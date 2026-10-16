Tên lửa tấn công Dinh Tổng thống Yemen khiến 21 người thương vong, lệnh đáp trả được đưa ra

Binh sĩ Chính phủ Yemen gác tại hiện trường một vụ đánh bom tại Aden. Ảnh: THX/TTXVN phát

21 người thương vong, Thủ tướng và Nội các an toàn

Theo hãng thông tấn Anadolu ngày 15/10, Bộ trưởng Y tế và Dân số Yemen Qasem Buhaibeh xác nhận 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương trong vụ tấn công nhằm vào Dinh Tổng thống Al-Maashiq tại thành phố Aden, thủ đô tạm thời của Yemen.

Số người thiệt mạng được công bố đã tăng từ 2 lên 5 người so với thông tin ban đầu. Trong số các nạn nhân có nhân viên bảo vệ và nhân viên dân sự làm việc tại khu dinh tổng thống.

Kênh Al Jazeera dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar al-Eryani cáo buộc lực lượng Houthi đã phóng 5 tên lửa nhằm vào Dinh Tổng thống Al-Maashiq, nơi đặt trụ sở của chính phủ được quốc tế công nhận.

Các phóng viên Al Jazeera ghi nhận nhiều tiếng nổ gần khu dinh tổng thống, trong khi những cột khói bốc lên từ khu vực bị tấn công.

Chính phủ Yemen xác nhận Thủ tướng Shaya al-Zindani và toàn bộ thành viên Nội các đều an toàn sau vụ việc.

Giới chức nước này lên án cuộc tấn công, cho rằng đây là hành động nhằm vào các cơ quan lãnh đạo và điều hành đất nước.

Trong khi đó, truyền thông do Houthi kiểm soát dẫn một nguồn tin quân sự tuyên bố lực lượng này đã tấn công trung tâm điều hành tác chiến và các kho vũ khí trong khu dinh tổng thống.

Nguồn tin cho rằng trung tâm điều hành có sự tham gia của các sĩ quan Saudi Arabia, nhưng chưa đưa ra bằng chứng xác nhận cáo buộc này.

Lãnh đạo Yemen chỉ đạo tăng cường an ninh và ứng phó

Theo thông báo đăng trên trang thông tin chính thức của Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen ngày 15/10, ông Rashad al-Alimi đã liên lạc với các thành viên Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống và Thủ tướng Shaya al-Zindani để nắm tình hình sau vụ tấn công.

Ông Al-Alimi chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình những người thiệt mạng và người bị thương, hoàn tất điều tra, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ cơ quan nhà nước và đội ngũ nhân viên.

Nhà lãnh đạo Yemen cho rằng vụ tấn công vào Dinh Tổng thống Al-Maashiq là sự tiếp nối các cuộc tấn công nhằm vào sân bay, cơ sở dầu mỏ và những mục tiêu dân sự khác tại Yemen và Saudi Arabia.

Ông đồng thời yêu cầu các lực lượng quân sự và an ninh thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ các cơ quan nhà nước, đối phó với các mối đe dọa khủng bố và có phản ứng phù hợp trước những nguồn gây nguy hiểm, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và bảo vệ dân thường.

Tuy nhiên, thông báo chưa nêu cụ thể hình thức, thời điểm hoặc quy mô của một chiến dịch đáp trả vụ tấn công tại Aden.

Ông Al-Alimi cũng khẳng định chiến dịch quân sự mang tên “Bình minh Yemen” (Dawn of Yemen), được phát động ngày 5/10, tiếp tục hướng tới mục tiêu khôi phục các cơ quan nhà nước, mở rộng quyền kiểm soát của chính phủ trên toàn lãnh thổ và giành lại thủ đô Sanaa từ lực lượng Houthi.

Lực lượng trung thành với Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen (PLC) canh gác tại thành phố Aden. Ảnh: THX/TTXVN phát

Lo ngại xung đột leo thang thành nội chiến toàn diện

Vụ tấn công Dinh Tổng thống Al-Maashiq đánh dấu một bước leo thang đáng chú ý trong cuộc đối đầu giữa lực lượng Houthi và chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Phóng viên Yousef Mawry của Al Jazeera nhận định đây là những cuộc tấn công đầu tiên thuộc loại này do Houthi tiến hành nhằm vào trụ sở của chính phủ được quốc tế công nhận trong đợt giao tranh hiện nay.

Ông Mawry cho rằng diễn biến này báo hiệu căng thẳng giữa hai bên có thể tiếp tục gia tăng, trong khi người dân Yemen lo ngại nguy cơ bùng phát một cuộc nội chiến toàn diện, có khả năng lôi kéo thêm các cường quốc khu vực tham gia.

Trong những ngày gần đây, giao tranh giữa Houthi và các lực lượng được Saudi Arabia ủng hộ cũng gia tăng tại tỉnh Taiz, khu vực có vị trí chiến lược ở Tây Nam Yemen.

Theo Al Jazeera, các lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen thông báo đang đẩy lùi những cuộc tấn công của Houthi nhằm vào sân bay Dhubab tại tỉnh Taiz.

Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cáo buộc Houthi liên tục tấn công các sân bay, cơ sở dầu mỏ và hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Saudi Arabia.

Những diễn biến này làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các cuộc tấn công và trả đũa mới, đồng thời gây thêm sức ép đối với tình hình nhân đạo vốn đã rất nghiêm trọng tại Yemen.

Vụ tấn công vào Dinh Tổng thống Al-Maashiq cho thấy các cơ quan đầu não của Chính phủ Yemen đang trở thành mục tiêu trực tiếp trong cuộc đối đầu với Houthi.

Trong khi các bên tiếp tục triển khai hoạt động quân sự và chưa có dấu hiệu đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh, nguy cơ xuất hiện thêm những đợt tấn công và trả đũa đang đặt ra thách thức lớn đối với an ninh khu vực, đồng thời làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen.