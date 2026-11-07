Tên lửa tấn công hòn đảo chiến lược Qeshm của Iran

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời các nhân chứng tại địa phương cho biết, hai vật thể đã rơi xuống khu vực Suza trên đảo Qeshm, miền nam Iran, sau khi có tiếng máy bay xuất hiện phía trên hòn đảo.

Quân đội Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin này.

Vụ tấn công diễn ra sau khi quân đội Iran hôm 6/11 cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ phía trên đảo Qeshm.

Theo hãng tin Tasnim, quân đội Iran thông báo rằng chiếc máy bay không người lái này đã bị nhắm mục tiêu và phá hủy bởi các "hệ thống tiên tiến" nằm trong mạng lưới phòng không tích hợp.

Qeshm - hòn đảo lớn nhất Iran - nằm tại tỉnh Hormozgan ở miền nam, gần các lối tiếp cận phía bắc của eo biển Hormuz.

Iran đã nhiều lần báo cáo về việc đánh chặn các máy bay không người lái của Mỹ trên đảo Qeshm và các vùng biển lân cận, trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Washington vẫn tiếp diễn.

Cũng trong ngày 7/11, chính quyền Qatar đã bác bỏ các thông tin lan truyền cho rằng Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định những cáo buộc này là sai sự thật và gây hiểu lầm. Phía Qatar nhấn mạnh, cả hai bên vẫn đang tiếp tục nỗ lực hướng tới một thỏa thuận.

Tuyên bố cũng cho biết thêm rằng các nỗ lực hòa giải của Qatar vẫn đang được triển khai, với sự phối hợp chặt chẽ cùng Washington và Tehran, nhằm hỗ trợ tiến trình đàm phán.

Phát biểu ngày 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington đã đạt được “nhiều tiến bộ” với Iran và Tehran cũng đang mong muốn một thỏa thuận.

“Chúng tôi đang làm việc với họ. Họ muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ với Iran”, ông nói mà không cung cấp thông tin chi tiết.

Ông Trump cũng bác bỏ việc mô tả cuộc đối đầu này là một cuộc chiến tranh, đồng thời cho biết Mỹ đã áp đặt cái mà ông gọi là “sự phong tỏa lớn nhất trong lịch sử quân sự” đối với Tehran.

“Chúng tôi không giao chiến”, ông nói, đồng thời so sánh tình hình này với cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, và khẳng định rằng không có nhân sự nào của Mỹ thiệt mạng trong bảy tháng qua.

Tuy nhiên, ông Trump thừa nhận rằng các lực lượng Mỹ đã thực hiện những đòn tấn công quy mô nhỏ nhắm vào các thiết bị quân sự của Iran.

“Họ dựng lên một thiết bị phòng không nhỏ, và chúng tôi đã phá hủy nó chỉ trong khoảng 15 phút, hoặc có thể là 5 phút”, ông nói, nhưng không nêu rõ thời điểm hay địa điểm diễn ra cuộc tấn công.