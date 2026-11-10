Tên lửa Pyongae-6 công nghệ phóng thẳng đứng, dẫn đường đa kênh, đe dọa mọi mục tiêu

Bước tiến đột phá của tên lửa Pyongae-6: Lời giải cho hạn chế công nghệ trên tên lửa Pyongae-5 thế hệ cũ

Triều Tiên vừa thử nghiệm hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa được giới quan sát nhận định là tên lửa Pyongae-6, thể hiện cải tiến rõ rệt về công nghệ dẫn đường thông minh và khả năng theo dõi mục tiêu, hướng tới thay thế dòng Pyongae-5 cũ kỹ hơn.

Ngày 4/11, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm một hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa dưới sự giám sát của ông Kim Jong-sik, quan chức cấp cao thuộc Đảng Lao động và thành viên Ủy ban Quân sự Trung ương.

Theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc thử nghiệm nhằm xác nhận các đặc tính kỹ thuật và độ tin cậy của hệ thống, bao gồm vật liệu mới, chế độ dẫn đường thông minh đa năng, khả năng nhận dạng và theo dõi mục tiêu cũng như thiết bị xử lý thông tin phát hiện.

Mặc dù Bình Nhưỡng không công bố tên chính thức, hình ảnh phương tiện phóng và tên lửa được giới quan sát đánh giá là trùng khớp với mẫu tên lửa Pyongae-6, hệ thống lần đầu được trưng bày công khai vào năm 2020 và được phát triển để kế thừa, nâng cấp năng lực so với dòng Pyongae-5 trước đó.

Tên lửa Pyongae-6 đất đối không phóng từ hệ thống phòng không tầm xa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Về mặt công nghệ, tên lửa Pyongae-6 được thiết kế như một hệ thống phòng không tầm xa di động, phóng thẳng đứng từ xe phóng tự hành lớn gắn trên khung gầm bánh lốp 10×10.

Đặc điểm nổi bật nhất nằm ở chế độ dẫn đường thông minh đa kênh, kết hợp khả năng nhận dạng mục tiêu và xử lý dữ liệu phát hiện theo thời gian thực.

Điều này cho phép hệ thống không chỉ theo dõi mà còn phân loại và ưu tiên mục tiêu trong môi trường phức tạp, bao gồm cả các mối đe dọa bay nhanh hoặc bay thấp.

Việc sử dụng vật liệu mới được nhấn mạnh trong thông cáo của KCNA, có thể liên quan đến việc giảm trọng lượng, tăng độ bền nhiệt hoặc cải thiện khả năng chống nhiễu điện tử.

Các xe phóng thuộc hệ thống tên lửa Pyongae-6 phòng không tầm xa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

So sánh tên lửa Pyongae-6 và tên lửa Pyongae-5: Nâng cấp vượt trội về tầm bắn và công nghệ dẫn đường thông minh

So với Pyongae-5, phiên bản mới được đánh giá có tầm đánh chặn xa hơn, với một số phân tích ước tính khoảng 200 đến 250 km, đủ để bảo vệ các khu vực chiến lược và đe dọa máy bay đối phương từ khoảng cách lớn hơn đáng kể.

Từ góc độ kỹ thuật, hệ thống này phản ánh nỗ lực của Triều Tiên trong việc hiện đại hóa lớp phòng không tầm xa, vốn lâu nay phụ thuộc nhiều vào các hệ thống kế thừa từ Liên Xô như S-200.

Khả năng dẫn đường đa chế độ giúp tăng độ tin cậy khi đối mặt với mục tiêu cơ động hoặc sử dụng biện pháp đối kháng điện tử.

Việc phóng thẳng đứng từ xe di động cũng nâng cao tính cơ động và khả năng sống sót của hệ thống trên chiến trường, cho phép triển khai nhanh và thay đổi vị trí sau khi phóng.

Triều Tiên bắn thử nghiệm hệ thống tên lửa Pyongae-6 tân tiến. Ảnh: Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Cuộc thử nghiệm đồng thời với diễn tập tên lửa hành trình chiến lược cho thấy Bình Nhưỡng đang theo đuổi cách tiếp cận tổng hợp giữa tấn công và phòng thủ.

Ưu điểm rõ rệt của tên lửa Pyongae-6 nằm ở sự cải tiến dẫn đường và theo dõi mục tiêu, giúp hệ thống trở nên linh hoạt hơn trong việc đối phó với các mối đe dọa đa dạng, từ máy bay chiến đấu đến có thể cả tên lửa hành trình.

Tầm đánh chặn ước tính xa hơn so với thế hệ trước mang lại khả năng bao phủ rộng hơn, hỗ trợ bảo vệ các mục tiêu quan trọng trong lãnh thổ. Tính di động cao của xe phóng cũng là điểm mạnh, giảm nguy cơ bị tiêu diệt trước khi kịp phản ứng.

Việc tích hợp công nghệ nhận dạng và xử lý thông tin thông minh phản ánh xu hướng hiện đại hóa hướng tới hệ thống phòng không có khả năng tự động hóa cao hơn.

Tuy nhiên, nhược điểm cũng không thể bỏ qua. Thông tin kỹ thuật chi tiết như tầm bắn chính xác, tốc độ tên lửa, độ cao đánh chặn tối đa hay loại đầu đạn vẫn chưa được công bố đầy đủ, khiến việc đánh giá hiệu quả thực tế còn hạn chế.

Các xe phóng thuộc hệ thống Pyongae-5, sắp được thay thế bởi tên lửa Pyongae-6 tiên tiến hơn. Ảnh: KCNA

So với các hệ thống hiện đại của Nga hay phương Tây, tên lửa Pyongae-6 có thể còn khoảng cách về độ tin cậy tích hợp mạng và khả năng phối hợp đa lớp.

Ngoài ra, việc phụ thuộc vào thử nghiệm đơn lẻ chưa đủ để khẳng định hiệu suất ổn định trong điều kiện chiến đấu thực tế phức tạp.

Cuộc thử nghiệm tên lửa Pyongae-6 thể hiện nỗ lực liên tục của Triều Tiên trong việc nâng cấp năng lực phòng không tầm xa, chuyển từ các hệ thống cũ sang thế hệ có công nghệ dẫn đường và theo dõi tiên tiến hơn.

Dù còn nhiều thông tin chưa được xác minh độc lập, hệ thống này góp phần tăng cường khả năng răn đe và bảo vệ không phận, đồng thời phản ánh chiến lược hiện đại hóa quân sự toàn diện của Bình Nhưỡng trong bối cảnh khu vực đầy biến động.

(Theo KCNA, militarywatchmagazine.com, en.yna.co.kr, koreajoongangdaily.com, stripes.com, nknews.org)