Tên lửa siêu thanh Blackbeard lần đầu lộ diện khi bay thử trên F/A-18

Hải quân Mỹ lần đầu công bố hình ảnh tên lửa siêu thanh Blackbeard trong một cuộc thử nghiệm bay thực tế trên máy bay tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet.

Đây được xem là bước tiến đáng chú ý của chương trình nhằm phát triển một vũ khí tấn công tầm xa có tốc độ cao, chi phí thấp và có thể sản xuất với số lượng lớn.

Đoạn video do Văn phòng Điều hành mua sắm danh mục đầu tư hàng không của Hải quân Mỹ công bố cho thấy, các tên lửa Blackbeard được mang dưới cánh F/A-18E/F trong quá trình thử nghiệm.

Trước đó, hồi tháng 8/2026, Hải quân mới chỉ xác nhận việc tích hợp tên lửa lên Super Hornet và chưa rõ liệu Blackbeard đã thực sự bay thử hay chưa. Hình ảnh mới cho thấy chương trình đã tiến thêm một bước.

Blackbeard được phát triển bởi Castelion, một công ty quốc phòng khởi nghiệp của Mỹ. Hải quân đang mua loại vũ khí này trong khuôn khổ chương trình Multi-mission Affordable Capacity Effector, viết tắt MACE.

Mục tiêu của chương trình là tạo ra loại đạn tấn công tầm xa có khả năng sản xuất nhanh và giá thành thấp hơn đáng kể so với nhiều vũ khí siêu thanh hiện nay.

Thiết kế Blackbeard được cho là gồm tầng đẩy và một phương tiện lượn siêu thanh. Tầng đẩy có nhiệm vụ đưa phương tiện lên độ cao và tốc độ cần thiết trước khi tách khỏi tên lửa.

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ và Castelion chưa công bố đầy đủ thông số về tốc độ, tầm bắn, hệ thống dẫn đường hay đầu đạn.

Một số tài liệu trước đây cho thấy Blackbeard có thể được thiết kế với tầm đánh khoảng 800 km. Hải quân đặc biệt quan tâm tới khả năng sử dụng vũ khí này để tấn công các mục tiêu mặt nước, trong đó có tàu chiến đối phương.

Tuy nhiên, những thông số chưa được cơ quan phát triển xác nhận cần được xem là ước tính hoặc thông tin chưa chính thức.

Điểm đáng chú ý khác nằm ở kích thước tương đối nhỏ của Blackbeard. Các yêu cầu trước đây của chương trình MACE từng đặt mục tiêu cho phép tiêm kích F-35C và F-35A mang 4 tên lửa trong khoang vũ khí.

Nếu yêu cầu này vẫn được duy trì, Blackbeard có thể kết hợp tốc độ cao với khả năng mang vũ khí bên trong, giúp duy trì cấu hình tàng hình của tiêm kích.

Hải quân Mỹ đang thúc đẩy Blackbeard theo hướng đưa vào khả năng tác chiến hạn chế không muộn hơn năm 2028.

Một hợp đồng trị giá 43,65 triệu USD được công bố ngày 14/9 giao cho Castelion sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm và bàn giao lô đầu tiên gồm 444 tên lửa hoàn chỉnh. Công việc dự kiến hoàn tất vào tháng 9/2028.

Trước đó, Hải quân đã trao cho Castelion hợp đồng gần 50 triệu USD để tiếp tục phát triển, thử nghiệm bay và đưa Blackbeard tới khả năng hoạt động ban đầu. Một hợp đồng bổ sung trị giá gần 105 triệu USD hồi tháng 4 cũng bao gồm các cấu hình thử nghiệm, tích hợp và thử nghiệm bắn đạn thật tại khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Washington đồng thời đặt mục tiêu mua hơn 12.000 tên lửa Blackbeard trong 5 năm, nếu chương trình đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm và xác nhận năng lực. Đây là dấu hiệu cho thấy, Mỹ muốn bổ sung vào kho vũ khí một lớp đạn tấn công có thể sản xuất với số lượng lớn, thay vì chỉ tập trung vào các hệ thống siêu thanh đắt tiền và phức tạp.

Nếu đạt mục tiêu, Blackbeard sẽ mang lại cho các biên đội tàu sân bay Mỹ thêm một lựa chọn tấn công tầm xa tốc độ cao. Việc thử nghiệm trên F/A-18E/F cũng mở đường cho khả năng tích hợp trên những nền tảng khác.

Lục quân Mỹ hiện theo đuổi một phiên bản phóng từ mặt đất, trong khi yêu cầu trước đây của Hải quân cho thấy F-35 cũng có thể trở thành một nền tảng mang Blackbeard trong tương lai.

Dù vậy, Blackbeard vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Việc tên lửa xuất hiện trong một chuyến bay thử chưa đồng nghĩa với việc hệ thống đã hoàn tất đánh giá, hoặc đạt khả năng tác chiến ban đầu. Những mốc thử nghiệm tiếp theo, đặc biệt là phóng thực tế và kiểm chứng khả năng tấn công mục tiêu, sẽ quyết định liệu chương trình có đạt mục tiêu triển khai từ năm 2028 hay không.