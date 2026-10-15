Tên lửa Neptune của Ukraine tập kích sân bay Nga, đánh trúng 6 chiếc Su-34M

Máy bay Su-34 của Nga trong một cuộc trình diễn hàng không ở Zhukovsky, Liên bang Nga. Ảnh: united24media

Hải quân Ukraine ngày 15/10 tuyên bố một cuộc tập kích bằng tên lửa Neptune trong đêm đã đánh trúng 6 máy bay ném bom Su-34M của Nga tại một sân bay quân sự ở tỉnh Voronezh, miền Tây nước Nga.

Theo thông báo được đăng trên mạng xã hội được tờ Kyiv Post dẫn lại, mục tiêu của cuộc tấn công là sân bay quân sự Borisoglebsk. Ngoài các máy bay, đòn tập kích còn phá hủy một số thiết bị phục vụ hoạt động bay.

Hải quân Ukraine cho biết các vụ nổ thứ cấp và đám cháy đã được ghi nhận tại sân bay. Tuy nhiên, cơ quan này nói rằng thông tin về hậu quả của cuộc tấn công vẫn đang được xác minh.

Thông báo nêu rõ: “Trong đêm 14 rạng sáng 15/10, Hải quân thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công sân bay quân sự Borisoglebsk ở tỉnh Voronezh của Nga bằng hệ thống tên lửa bờ Neptune”.

Theo phía Ukraine, 6 máy bay Su-34M đã bị đánh trúng. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu cụ thể các máy bay bị phá hủy hoàn toàn hay chỉ bị hư hại, cũng như chưa đưa ra đánh giá chi tiết về mức độ thiệt hại.

Su-34M là phiên bản nâng cấp của dòng máy bay chiến đấu - ném bom Su-34, có khả năng mang nhiều loại bom hàng không có điều khiển và không điều khiển, cùng các loại tên lửa khác nhau. Nga sử dụng dòng máy bay này như một trong những phương tiện chủ lực để phóng bom hàng không có điều khiển nhằm vào các vị trí phòng thủ của Ukraine và những khu dân cư gần tiền tuyến.

Hải quân Ukraine cho rằng việc đánh trúng các máy bay ném bom sẽ làm suy giảm năng lực không quân của Nga, qua đó hạn chế khả năng tiến hành các hoạt động tác chiến đường không chiến thuật tại những khu vực liên quan.

Các sân bay quân sự, máy bay chiến đấu và cơ sở hậu cần hàng không ngày càng có vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Với Moskva, máy bay Su-34 cho phép lực lượng không quân tiến hành các cuộc không kích bằng bom có điều khiển từ khoảng cách tương đối an toàn, hỗ trợ các chiến dịch trên bộ mà không nhất thiết phải đưa máy bay áp sát các hệ thống phòng không Ukraine.

Với Kiev, việc tập kích các sân bay và phương tiện hàng không của Nga là một cách nhằm làm gián đoạn hoạt động tác chiến, buộc đối phương phải phân tán máy bay, tăng cường bảo vệ căn cứ và dành thêm nguồn lực cho công tác hậu cần, sửa chữa. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của mỗi cuộc tấn công phụ thuộc vào mức độ thiệt hại, khả năng khôi phục hoạt động của các căn cứ và số máy bay còn có thể triển khai.

Tên lửa Neptune vốn được Ukraine phát triển cho nhiệm vụ chống hạm, sau đó được mở rộng ứng dụng cho các mục tiêu trên bộ. Việc sử dụng loại tên lửa này trong các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga phản ánh nỗ lực của Kiev nhằm tận dụng năng lực sản xuất vũ khí trong nước để tấn công các mục tiêu quân sự có giá trị.

Đòn tập kích sân bay Borisoglebsk diễn ra trong bối cảnh các hoạt động không kích giữa Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng. Trong đêm 14/10, theo Không quân Ukraine, Nga đã sử dụng 39 tên lửa và 128 UAV tấn công nước này. Kiev cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 115 UAV và 4 tên lửa. Sang đêm 14 rạng sáng 15/10, Ukraine tiếp tục ghi nhận một đợt tập kích quy mô lớn với 580 UAV của Nga, trong đó 536 chiếc bị bắn hạ hoặc chế áp, theo số liệu sơ bộ của Không quân Ukraine.

Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng tăng cường sử dụng UAV và tên lửa tầm xa để tập kích các mục tiêu quân sự, sân bay và cơ sở năng lượng của Nga. Trước vụ Borisoglebsk, Cơ quan An ninh Ukraine ngày 4/10 tuyên bố UAV của lực lượng này đã đánh trúng một máy bay Su-35, một máy bay Su-34 và kho đạn tại sân bay quân sự Khanskaya ở vùng Adygea.