Tên lửa Pralay tầm bắn 500km, tốc độ Mach 6, quỹ đạo biến ảo khiến phòng không bất lực

Tên lửa bán đạn đạo Pralay của Ấn Độ dù chỉ có tầm bắn tối đa khoảng 500 km, nhưng nhờ đầu đạn nặng tới 1.000 kg, quỹ đạo thấp và khả năng cơ động mạnh mẽ đã trở thành vũ khí răn đe thông thường đáng gờm, rất khó bị hệ thống phòng thủ đối phương đánh chặn.

Tên lửa Pralay là tên lửa bán đạn đạo chiến thuật tầm ngắn do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển, được thiết kế để lấp khoảng trống giữa các hệ thống rocket tầm gần như Pinaka và các tên lửa hành trình hay đạn đạo chiến lược.

Đây là vũ khí đất đối đất, sử dụng nhiên liệu rắn, được đóng trong ống phóng canister và triển khai trên xe phóng di động đường bộ, giúp lực lượng vũ trang Ấn Độ có thể cơ động nhanh, sẵn sàng phóng trong thời gian ngắn và tăng khả năng sống sót trước đòn phản công.

Đặc điểm nổi bật nhất của tên lửa Pralay nằm ở quỹ đạo bán đạn đạo. Khác với tên lửa đạn đạo truyền thống bay theo cung parabolic cao và dễ dự đoán sau khi động cơ tắt, Pralay bay theo quỹ đạo thấp hơn, gần như phẳng hơn, kết hợp khả năng thay đổi hướng bay giữa chặng và đặc biệt ở giai đoạn cuối.

Tên lửa Pralay do DRDO (Defense Research and Development Organization - Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ) chế tạo, rời bệ phòng. Ảnh: swarajyamag.com

Việc bay thấp rút ngắn đáng kể thời gian tên lửa xuất hiện trên màn hình radar đối phương, trong khi khả năng cơ động làm cho các hệ thống phòng thủ tên lửa dựa trên dự đoán quỹ đạo trở nên kém hiệu quả.

Nhiều nguồn đánh giá rằng tốc độ của tên lửa Pralay có thể đạt mức siêu vượt âm, lên tới khoảng Mach 5 đến Mach 6.1 tùy giai đoạn bay, tạo ra cửa sổ phản ứng rất hẹp cho bên phòng thủ, chỉ khoảng từ 90 đến 180 giây trong một số kịch bản.

Về thông số kỹ thuật, tầm bắn của tên lửa Pralay dao động từ 150 đến 500 km tùy thuộc vào khối lượng đầu đạn. Khi mang đầu đạn nặng khoảng 1.000 kg, tầm bắn khoảng 350 km; khi giảm khối lượng đầu đạn xuống khoảng 500 kg, tầm bắn có thể mở rộng tới 500 km.

Đầu đạn thông thường có thể cấu hình theo nhiều loại khác nhau, bao gồm đầu đạn nổ mảnh, đầu đạn xuyên phá kết hợp nổ hoặc đầu đạn chuyên dụng phá hủy đường băng.

Khối lượng đầu đạn lớn này mang lại sức công phá đáng kể đối với các mục tiêu quân sự quan trọng như sân bay, radar, trung tâm chỉ huy, kho đạn dược hay hệ thống phòng không.

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa Pralay có tầm bắn 500 km. Ảnh: thedefensenews.com

Độ chính xác được đánh giá cao với bán kính lệch mục tiêu (CEP) có thể dưới 10 mét nhờ hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp hỗ trợ vệ tinh và đầu dò giai đoạn cuối.

Từ góc độ công nghệ, tên lửa Pralay kế thừa một số thành tựu từ các chương trình tên lửa trước đó của Ấn Độ nhưng được tối ưu hóa cho nhiệm vụ thông thường.

Việc sử dụng nhiên liệu rắn giúp tên lửa sẵn sàng phóng nhanh hơn so với hệ thống nhiên liệu lỏng, đồng thời cấu hình canister hóa đơn giản hóa quá trình bảo quản, vận chuyển và triển khai.

Khả năng cơ động giai đoạn cuối được hỗ trợ bởi phương tiện tái nhập khí quyển có thể điều khiển, giúp tên lửa vừa né tránh đánh chặn vừa duy trì độ chính xác cao khi tấn công mục tiêu.

Về mặt chiến lược, tên lửa Pralay mang lại cho Ấn Độ khả năng tấn công chính xác sâu trong lãnh thổ đối phương, mà không cần vượt ngưỡng hạt nhân.

Tên lửa Pralay bay theo quỹ đạo thấp để giảm thời gian bị phát hiện. Ảnh: PIB/business-standard.com

Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh răn đe thông thường, khi một tên lửa tầm ngắn nhưng mang đầu đạn lớn, bay nhanh và khó dự đoán có thể buộc đối phương phải phân tán lực lượng phòng thủ hoặc chấp nhận rủi ro cao hơn khi triển khai các mục tiêu giá trị.

Các thử nghiệm gần đây, bao gồm các đợt đánh giá người dùng năm 2026, đã xác nhận hiệu suất của hệ thống và đưa tên lửa Pralay tiến gần đến giai đoạn biên chế chính thức.

Cần nhìn nhận khách quan rằng dù các nguồn mở đều nhấn mạnh khả năng khó đánh chặn của Pralay, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào môi trường tác chiến cụ thể, mật độ hệ thống phòng thủ đối phương và khả năng phối hợp giữa các lớp bảo vệ.

Tầm bắn giới hạn ở mức 500 km cũng đòi hỏi lực lượng phóng phải được triển khai tương đối gần biên giới hoặc khu vực xung đột.

Dù vậy, sự kết hợp giữa đầu đạn lớn, tốc độ cao, quỹ đạo thấp và khả năng cơ động đã biến Pralay thành một trong những hệ thống tên lửa chiến thuật đáng chú ý nhất trong khu vực, góp phần nâng cao năng lực răn đe thông thường của Ấn Độ, mà không làm leo thang lên mức hạt nhân.

(Theo moneycontrol.com, business-standard.com, timesofindia.indiatimes.com, thedefensenews.com, swarajyamag.com)