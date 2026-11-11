Tên lửa Super Ice mới của Israel tăng sức công phá gấp 4 lần

Tên lửa Sea Breaker do công ty Rafael của Israel phát triển và chế tạo. Ảnh: rafael.co.il

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Super Ice là phiên bản tiếp theo của tên lửa hành trình Ice Breaker mà Rafael từng giới thiệu trong giai đoạn 2021-2022. Nhà sản xuất cho biết Super Ice mang đầu đạn có sức công phá lớn gấp 4 lần thế hệ trước, đồng thời đạt tốc độ cao hơn và tầm bắn xa hơn.

Đầu đạn của Super Ice nặng khoảng 1.000 pound (454 kg), so với 250 pound (113 kg) của Ice Breaker. Đáng chú ý, dù có trọng lượng lớn hơn, Super Ice vẫn có khả năng tích hợp trên cả 3 dòng máy bay chiến đấu chủ lực của Israel gồm F-35, F-16 và F-15.

Rafael không tiết lộ cụ thể tầm bắn và tốc độ tối đa của Super Ice. Tuy nhiên, tên lửa Ice Breaker thế hệ trước có tầm bắn trên 300 km và tốc độ khoảng Mach 0,8-0,9. Do đó, các thông số của phiên bản mới được cho là vượt trội so với thế hệ cũ. Theo Rafael, ưu điểm của dòng tên lửa này là khả năng bay ở độ cao thấp, hoạt động độc lập và có thể tiếp cận các mục tiêu chiến lược được bảo vệ nghiêm ngặt, khiến đối phương có rất ít thời gian phát hiện và đánh chặn.

Nhà sản xuất cho biết tiếp Super Ice có hệ thống dẫn đường tự động tiên tiến, khả năng bay bám địa hình ở độ cao thấp, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và tấn công chính xác nhiều loại mục tiêu. Hệ thống dẫn đường quang-điện tử sử dụng công nghệ đối chiếu hình ảnh có độ chính xác cao, giúp tên lửa xác định và tiếp cận mục tiêu dễ dàng. Vũ khí này còn có khả năng chống nhiễu và hỗ trợ nhiều phương thức triển khai khác nhau.

Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc bộ phận Hệ thống hàng không của Rafael, ông Gad Geva, cho biết Super Ice được thiết kế để tích hợp trên nhiều nền tảng máy bay mà không cần thay đổi đáng kể cấu trúc của phương tiện mang tên lửa này. Ngoài triển khai từ trên không, tên lửa còn có thể được phóng từ các bệ phóng trên mặt đất và trên biển. Việc kết hợp Super Ice với Ice Breaker sẽ mang lại cho khách hàng nhiều lựa chọn linh hoạt theo từng mục tiêu, tối ưu chi phí lập kế hoạch tác chiến và chi phí vận hành trong toàn bộ vòng đời của hệ thống vũ khí.

Theo giới thiệu của Rafael, Super Ice không được phát triển để đối phó với một mối đe dọa cụ thể hiện nay, mà hướng tới khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ mà những đối thủ khác có thể phát triển trong tương lai.