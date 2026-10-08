Tên lửa Vòm Sắt đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt được triển khai gần Tel Aviv, Israel. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo truyền thông Israel, tại lễ bàn giao tổ chức ở nhà máy liên doanh Rafael - Raytheon, Cục Phòng thủ Tên lửa Homa thuộc Bộ Quốc phòng Israel đã tiếp nhận tên lửa đánh chặn Tamir. Nhà máy tại Camden, bang Arkansas này do R2S, liên doanh giữa Raytheon thuộc tập đoàn RTX (Mỹ) và tập đoàn quốc phòng Rafael của Israel vận hành.

Mỹ đã cung cấp linh kiện để sản xuất tên lửa Tamir trong nhiều năm qua, nhưng nhà máy ở Camden là cơ sở đầu tiên bên ngoài Israel chế tạo các tên lửa đánh chặn hoàn chỉnh để chuyển đến Israel phục vụ tác chiến.

Nhà máy này cũng sẽ sản xuất SkyHunter - phiên bản Mỹ của tên lửa Tamir - dành cho hệ thống phòng không MRIC của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Ông Moshe Patel, người đứng đầu Cục Phòng thủ Tên lửa Homa, nhận định: "Dây chuyền sản xuất mới tại Mỹ là sự bổ sung quan trọng cho năng lực sản xuất chung giữa Israel và Mỹ". Ông cũng chia sẻ rằng cơ sở này là một phần trong nỗ lực của Bộ Quốc phòng Israel nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không của nước này.

Ông Patel bổ sung: “Khoản viện trợ của Mỹ dành cho Israel – một phần trong đó được tái đầu tư vào ngành công nghiệp Mỹ – giúp củng cố nền tảng công nghiệp chung của hai nước, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác giữa Cục Phòng thủ Tên lửa và chính quyền Mỹ, đồng thời tăng cường năng lực bảo vệ tính mạng người dân của cả Israel và Mỹ”.

Theo Bộ Quốc phòng Israel, hệ thống Vòm Sắt đã thực hiện thành công hơn 10.000 vụ đánh chặn trong suốt 15 năm hoạt động.

Vòm Sắt là hệ thống phòng không do Israel sản xuất, được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt tên lửa đạn đạo và đạn pháo bắn từ khoảng cách 4 đến 70 km. Nhà thầu quốc phòng Rafael phát triển Vòm Sắt từ cuối những năm 2000. Đến năm 2011, Vòm Sắt được triển khai lần đầu tiên và kể từ đó được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tích cực sử dụng để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Một khẩu đội Vòm Sắt thường bao gồm một số đơn vị phóng (trọng tải của mỗi đơn vị là 20 tên lửa đánh chặn), một đơn vị radar và một đơn vị điều khiển. Một trong những tính năng khác biệt của Vòm Sắt là đánh giá các mối đe dọa sắp tới và bỏ qua các tên lửa dự kiến hạ cánh ở những khu vực trống.