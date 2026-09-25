Tên lửa SPIKE SR của Israel có thể trở thành vũ khí mới của bộ binh Mỹ

Rafael Systems Global Sustainment (RSGS) ngày 22/9 thông báo nhận được thỏa thuận thông qua Liên minh Công nghệ Hàng không và Tên lửa (AMTC) để hỗ trợ quá trình chứng nhận tại Mỹ đối với tên lửa dẫn đường quang điện tử SPIKE SR.

Đây là bước mới trong quá trình Mỹ đánh giá khả năng đưa loại vũ khí này vào trang bị cho lực lượng bộ binh.

SPIKE SR là tên lửa chống tăng dẫn đường do tập đoàn quốc phòng Rafael Advanced Defense Systems của Israel phát triển.

Vũ khí được thiết kế để binh sĩ có thể mang vác và phóng từ vai, với tầm bắn từ 50 m đến 2.000 m.

Tên lửa cùng ống phóng nặng khoảng 10 kg và sử dụng cơ chế "bắn và quên", cho phép người vận hành rời khỏi vị trí sau khi phóng mà không phải tiếp tục điều khiển tên lửa.

SPIKE SR sử dụng đầu dò quang điện tử thế hệ thứ 3, kết hợp cảm biến hồng ngoại không làm mát và kênh CCD độ phân giải cao.

Hệ thống có khả năng khóa mục tiêu cố định hoặc đang di chuyển cả ngày lẫn đêm. Rafael cho biết thời gian từ khi kích hoạt đến khi sẵn sàng phóng chưa tới 6 giây, giúp binh sĩ nhanh chóng khai hỏa khi mục tiêu chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.

Tên lửa được trang bị đầu đạn chống tăng nổ mạnh kép (HEAT), được thiết kế để xuyên giáp các mục tiêu bọc thép.

Rafael định vị SPIKE SR ở cấp tiểu đội và trung đội bộ binh, nơi trọng lượng trang bị và khả năng cơ động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Với cơ chế "bắn và quên", binh sĩ có thể khai hỏa rồi nhanh chóng thay đổi vị trí, thay vì phải tiếp tục giữ mục tiêu trong kính ngắm để dẫn đường.

Tuy nhiên, thỏa thuận mới chưa đồng nghĩa SPIKE SR đã được Mỹ lựa chọn để mua sắm. Theo Army Recognition, chương trình hiện tập trung vào điều chỉnh, tích hợp và thử nghiệm để đáp ứng yêu cầu riêng của quân đội Mỹ.

Thông báo chưa công bố số lượng sản xuất, giá trị hợp đồng, thời điểm triển khai hoặc cam kết đưa tên lửa vào biên chế.

SPIKE SR đã được Rafael giới thiệu với quân đội Mỹ từ trước. Năm 2021, hãng cho biết tên lửa được trình diễn và phóng thử trong khuôn khổ chương trình Expeditionary Warrior Experiment của Lục quân Mỹ.

Đến tháng 3/2025, RSGS tiếp tục công bố thỏa thuận nghiên cứu và phát triển với Trung tâm Hàng không và Tên lửa thuộc Bộ Tư lệnh Phát triển Năng lực Chiến đấu của Lục quân Mỹ, trong đó có SPIKE SR cùng một số biến thể khác thuộc dòng SPIKE.

Dòng tên lửa SPIKE hiện được sử dụng tại nhiều quốc gia. Rafael cho biết hệ thống SPIKE đã được triển khai tại 46 nước, trong đó có 22 thành viên NATO.

Tuy nhiên, việc được sử dụng rộng rãi ở nước ngoài không đồng nghĩa SPIKE SR chắc chắn sẽ được Mỹ mua sắm.

Nếu vượt qua các cuộc thử nghiệm và yêu cầu chứng nhận, SPIKE SR sẽ có cơ hội bổ sung một loại hỏa lực chính xác tầm ngắn cho bộ binh Mỹ.

Với tầm bắn 2 km, trọng lượng khoảng 10 kg và khả năng "bắn và quên", loại tên lửa này hướng tới việc cung cấp năng lực chống thiết giáp cho các đơn vị nhỏ mà không cần phương tiện mang phóng cồng kềnh.

Hiện SPIKE SR vẫn đang ở giai đoạn chứng nhận và đánh giá, chưa phải vũ khí đã được Mỹ chính thức lựa chọn để đưa vào biên chế.