Tên lửa siêu thanh AGM-183A ARRW sẽ giúp Mỹ chiếm ưu thế tuyệt đối?

Không quân Mỹ (USAF) cho biết, họ đã trao cho Tập đoàn Lockheed Martin hợp đồng sản xuất tên lửa siêu thanh AGM-183A ARRW. Thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của USAF.

Hợp đồng trị giá 694 triệu USD sẽ cho phép dự án chuyển từ giai đoạn chế tạo nguyên mẫu và thử nghiệm bay sang sản xuất hàng loạt. Đây là một phần của chương trình Mua sắm linh hoạt toàn diện, liên quan đến việc hiện đại hóa kho vũ khí tấn công của Mỹ.

Tên lửa siêu thanh AGM-183A sẽ được sử dụng từ máy bay ném bom chiến lược, chủ yếu là B-52H Stratofortress. Tuy nhiên hiện tại Không quân Mỹ đã lên kế hoạch thử nghiệm chúng từ oanh tạc cơ siêu âm B-1B Lancer.

Mặc dù hợp đồng đã được ký kết, Không quân Mỹ chưa tiết lộ số lượng tên lửa đã đặt mua hoặc lịch trình giao hàng, với lý do yêu cầu đảm bảo tính bí mật của thông tin.

Chương trình ARRW đã trải qua quá trình phát triển đầy khó khăn.Tập đoàn Lockheed Martin bắt đầu nghiên cứu tên lửa này vào năm 2018, nhưng các cuộc thử nghiệm bay đầu tiên đã gặp phải nhiều lần thất bại.

Đáng chú ý là hồi tháng 3/2023, Không quân Mỹ cho biết họ có thể hoàn thành chương trình mà không cần mua hàng loạt tên lửa, để dành nguồn lực tập trung vào các hệ thống siêu thanh khác, khi đó nhiều chuyên gia nhận xét dự án thực chất đã bị hủy bỏ.

Nhưng sau đó USAF đã điều chỉnh lại cách tiếp cận của mình, sang năm 2025, Không quân Mỹ đã thông báo với Quốc hội về ý định mua tên lửa ARRW, và ngân sách cho năm tài chính 2026 sẽ phân bổ tới 362 triệu USD cho việc mua sắm loại vũ khí này.

Ông Eugene Goltz - một nhà nghiên cứu về Chiến lược Quốc phòng và Chính sách Đối ngoại của Viện Cato, Mỹ, tin rằng sự xuất hiện của tên lửa AGM-183A cho thấy sự sẵn sàng của Washington nhằm không để mất ưu thế của mình trong lĩnh vực quân sự.

Đáng lưu ý hơn ở chỗ tên lửa AGM-183A mặc dù chỉ được coi là "phát súng" mở màn của Mỹ, nhưng nó được đánh giá là có nhiều ưu điểm hơn hẳn so với loại Kh-47M2 Kinzhal đình đám của Nga.

Tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal của Nga thực chất là phiên bản phóng từ trên không của tên lửa đạn đạo 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M, nó có quỹ đạo bổ nhào khi công kích mục tiêu khá đơn giản.

Trong khi đó đầu đạn của tên lửa AGM-183A thuộc dạng tàu lượn siêu thanh, nó có quỹ đạo cực kỳ linh hoạt và không thể dự đoán trước, chưa kể vận tốc còn gấp đôi Kh-47M2 Kinzhal.

Một chi tiết nữa cần quan tâm đó là để đạt tới vận tốc tối đa Mach 10 và vươn tới cự ly 2.000 km, Kh-47M2 Kinzhal sẽ yêu cầu tiêm kích MiG-31K phải phóng đạn ở độ cao 20 km và duy trì tốc độ Mach 2.

Tiêu chuẩn trên là cực kỳ ngặt nghèo và chỉ có chiếc MiG-31K mới làm nổi, nếu triển khai Kh-47M2 Kinzhal từ oanh tạc cơ siêu âm Tu-160 hay Tu-22M3 thì con số lý tưởng sẽ không thể đạt được.

Trong khi đó nền tảng mang phóng tên lửa AGM-183A bao gồm các loại máy bay ném bom chiến lược B-52H, B-1B hay B-2A có thể phóng đạn từ điều kiện thông thường mà vũ khí này vẫn đạt tới thông số tối ưu.

Qua những so sánh cơ bản trên có thể hiểu được vì sao giới chuyên môn cho rằng tên lửa AGM-183A của Mỹ vượt xa Kh-47M2 Kinzhal của Nga ở mọi chỉ số cốt lõi.

Trở ngại lớn nhất của chương trình AGM-183A chỉ là sự phức tạp quá mức của công nghệ, nhưng khi đã được đặt hàng với số lượng lớn, có thể dự đoán mọi vướng mắc đều đã nằm lại sau lưng.