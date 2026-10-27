Tên lửa siêu thanh Blackbeard mang lại khả năng tấn công vượt trội cho F-16

Thông tin này được công bố từ thông cáo báo chí của Công ty về việc nhận được bản sửa đổi hợp đồng hiện tại với Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không lực Hoa Kỳ (AFRL).

Mặc dù không có thông tin chi tiết về khía cạnh tài chính của gói điều chỉnh này, nhưng được biết AFRL trước đó đã tăng kinh phí cho hợp đồng ký với Castelion thêm 16,4 triệu USD, nâng tổng chi phí lên 37,2 triệu USD.

Chương trình này dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 6/2028, tập trung vào việc chế tạo một loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, phù hợp cho sản xuất hàng loạt.

Cho đến nay, nền tảng chính để sử dụng tên lửa Blackbeard là tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet của Hải quân Mỹ, cũng như các bệ phóng di động trên mặt đất như M142 HIMARS.

Tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet trong chuyến bay thử nghiệm mang theo tên lửa siêu thanh Blackbeard.

Trong các cuộc thử nghiệm sơ bộ, 2 tên lửa loại này đã được lắp đặt trên một chiếc tiêm kích hạm để kiểm tra khả năng tương thích của chúng với tàu sân bay.

Đồng thời các tài liệu được công bố cho thấy đây là một chuyến bay với tên lửa được treo trên giá, chứ không phải là phóng trực tiếp.

Hải quân Mỹ có kế hoạch mua một số lượng lớn tên lửa Blackbeard để mở rộng kho vũ khí cho máy bay trên tàu sân bay và tăng số lượng vũ khí tầm xa để tấn công mục tiêu được bảo vệ. Theo dữ liệu hiện có, mỗi chiếc F/A-18E/F có thể mang tối đa 4 tên lửa loại này.

Kế hoạch cho các năm tài chính 2028 - 2031 của Lầu Năm Góc bao gồm việc mua hơn 4.000 tên lửa siêu thanh Blackbeard.

Cần nói thêm, mới đây Không lực Mỹ đã lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh HACM thế hệ mới tại một bãi thử ở Australia.

Việc phát triển loại vũ khí này đang được thực hiện thông qua sự hợp tác chặt chẽ với Không quân Hoàng gia Australia như một phần của dự án chung SCIFiRE.

Theo Militarnyi