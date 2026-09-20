Tên lửa Typhon Mỹ có công nghệ gì mà Nga gay gắt yêu cầu không triển khai ở Nhật?

Tên lửa Typhon. Nguồn ảnh: Lục quân Mỹ/militarnyi.com

Bộ Ngoại giao Nga vừa chính thức yêu cầu Nhật Bản loại bỏ hoàn toàn hệ thống tên lửa mặt đất Typhon của Mỹ khỏi lãnh thổ. Thông tin được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - Maria Zakharova công bố ngày 18/9/2026. Moskva cho rằng việc đặt hệ thống tên lửa Typhon trên đảo Kyushu trong khuôn khổ cuộc tập trận Orient Shield giữa Nhật Bản, Mỹ và Australia đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia Nga ở khu vực Viễn Đông.

Hệ thống tên lửa Typhon, còn được gọi là Mid-Range Capability (MRC) hoặc Mk 70, là nền tảng phóng tên lửa mặt đất di động do Mỹ phát triển dựa trên công nghệ phóng thẳng đứng từng dùng trên tàu chiến.

Khác với các bệ phóng cố định truyền thống, tên lửa Typhon được thiết kế theo dạng container hóa, có thể vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt hoặc đường hàng không, giúp triển khai nhanh chóng và linh hoạt trên nhiều địa hình.

Mỗi đơn vị thường bao gồm các bệ phóng, radar điều khiển hỏa lực và hệ thống chỉ huy, cho phép hoạt động độc lập hoặc tích hợp vào mạng lưới phòng thủ rộng lớn hơn.

Điểm nổi bật về công nghệ của hệ thống tên lửa Typhon nằm ở khả năng phóng đa loại đạn. Hệ thống có thể khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn khoảng 1.600 km hoặc hơn, đủ sức tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương từ vị trí xa.

Typhon là hệ thống tên lửa tầm trung có khả năng phóng tên lửa SM-6 và tên lửa hành trình Tomahawk. Ảnh: en.wikipedia.org

Ngoài ra, hệ thống tên lửa Typhon còn tương thích với tên lửa SM-6, loại đạn đa nhiệm có khả năng đánh chặn máy bay, tên lửa đạn đạo và cả mục tiêu mặt đất hoặc trên biển.

Sự kết hợp này biến hệ thống tên lửa Typhon thành vũ khí tấn công-phòng thủ linh hoạt, có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công chính xác tầm trung đồng thời hỗ trợ phòng không khu vực.

Việc sử dụng đạn dược đã được chứng minh trên hải quân, giúp rút ngắn thời gian phát triển và giảm chi phí, đồng thời tận dụng chuỗi cung ứng sẵn có.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa Typhon được tối ưu cho khả năng cơ động cao. Các bệ phóng dạng container có thể ẩn nấp, di chuyển nhanh và sẵn sàng khai hỏa trong thời gian ngắn, khác biệt rõ rệt so với các hệ thống cố định dễ bị phát hiện và tiêu diệt.

Tầm bắn của tên lửa Tomahawk từ lãnh thổ Nhật Bản, đặc biệt là khu vực phía nam như Kyushu, có thể bao phủ một phần lớn bờ biển phía đông Trung Quốc và tiếp cận gần hơn với biên giới Nga ở Viễn Đông.

Tên lửa Typhon ‘khủng’ cỡ nào mà Nga gay gắt yêu cầu Nhật Bản cấm Mỹ triển khai trên lãnh thổ. Ảnh: en.wikipedia.org

Hiệp ước INF (viết tắt của Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty - Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung) là thỏa thuận kiểm soát vũ khí ký kết giữa Hoa Kỳ và Liên Xô vào ngày 08/12/1987. Cấm hai nước phát triển, thử nghiệm, sản xuất và triển khai toàn bộ các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 km đến 5.500 km…).

(Theo militarnyi.com, uawire.org, english.news.cn, devdiscourse.com, theins.press)