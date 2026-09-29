Tên lửa Starship của SpaceX lần đầu đạt quỹ đạo dù động cơ gặp sự cố

Tên lửa Starship bốc cháy thành sau khi hoàn thành nhiệm vụ thành công. (Video: RT/SpaceX)

Sau khi xác định chuyến bay vẫn có thể tiếp tục, trung tâm điều khiển phát lệnh đưa Starship lên quỹ đạo. Một động cơ được khởi động lại và hoạt động trong khoảng 19 giây, đưa con tàu lên độ cao khoảng 275 km so với bề mặt Trái Đất.

Đây là bước tiến đáng chú ý bởi các chuyến bay Starship trước đó chủ yếu được thực hiện trên quỹ đạo dưới quỹ đạo Trái Đất, với phương tiện được thiết kế để tự nhiên quay trở lại khí quyển. Lần này, Starship thực sự đạt được quỹ đạo, mở ra khả năng hoạt động lâu hơn trong không gian thay vì kết thúc chuyến bay bằng một lần tái nhập khí quyển đã được định trước.

Triển khai 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới

Sau khi ổn định trên quỹ đạo, Starship triển khai toàn bộ 26 vệ tinh Starlink V3 mang theo. Theo SpaceX, mỗi vệ tinh V3 có tốc độ truyền dữ liệu xuống khoảng 1 terabit/giây và tốc độ truyền dữ liệu lên khoảng 160 gigabit/giây. Các con số này lần lượt cao hơn khoảng 10 lần và 22 lần so với thế hệ V2.

SpaceX phóng tên lửa Starship. (Video: RT/SpaceX)

SpaceX cho biết các vệ tinh mới được thiết kế để cung cấp dung lượng tải xuống cao gấp khoảng 10 lần thế hệ trước. Nhờ đó, mỗi vệ tinh có thể xử lý lượng lưu lượng Internet lớn hơn đáng kể.

Trong tương lai, SpaceX dự kiến một chuyến Starship có thể mang tới 60 vệ tinh V3, qua đó bổ sung dung lượng cho mạng Starlink lớn hơn 20 lần so với một lần phóng bằng Falcon 9 hiện nay.

Việc triển khai thành công lô vệ tinh đầu tiên cũng cho thấy Starship đang tiến gần hơn tới vai trò một phương tiện phóng tải trọng lớn, thay vì chỉ là phương tiện thử nghiệm công nghệ.

Chuyến bay bị rút ngắn và kết thúc bằng vụ nổ

Ban đầu, nhiệm vụ được lên kế hoạch kéo dài khoảng 10 giờ, trong đó Starship thực hiện 6 vòng quanh Trái Đất trước khi tái nhập khí quyển và hạ cánh có kiểm soát xuống Thái Bình Dương, ngoài khơi Chile.

ế hoạch này đã được thay đổi sau khi phát hiện vấn đề kỹ thuật trong quá trình bay. SpaceX quyết định rút ngắn nhiệm vụ và đưa Starship trở lại khí quyển chỉ khoảng 3 giờ sau khi phóng, hướng tới khu vực phía bắc Hawaii.

Khi rơi xuống Thái Bình Dương, con tàu bốc cháy dữ dội và phát nổ, khiến phương tiện không thể được thu hồi. Tom Clarke, biên tập viên khoa học và công nghệ của Sky News, mô tả Starship đã kết thúc chuyến bay bằng một vụ nổ rất lớn.

Dù phần cuối của nhiệm vụ không diễn ra theo kế hoạch, Starship vẫn đạt được một cột mốc quan trọng khi hoàn thành chuyến bay vào quỹ đạo và triển khai thành công toàn bộ 26 vệ tinh.

Bước tiến quan trọng với tham vọng của SpaceX

Khả năng đưa Starship vào quỹ đạo là yếu tố then chốt đối với kế hoạch dài hạn của SpaceX. Khi có thể duy trì quỹ đạo ổn định, Starship sẽ không còn chỉ thực hiện những chuyến bay tốc độ cao với điểm kết thúc được định trước mà có thể tiếp tục hoạt động quanh Trái Đất trong thời gian dài hơn.

Năng lực này cần thiết cho mục tiêu sử dụng Starship để triển khai số lượng lớn vệ tinh, đồng thời mở đường cho những nhiệm vụ vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất trong tương lai.

SpaceX cũng đang hướng tới việc sử dụng Starship để mở rộng mạng lưới Starlink. Với sức chở lớn hơn nhiều so với Falcon 9, Starship có thể đưa hàng chục vệ tinh V3 lên quỹ đạo chỉ trong một lần phóng, giúp tăng nhanh dung lượng của mạng Internet vệ tinh.

Các vệ tinh Starlink hiện được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, trong đó Ukraine cũng sử dụng mạng lưới này để duy trì liên lạc và hỗ trợ một số hoạt động trên chiến trường trong cuộc xung đột với Nga.

Cột mốc lần này diễn ra sau một chuyến bay thử nghiệm gặp sự cố nghiêm trọng vào cuối tháng 7. Khi đó, tên lửa đẩy gặp vấn đề với các động cơ trong quá trình quay trở lại. Chỉ 8 trong số 13 động cơ dự kiến khởi động lại để phục vụ quá trình hạ cánh, khiến việc tiếp đất không diễn ra như kế hoạch.