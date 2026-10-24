Tên lửa Steelfin hai tầng, khắc tinh của tên lửa siêu thanh, thay đổi cục diện phòng thủ bầu trời

Hình ảnh mô phỏng phần đầu của tầng thứ hai của tên lửa Steelfin. Ảnh: Anduril – TREVOR DALTON/twz.com

Giữa lúc các hệ thống phòng không truyền thống ngày càng khó bắt kịp tốc độ và số lượng mối đe dọa từ UAV/drone tấn công một chiều, tên lửa hành trình đến đạn đạo và siêu vượt âm, Anduril Industries đã chính thức giới thiệu Steelfin, một họ tên lửa đánh chặn đất đối không (Surface-to-air interceptor) được thiết kế từ gốc để vừa rẻ hơn, vừa sản xuất hàng loạt dễ dàng hơn, vừa linh hoạt cấu hình theo từng nhiệm vụ cụ thể.

Steelfin không phải là một tên lửa đơn lẻ mà là một kiến trúc chung hai tầng. Tầng một là booster đẩy rắn có thể thay đổi đường kính và hiệu năng, trong khi tầng hai là đầu đánh chặn cuối cùng mang khung thân, điện tử và hệ thống điều khiển bay dùng chung.

Nhờ thiết kế này, Anduril có thể điều chỉnh tầm bắn, độ cao và loại mục tiêu chỉ bằng cách thay booster hoặc seeker mà không cần thiết kế lại toàn bộ tên lửa từ đầu.

Các phiên bản booster đang được nghiên cứu có đường kính khoảng 10 inch, 18 inch và 21 inch, giúp phủ được dải nhiệm vụ từ phòng thủ điểm gần đến tầng trên của phòng thủ tên lửa đạn đạo.

Về khả năng tác chiến, tên lửa Steelfin được định vị để đối phó với phổ đe dọa rộng: máy bay không người lái kiểu Shahed, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và cả vũ khí siêu vượt âm.

Phần đuôi của tầng đẩy tên lửa Steelfin. Ảnh Anduril TREVOR DALTON/twz.com

Tốc độ có thể đạt từ siêu thanh đến siêu vượt âm tùy thuộc vào booster sử dụng, trong khi dải độ cao trải dài từ thấp đến tầng cao trong khí quyển.

Tầm bắn cũng phụ thuộc hoàn toàn vào cấu hình booster nên không có con số cố định công bố. Hệ thống hỗ trợ cả hai phương thức tiêu diệt: va chạm trực tiếp (hit-to-kill) và đầu đạn nổ mảnh.

Điểm đáng chú ý khác là khả năng tích hợp. Tên lửa Steelfin được thiết kế tương thích với nhiều bệ phóng đã có sẵn trong kho vũ khí Mỹ và đồng minh, bao gồm bệ M903A2 của hệ thống Patriot, hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 trên tàu chiến, hệ thống Typhon cũng như các bệ phóng dạng container mới.

Phần mềm điều khiển hỏa lực cũng được làm việc với các hệ thống hiện hành như AEGIS và IBCS, giúp rút ngắn thời gian triển khai thực tế.

Về mặt kinh tế và sản xuất, Anduril đặt mục tiêu chi phí đơn vị chỉ bằng một phần ba so với tên lửa PAC-3 MSE hiện tại ở một số cấu hình, đồng thời đạt khoảng 80% khả năng của PAC-3 với mức giá dưới một nửa.

Anduril ra mắt tên lửa Steelfin, giải bài toán tiêu diệt tên lửa siêu thanh. Ảnh: Anduril/twz.com

Công ty cho biết đã hoàn thành thử nghiệm đạn đạo với các mẫu đại diện và dự kiến bắt đầu bay thử các phiên bản tên lửa Steelfin từ năm 2027.

Kế hoạch sản xuất nhắm đến hàng nghìn quả mỗi năm trong giai đoạn đầu, với năng lực có thể mở rộng theo nhu cầu, hướng tới sản xuất hàng loạt ổn định vào cuối năm 2028 hoặc đầu 2029.

Tên lửa Steelfin thể hiện hướng đi rõ ràng của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ hiện nay: chuyển từ các tên lửa đắt đỏ, chuyên biệt sang các giải pháp mô-đun, sản xuất quy mô lớn và đủ linh hoạt để đối phó với môi trường đe dọa đa dạng, số lượng lớn.

Việc liệu hệ thống có đạt được các chỉ tiêu chi phí và hiệu năng như công bố hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả thử nghiệm thực tế trong thời gian tới, nhưng kiến trúc chung hai tầng và khả năng tái cấu hình nhanh đã tạo ra một lựa chọn mới đáng chú ý trên thị trường phòng không.

(Theo defensedaily.com, twz.com, aviationweek.com, breakingdefense.com, anduril.com)