Tên lửa phòng không khai hỏa, tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập đạn thật
Ngày 5/11, tại Trường bắn TB1, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật với sự tham gia của các sư đoàn phòng không trên cả nước. Các đơn vị triển khai tên lửa, pháo phòng không, thực hành đánh chặn mục tiêu, kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Theo ghi nhận phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại hiện trường, trong các loạt bắn sáng 5/11, tên lửa đã đánh trúng, tiêu diệt chính xác mục tiêu là máy bay không người lái M-100CT.
Tham gia diễn tập, các đơn vị sử dụng nhiều tổ hợp tên lửa phòng không, trong đó có S-125VT, S-125M và S-125-2TM, thực hành đánh chặn các mục tiêu giả định như máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình bay thấp xâm nhập khu vực bảo vệ.
Tại các trận địa, cán bộ, chiến sĩ thực hiện đồng bộ các nội dung cơ động lực lượng, triển khai khí tài, kiểm tra hệ thống điều khiển, tổ chức hiệp đồng và thực hành chiến đấu theo phương án đã xác định.
Trong buổi chiều, các đơn vị tiếp tục triển khai các khoa mục bắn đạn thật bằng pháo phòng không 37mm và 57mm. Những loạt pháo liên tiếp khai hỏa, tạo nên không khí chiến đấu khẩn trương, thể hiện khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong đánh chặn, tiêu diệt mục tiêu, bảo vệ những khu vực trận địa trọng yếu.
Đây là hoạt động diễn tập thường niên quy mô lớn của Quân chủng Phòng không - Không quân, nhằm kiểm tra trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và mức độ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.
Thông qua diễn tập, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng làm chủ khí tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ten-lua-phong-khong-khai-hoa-tieu-diet-muc-tieu-trong-dien-tap-dan-that-post1400250.html