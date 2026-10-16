Tên lửa SkySonic Israel, đòn đáp trả đanh thép, hóa giải vũ khí 'không thể đánh chặn'

Trước sự trỗi dậy của các dòng tên lửa siêu thanh cơ động đầy biến ảo, Tập đoàn quốc phòng Rafael của Israel đã gây chấn động khi trình làng mô hình kích thước thật của hệ thống tên lửa đánh chặn SkySonic.

Công ty quốc phòng Israel Rafael Advanced Defense Systems vừa trưng bày mô hình quy mô thật của hệ thống tên lửa đánh chặn SkySonic tại triển lãm AUSA ở Washington, mang đến cái nhìn hiếm hoi về một chương trình được giữ kín hơn 3 năm.

Hệ thống SkySonic được thiết kế để đối phó tên lửa siêu thanh cơ động, nhưng tiến độ thử nghiệm và thời điểm đưa vào vận hành vẫn chưa được công bố.

Hệ thống tên lửa đánh chặn SkySonic, còn được viết là Sky Sonic, là hệ thống đánh chặn tên lửa hai tầng do Rafael phát triển, nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa siêu thanh bao gồm phương tiện/đầu đạn lượn siêu thanh HGV (Hypersonic Glide Vehicle), tên lửa hành trình siêu thanh và tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động.

Mô hình kích thước thật của tên lửa đánh chặn Sky Sonic được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng của Hiệp hội Lục quân Hoa Kỳ ở Washington. Ảnh: Rafael/thejc.com

Rafael lần đầu công bố chương trình vào tháng 6/2023 tại Triển lãm Hàng không Paris, khi mối đe dọa từ vũ khí siêu thanh trở nên nổi bật hơn sau việc Nga sử dụng chúng ở Ukraine và các tuyên bố của Iran.

Chủ tịch Rafael khi đó cho biết dự án bắt đầu từ đầu thập niên và dựa trên công nghệ sẵn có của công ty, với giai đoạn phát triển nâng cao và dự kiến thử nghiệm bay sớm.

Tuy nhiên, trong hơn 3 năm sau đó, thông tin công khai gần như đóng băng cho đến khi mô hình full-scale xuất hiện tại triển lãm Association of the United States Army ở Washington vào giữa tháng 10/2026.

Về mặt công nghệ, hệ thống tên lửa đánh chặn SkySonic được thiết kế như một interceptor (tên lửa/thiết bị đánh chặn) hai tầng gồm tầng đẩy bằng tên lửa và một phương tiện đánh chặn cuối cùng nhỏ gọn, có độ cơ động cao thường gọi là kill vehicle.

Điểm then chốt nằm ở khả năng theo kịp tốc độ của mục tiêu siêu thanh, được Rafael mô tả là đạt khoảng Mach 5 đến Mach 10, tức gấp 5 đến 10 lần tốc độ âm thanh.

Câu trả lời của Israel trước tên lửa siêu thanh: Rafael trình làng tên lửa đánh chặn Sky Sonic. Ảnh: Rafael Advanced Defense Systems/ynetnews.com

Hệ thống SkySonic sử dụng dữ liệu cảm biến thời gian thực để theo dõi quỹ đạo khó đoán của mục tiêu, cho phép điều chỉnh đường bay liên tục thay vì dựa vào quỹ đạo đạn đạo cố định.

Theo thông tin từ Rafael, hệ thống SkySonic hoạt động ở giai đoạn lượn và giai đoạn cuối trên, có thể tích hợp với các hệ thống radar và theo dõi hiện có thay vì đòi hỏi radar chuyên dụng riêng, giúp giảm chi phí triển khai và dễ dàng lồng ghép vào mạng lưới phòng thủ tên lửa sẵn có.

Thông số kỹ thuật chi tiết vẫn được giữ bí mật nghiêm ngặt. Các nguồn công khai chỉ xác nhận khả năng đánh chặn nhiều loại mối đe dọa siêu thanh cơ động và sử dụng cảm biến đồng bộ để duy trì độ chính xác trong suốt quỹ đạo.

Mô hình trưng bày tại AUSA mang lại hình ảnh trực quan rõ ràng hơn về kích thước và cấu hình bên ngoài, nhưng không tiết lộ dữ liệu về tầm đánh chặn, tỷ lệ thành công trong thử nghiệm, chi phí hay lịch trình vận hành.

Rafael chưa xác nhận liệu các chuyến bay thử nghiệm đã diễn ra hay chưa, dù tuyên bố năm 2023 từng đề cập đến việc thử nghiệm sắp tới.

Ảnh: Newsraelfeed

Các nhà phân tích lưu ý rằng việc trưng bày mô hình không đồng nghĩa với việc hệ thống đã sẵn sàng chiến đấu và khoảng cách giữa thiết kế trên giấy với hiệu quả thực tế trước mục tiêu siêu thanh cơ động vẫn cần được kiểm chứng trong điều kiện tác chiến.

Nhìn từ góc độ khách quan, hệ thống SkySonic phản ánh nỗ lực của Rafael trong việc lấp đầy khoảng trống phòng thủ trước vũ khí siêu thanh, vốn thách thức các hệ thống hiện có bởi tốc độ cao và khả năng thay đổi hướng bay.

Việc dựa trên công nghệ đã được chứng minh của công ty và khả năng tương thích với hạ tầng sẵn có là những điểm mạnh tiềm năng.

Tuy nhiên, sự thiếu minh bạch về tiến độ thử nghiệm và hiệu suất thực tế khiến việc đánh giá đầy đủ trở nên khó khăn.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang chạy đua phát triển cả vũ khí siêu thanh lẫn biện pháp đối phó, SkySonic đại diện cho một bước đi đáng chú ý, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào kết quả thử nghiệm chưa được công bố và khả năng vận hành thực tế trong tương lai.

(Theo jns.org, worldisraelnews.com, ynetnews.com, calcalistech.com, vinnews.com, rafael.co.il, thejc.com)