Tên lửa SPIKE SR 'nhìn thấy' xe tăng bằng cách nào?

Trong một tên lửa chống tăng hiện đại, đầu đạn quyết định sức công phá nhưng đầu dò lại quyết định vũ khí có thể tìm và bám mục tiêu hay không.

Với tên lửa chống tăng SPIKE SR, Rafael sử dụng đầu dò quang điện tử thế hệ thứ 3, kết hợp cảm biến hồng ngoại với camera CCD độ phân giải cao để tạo khả năng quan sát và bám mục tiêu.

Đầu dò quang điện tử có thể hiểu đơn giản là "con mắt" của tên lửa. Thay vì chỉ nhận lệnh điều khiển từ người phóng trong suốt quá trình bay, SPIKE SR sử dụng hình ảnh do chính đầu dò thu được để nhận biết và duy trì việc bám mục tiêu.

Rafael cho biết, hệ thống có khả năng tấn công cả mục tiêu đứng yên và đang di chuyển.

Một trong 2 thành phần quan trọng là cảm biến ảnh hồng ngoại không làm mát, thường được gọi là IIR. Cảm biến này ghi nhận bức xạ hồng ngoại phát ra từ môi trường và mục tiêu.

Đối với xe tăng hoặc xe chiến đấu, sự khác biệt về đặc điểm nhiệt có thể tạo ra hình ảnh giúp hệ thống nhận biết mục tiêu, đặc biệt khi ánh sáng môi trường thay đổi.

Thành phần còn lại là camera CCD độ phân giải cao. Khác với cảm biến hồng ngoại, CCD tạo hình ảnh trong vùng ánh sáng nhìn thấy.

Điều này giúp hệ thống thu được thông tin về hình dạng, đường nét và đặc điểm hình ảnh của mục tiêu trong điều kiện quan sát phù hợp.

Việc kết hợp 2 kênh cảm biến có ý nghĩa lớn. Một mục tiêu có thể có đặc điểm hình ảnh rõ ràng vào ban ngày nhưng lại khó quan sát khi ánh sáng yếu.

Ngược lại, dấu hiệu nhiệt có thể cung cấp thêm thông tin khi điều kiện ánh sáng thay đổi. Rafael cho biết đầu dò kép của SPIKE SR được thiết kế cho hoạt động cả ngày và đêm, đồng thời sử dụng bộ bám mục tiêu để duy trì khóa trên mục tiêu.

Đây cũng là nền tảng tạo nên khả năng "bắn và quên" của SPIKE SR. Sau khi người lính đưa mục tiêu vào hệ thống ngắm và phóng tên lửa, đầu dò tiếp tục theo dõi mục tiêu trong quá trình bay.

Rafael công bố SPIKE SR có khả năng đạt xác suất đánh trúng cao đối với cả mục tiêu đứng yên và đang di chuyển, nhưng đây là thông số do nhà sản xuất công bố, không phải một kết quả đánh giá độc lập.

Tuy nhiên, dẫn đường quang điện tử không phải công nghệ miễn nhiễm với mọi điều kiện chiến trường. Khả năng quan sát của cảm biến vẫn có thể chịu tác động bởi địa hình, vật cản, khoảng cách, ánh sáng và các điều kiện môi trường.

Khói, bụi hoặc những vật thể che khuất đường ngắm cũng có thể làm giảm chất lượng hình ảnh mà đầu dò nhận được. Mức độ ảnh hưởng cụ thể phụ thuộc vào điều kiện thực tế và khả năng xử lý tín hiệu của hệ thống.

Đó là lý do không nên hiểu "bắn và quên" theo nghĩa tên lửa tự động nhìn thấy mọi mục tiêu trong mọi hoàn cảnh.

Trước khi phóng, người lính vẫn phải phát hiện, lựa chọn và khóa mục tiêu. Sau đó, hệ thống dẫn đường đảm nhiệm phần việc tiếp theo bằng cách sử dụng dữ liệu từ đầu dò để duy trì bám mục tiêu.

Với thiết kế này, SPIKE SR đưa một hệ thống cảm biến tương đối phức tạp vào vũ khí chỉ khoảng 10 kg.

Rafael định vị tên lửa cho cấp tiểu đội và trung đội, nơi binh sĩ cần một vũ khí vừa cơ động vừa có khả năng tấn công chính xác. "Con mắt" quang điện tử vì thế chính là một trong những yếu tố giúp SPIKE SR khác biệt so với các loại vũ khí chống tăng không dẫn đường.