu tính phí duy trì tên miền.

Theo đó, ưu đãi áp dụng cho một tên miền đăng ký mới của mỗi đối tượng đủ điều kiện. Với id.vn, đối tượng thụ hưởng là công dân Việt Nam từ đủ 18 đến đủ 23 tuổi; với biz.vn, áp dụng cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế tập thể đủ điều kiện, chưa có tên miền quốc gia “.vn”.