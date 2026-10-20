Tên lửa NSM công nghệ sea-skimming, đầu dò EO/IR, 'thay đổi cuộc chơi tại các điểm nóng'?

Sự chuyển dịch chiến lược tác chiến ven biển của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã chứng kiến bước ngoặt công nghệ lớn với việc đưa vào vận hành hệ thống tên lửa chống hạm không người điều khiển NMESIS (Navy/Marine Expeditionary Ship Interdiction System).

Không còn phụ thuộc vào các kíp xe chiến đấu truyền thống hay các trận địa pháo cố định dễ bị lộ diện, NMESIS kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tự hành robot và hỏa lực chống hạm tầm xa chính xác cao.

Sự ra đời của tổ hợp/hệ thống này biến mỗi hòn đảo nhỏ hay dải bờ biển gồ ghề tại các vùng biển tranh chấp thành một trận địa phục kích linh hoạt, sẵn sàng bẻ gãy mọi nỗ lực đổ bộ và phong tỏa hạm đội nổi của đối phương.

Thiết kế nhỏ gọn, khả năng tự hành cao và hỏa lực uy lực đã đưa NMESIS trở thành quân bài cốt lõi trong học thuyết tác chiến ven biển trong môi trường bị tranh chấp (LOCE) của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ.

Hệ thống tên lửa chống hạm NMESIS trong khuôn khổ cuộc diễn tập huấn luyện dã chiến tại căn cứ huấn luyện trung tâm, trại Hansen, Okinawa, Nhật Bản, ngày 28/7/2025. (Nguồn ảnh: Ảnh: Thủy quân lục chiến/Bộ Quốc phòng Mỹ)

Khung gầm bọc thép không người lái ROGUE Fires và năng lực cơ động siêu cấp

Trái tim về mặt động lực học của NMESIS là hệ thống xe bọc thép tự hành không người lái ROGUE Fires, được phát triển trên nền tảng khung gầm xe việt dã JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) nhưng lược bỏ hoàn toàn cabin lái truyền thống.

Việc loại bỏ cabin giúp giảm trọng lượng tổng thể, tối ưu không gian tích hợp ống phóng và hạ thấp trọng tâm xe, gia tăng độ ổn định khi di chuyển trên các địa hình hiểm trở như bãi cát, đầm lầy hay vùng đồi núi ven biển.

Về khả năng cơ động không vận, nhờ kích thước vô cùng nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, NMESIS có thể dễ dàng được vận chuyển bằng các dòng máy bay vận tải hạng trung như C-130 Hercules hay trực thăng vận tải hạng nặng CH-53K King Stallion.

Điều này cho phép lực lượng phản ứng nhanh triển khai cấp tốc các bệ phóng NMESIS đến các chuỗi đảo tiền tiêu, nhanh chóng thiết lập trận địa phóng rồi thu hồi cơ động chỉ trong thời gian ngắn, khiến hệ thống radar trinh sát của đối phương gần như không thể định vị để đánh trả.

Hệ thống tên lửa NMESIS: Ảnh: zona-militar.com

Tên lửa chống hạm tàng hình NSM (Naval Strike Missile) và cơ chế dẫn đường kháng nhiễu

Hệ thống NMESIS sử dụng hỏa lực chính là hai quả tên lửa chống hạm tàng hình thế hệ mới Naval Strike Missile (NSM) do tập đoàn Kongsberg (Na Uy) hợp tác sản xuất cùng Raytheon.

Tên lửa NSM sở hữu tầm bắn vượt ngưỡng 185 km, bay hành trình ở tốc độ cận âm cao và ứng dụng thiết kế tàng hình tiên tiến giúp giảm thiểu tối đa tiết diện phản xạ radar lẫn bộc lộ hồng ngoại.

Ở pha cuối hành trình, tên lửa NSM hạ tầm bay xuống sát mặt sóng biển (sea-skimming) kết hợp các đợt né tránh tự động để vượt qua các hệ thống phòng thủ tầm gần (CIWS) trên tàu chiến.

Đầu dò quang điện hồng ngoại (EO/IR) thụ động của tên lửa NSM không phát ra tín hiệu radar, cho phép nó bí mật tiếp cận mục tiêu mà không kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm của tàu đối phương.

Thuật toán nhận diện mục tiêu tích hợp bên trong đầu đạn giúp tên lửa phân biệt chính xác giữa tàu chiến thật và các biện pháp mồi bẫy, đồng thời chọn lựa điểm va chạm tối ưu trên thân tàu để gây thiệt hại tối đa.

Tác chiến mạng lưới và mô hình răn đe bất đối xứng tại các chuỗi đảo

Khác với các hệ thống tên lửa truyền thống cần đài radar chỉ huy đi kèm, NMESIS vận hành hoàn toàn theo mô hình tác chiến mạng lưới (network-centric warfare).

Xe phóng ROGUE Fires có thể nhận dữ liệu mục tiêu thông qua liên kết dữ liệu mã hóa an toàn từ máy bay trinh sát không người lái, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye, tàu chiến ngoài khơi hoặc cảm biến tiền tiêu của trinh sát mặt đất.

Nhờ tính năng tự hành tiên tiến, một nhóm tác chiến nhỏ có thể điều khiển đồng thời nhiều bệ phóng NMESIS nằm rải rác trên các hòn đảo khác nhau, tạo nên mạng lưới hỏa lực đe dọa đa hướng.

Việc đưa NMESIS vào biên chế giúp Thủy quân lục chiến Mỹ thiết lập các vùng cấm truy cập/chống xâm nhập (A2/AD) chi phí thấp nhưng hiệu quả cao, đảo ngược ưu thế hạm đội nổi của đối phương và tái định hình lại quy tắc tác chiến hải quân hiện đại.

(Theo news.usni.org, breakingdefense.com)