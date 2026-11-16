Tên lửa Vulcan gặp sự cố ngay sau khi rời bệ phóng, thiêu rụi 40 vệ tinh của Amazon

Một phần vỏ bảo vệ tải trọng – bộ phận chứa một tàu vũ trụ được lắp vào tên lửa Vulcan cho sứ mệnh USSF-87 – đang được vận chuyển trên một con đường tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ, ngày 2/3/2026. Ảnh Reuters.

Theo thông tin từ ULA – liên doanh giữa hai tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu là Boeing và Lockheed Martin, tên lửa Vulcan được phóng đi từ Tổ hợp Phóng Vũ trụ 41 tại Trạm Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral. Tuy nhiên, một "sự cố bất thường" đã xảy ra khoảng 10 phút sau khi rời bệ phóng, khiến tên lửa không thể đưa tải trọng vào quỹ đạo như dự kiến. Nguyên nhân cụ thể của vụ việc hiện vẫn chưa được làm rõ.

"Mỗi chuyến bay đều tạo ra dữ liệu và mang lại cho chúng tôi những bài học mới. Vì sự cố vừa mới xảy ra nên chúng tôi chưa có dữ liệu cụ thể để xác định chính xác điều gì đã diễn ra hôm nay", đại diện ULA cho biết trong một thông cáo chính thức.

Sự cố này là một đòn giáng mạnh vào dòng tên lửa chủ lực thế hệ mới của ULA, đúng vào thời điểm công ty đang nỗ lực thiết lập nhịp độ phóng định kỳ để phục vụ tham vọng xây dựng "chòm sao vệ tinh internet" của Amazon.

Vụ việc dự kiến sẽ kéo theo một cuộc điều tra kỹ thuật kéo dài, có thể khiến tên lửa Vulcan phải "đắp chiếu" trong nhiều tháng. Điều này làm trầm trọng thêm tình trạng "thắt cổ chai" trong ngành công nghiệp phóng vũ trụ của Mỹ – vốn đang chịu áp lực lớn từ hàng loạt sự cố tên lửa khác cũng như kế hoạch ngừng hoạt động sắp tới của Falcon 9 (tên lửa hoạt động tích cực nhất thế giới thuộc SpaceX, hiện đã ngừng nhận đơn đặt hàng mới).

Về phía khách hàng chịu thiệt hại, Amazon bày tỏ sự cảm thông và tiếp tục đặt niềm tin vào đối tác: "Bất kỳ vụ phóng nào cũng tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là với những sứ mệnh mở màn như LV-01. ULA luôn là đối tác đáng tin cậy của Amazon và chúng tôi tin rằng họ sẽ rút ra bài học từ sự cố này để thực hiện thành công các kế hoạch dài hạn với Vulcan".

Chuyến bay ngày 15/11 là lần phóng thứ 5 của Vulcan kể từ khi ra mắt vào năm 2024, nhưng lại là chuyến bay đầu tiên sau 9 tháng gián đoạn. Trước đó, lịch trình của Vulcan đã bị trì hoãn bởi các cuộc điều tra kỹ thuật riêng biệt liên quan đến tên lửa đẩy nhiên liệu rắn gắn bên hông và động cơ chính BE-4 (do Blue Origin – công ty hàng không vũ trụ của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos – cung cấp).

Một nguồn tin thân cận tiết lộ Blue Origin đang phối hợp chặt chẽ với ULA để điều tra nguyên nhân sự cố lần này. Trước đó, Lầu Năm Góc cũng đã tạm hoãn cấp phép cho Vulcan thực hiện các sứ mệnh an ninh quốc gia để chờ đánh giá hiệu suất của tên lửa này qua chuyến bay chở vệ tinh cho Amazon.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy sự cố xảy ra sau khi tầng thứ hai của tên lửa Vulcan (phần mang theo các vệ tinh của Amazon) tách khỏi tầng đẩy đầu tiên sử dụng động cơ BE-4. Do đó, vẫn chưa rõ liệu động cơ của Blue Origin có liên quan đến thất bại này hay không.

Được thành lập vào năm 2006 thông qua sự sáp nhập giữa chương trình tên lửa Delta của Boeing và Atlas của Lockheed Martin, ULA từng tự hào duy trì tỷ lệ thành công 100% trong suốt hai thập kỷ trước khi sự cố ngày 15/11 phá vỡ kỷ lục này.