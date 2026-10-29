Tên lửa Storm Shadow giáng đòn trí mạng vào nhà máy sản xuất pin cho tên lửa Iskander, Pantsir

Hỏa hoạn tại nhà máy Energia sau đợt tập kích bằng tên lửa Storm Shadow, ngày 25 tháng 10 năm 2026. Nguồn ảnh: Exilenova+/militarnyi.com

Một đòn tập kích chính xác giữa ban ngày bằng tên lửa hành trình Storm Shadow Ukraine đã đâm xuyên mái xưởng sản xuất thuộc nhà máy Energia tại Yelets, giáng đòn trí mạng vào "trái tim năng lượng" của kho vũ khí Nga.

Sự kiện này không chỉ gây chấn động về mặt chiến thuật mà còn phơi bày lỗ hổng phòng không quan trọng, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về khả năng duy trì chuỗi cung ứng linh kiện cho các hệ thống tên lửa Iskander, Pantsir và mô-đun bom lượn UMPK.

Vụ tập kích diễn ra ngay trong ca làm việc ban ngày tại khu công nghiệp Yelets thuộc tỉnh Lipetsk đã trở thành tâm điểm của giới phân tích quân sự quốc tế.

Mục tiêu bị tấn công là Energia, một trong những cơ sở sản xuất pin hóa học và nguồn điện chuyên dụng quan trọng nhất cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Sự cố này không thuần túy là thiệt hại về mặt hạ tầng mà đánh trực tiếp vào một mắt xích trọng yếu trong chuỗi chế tạo vũ khí dẫn đường chính xác cao.

Khói bốc lên từ nhà máy Energia ở Yelets, tỉnh Lipetsk của Nga, sau cuộc tập kích được cho là bằng tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine, ngày 25/10/2026. Ảnh: Exilenova+/euromaidanpress.com

Để hiểu rõ quy mô và tầm ảnh hưởng của vụ việc, việc phân tích sự tương tác giữa các nền tảng chiến tranh công nghệ cao tham gia hoặc liên quan đến vụ việc là vô cùng cần thiết.

Vũ khí thực hiện đòn đánh chính xác này là tên lửa hành trình tàng hình Storm Shadow, một sản phẩm hợp tác quốc phòng giữa Anh và Pháp.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa Storm Shadow có chiều dài khoảng 5.1 mét, sải cánh 3.0 mét, trọng lượng phóng lên tới 1.300 kg và đạt tốc độ cận âm xấp xỉ Mach 0.8.

Tên lửa Storm Shadow sở hữu tầm bắn tiêu chuẩn khoảng 250 km và có thể mở rộng lên đến hơn 500 km đối với các biến thể kéo dài tầm bắn.

Điểm vượt trội của tên lửa Storm Shadow nằm ở hệ thống dẫn đường đa tầng cực kỳ phức tạp bao gồm định vị vệ tinh GPS kết hợp dẫn đường quán tính INS, công nghệ địa hình TERPROM cho phép bay bám sát mặt đất ở độ cao cực thấp để tránh radar.

Tên lửa Storm Shadow được mệnh danh sát thủ trong bóng tối nhờ khả năng bay thấp, giấu mình và tung cú đánh chính xác vào mục tiêu kiên cố từ ngoài phòng tuyến. Ảnh: MBDA

Trong giai đoạn cuối, đầu dò hồng ngoại quang ảnh IIR so sánh hình ảnh mục tiêu thực tế với dữ liệu lưu trữ để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

Đặc biệt, đầu đạn hai giai đoạn BROACH nặng 450 kg cho phép quả nổ đầu tiên đục thủng mái bê tông kiên cố trước khi khối nổ chính kích hoạt bên trong cấu trúc, tạo ra sức phá hủy khủng khiếp đối với các nhà máy hạ tầng kiên cố.

Ở chiều ngược lại, nhà máy Energia đóng vai trò cung cấp các khối pin nguồn điện chuyên dụng, đặc biệt là dòng pin nhiệt cao cấp, cho những dòng vũ khí chiến lược của Nga.

Đầu tiên phải kể đến hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander, dòng vũ khí tấn công mặt đất chủ lực có tầm bắn lên tới 500km.

Tên lửa Iskander đạt tốc độ siêu thanh vượt quá Mach 6, sở hữu khả năng thực hiện các đòn phản công quỹ đạo phức tạp ở giai đoạn cuối để né tránh hệ thống phòng thủ đối phương.

Nhờ khả năng luồn lách qua mạng lưới phòng không và hạ mục tiêu bằng đầu đạn xuyên phá, tên lửa Storm Shadow luôn được xem là sát thủ thầm lặng của chiến trường. Ảnh: MBDA

Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống máy tính điều khiển, cảm biến định vị quán tính và thiết bị lái cánh vẫy của Iskander đều đòi hỏi nguồn điện cung cấp dòng điện cực kỳ ổn định, chịu được tải trọng gia tốc lớn và nhiệt độ khắc nghiệt trong thời gian ngắn, điều mà chỉ các loại pin nhiệt chuyên dụng từ Energia mới đáp ứng được.

Một sản phẩm khác phụ thuộc trực tiếp vào nguồn năng lượng này là các tổ hợp pháo và tên lửa phòng không tự hành Pantsir.

Được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu điểm quan trọng khỏi cuộc tấn công đường không tầm ngắn và trung, Pantsir được trang bị pháo tự động 30mm cùng 12 tên lửa đánh chặn 57E6.

Hệ thống radar mảng pha chủ động kết hợp cảm biến quang điện tử giúp Pantsir phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 32km và tiêu diệt ở cự ly lên tới 20km.

Mặc dù được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu bay thấp như tên lửa hành trình, việc tên lửa Storm Shadow xuyên thủng hàng rào phòng thủ để đánh trúng Energia đã cho thấy những thách thức lớn về khả năng nhận diện và thời gian phản ứng của hệ thống này trước các đòn tấn công tàng hình bám địa hình.

Tên lửa hành trình MBDA Storm Shadow/Scalp được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Paris ở thành phố Paris, Pháp, vào ngày 17/6/2025. (Ảnh: Matthieu Rondel/Bloomberg)

Không chỉ có tên lửa đạn đạo hay phòng không, ngay cả loại vũ khí không quân đang được triển khai với tần suất cao là bom lượn có trang bị mô-đun UMPK và UMPB cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Mô-đun UMPK chuyển đổi các quả bom cơ bản thành bom thông minh nhờ trang bị thêm cánh lượn mở rộng cùng hệ thống định vị vệ tinh Kompas.

Để các cánh điều hướng cơ khí quay chuyển liên tục và bộ thu tín hiệu GPS/GLONASS hoạt động chính xác trong suốt hành trình bay lượn từ độ cao lớn, các viên pin nhiệt nhỏ gọn nhưng siêu bền do Energia sản xuất là thành phần không thể thay thế.

Việc xưởng sản xuất chính của Energia bị vô hiệu hóa ngay trong ca làm việc không chỉ trực tiếp gián đoạn dây chuyền lắp ráp linh kiện, mà còn tạo ra nút thắt cổ chai nghiêm trọng trong năng lực sản xuất vũ khí chính xác của Nga.

Đòn đánh này minh chứng cho sự phối hợp tác chiến tình báo và công nghệ đỉnh cao, khi một quả tên lửa hành trình Storm Shadow có thể nhắm trúng điểm yếu cốt lõi trong chuỗi cung ứng quốc phòng của đối phương.

(Theo militarnyi.com, euromaidanpress.com, ua.news)