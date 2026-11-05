Tên lửa phòng không khai hỏa, tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập đạn thật

Theo ghi nhận phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại hiện trường, trong các loạt bắn sáng 5/11, tên lửa đã đánh trúng, tiêu diệt chính xác mục tiêu là máy bay không người lái M-100CT.

Tham gia diễn tập, các đơn vị sử dụng nhiều tổ hợp tên lửa phòng không, trong đó có S-125VT, S-125M và S-125-2TM, thực hành đánh chặn các mục tiêu giả định như máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình bay thấp xâm nhập khu vực bảo vệ.

Tại các trận địa, cán bộ, chiến sĩ thực hiện đồng bộ các nội dung cơ động lực lượng, triển khai khí tài, kiểm tra hệ thống điều khiển, tổ chức hiệp đồng và thực hành chiến đấu theo phương án đã xác định.

Trong buổi chiều, các đơn vị tiếp tục triển khai các khoa mục bắn đạn thật bằng pháo phòng không 37mm và 57mm. Những loạt pháo liên tiếp khai hỏa, tạo nên không khí chiến đấu khẩn trương, thể hiện khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong đánh chặn, tiêu diệt mục tiêu, bảo vệ những khu vực trận địa trọng yếu.

Đây là hoạt động diễn tập thường niên quy mô lớn của Quân chủng Phòng không - Không quân, nhằm kiểm tra trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và mức độ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

Thông qua diễn tập, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng làm chủ khí tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Tên lửa phòng không rời bệ phóng trong cuộc diễn tập bắn đạn thật tại Trường bắn TB1.

Các chiến sĩ phòng không tập trung đội hình, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra và trao đổi qua hệ thống thông tin khi thực hành chiến đấu.

Chiến sĩ điều khiển phương tiện vận chuyển khí tài vào vị trí triển khai.

Lực lượng phòng không khẩn trương triển khai hệ thống tên lửa tại trận địa.

Các chiến sĩ phối hợp lắp tên lửa, chuẩn bị cho khoa mục bắn đạn thật.

Hệ thống khí tài được triển khai tại trận địa, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu.

Hệ thống khí tài được triển khai tại trận địa, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu.

Các lực lượng cơ động trên thao trường, triển khai đội hình theo phương án diễn tập.

Các khẩu đội pháo phòng không sẵn sàng thực hành đánh chặn mục tiêu giả định.

Các khẩu đội pháo phòng không đồng loạt thực hành đánh chặn mục tiêu, khói bụi bao trùm thao trường.