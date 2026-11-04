Tên lửa tư nhân Trung Quốc lần đầu phóng chùm vệ tinh Internet

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Ngày 3/11, tên lửa đẩy Kinetica-2 Y2 sử dụng nhiên liệu lỏng, do doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc phát triển, đã phóng thành công 18 vệ tinh vào quỹ đạo, đánh dấu bước tiến mới của ngành hàng không vũ trụ thương mại nước này trong triển khai các chùm vệ tinh Internet quỹ đạo tầm thấp.

Theo CAS Space, đơn vị phát triển tên lửa, Kinetica-2 Y2 rời bệ phóng lúc 8h15 (giờ địa phương) từ Khu thử nghiệm đổi mới không gian thương mại Đông Phong, Tây Bắc Trung Quốc.

Tên lửa mang theo lô vệ tinh thứ 21 thuộc chùm vệ tinh quỹ đạo cực trong dự án Internet vệ tinh Thiên Phàm.

Ông Dương Hạo Lượng, tổng thiết kế kiêm tổng chỉ huy chương trình Kinetica-2, cho biết Trung Quốc đang bước vào giai đoạn triển khai tập trung các hệ thống Internet vệ tinh quỹ đạo thấp, kéo theo nhu cầu lớn về dịch vụ phóng.

Theo ông, nhiệm vụ lần này là phép thử quan trọng đối với khả năng triển khai các chùm vệ tinh quy mô lớn của tên lửa.

Đây là chuyến bay thứ hai của Kinetica-2, đồng thời là lần đầu tiên tên lửa này thực hiện nhiệm vụ phóng vệ tinh cho một chùm vệ tinh Internet thương mại quy mô lớn.

Được CAS Space phát triển độc lập, Kinetica-2 sử dụng cấu hình lõi đẩy vạn năng, có khả năng đưa 8 tấn hàng hóa lên quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời ở độ cao 500km và 12 tấn lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp ở độ cao 200km.

Năng lực này được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu phóng vệ tinh với tần suất cao, độ tin cậy và chi phí cạnh tranh của Trung Quốc./.