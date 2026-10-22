Tên lửa liên tục trút xuống Kiev, hàng trăm UAV hướng về Moscow

Báo Kyiv Independent (Ukraine) dẫn thông tin cập nhật sáng 22-10 từ Viện Công tố thành phố Kiev cho hay, các đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Nga khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 24 người bị thương.

Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine thông báo trong số người bị thương có 4 trẻ em, trong đó 1 em phải nhập viện.

Hiện trường sau vụ tên lửa đạn đạo Nga tấn công Kiev ngày 21-10. Ảnh: Chris Occhicone/Kyiv Independent

Các đợt tấn công diễn ra liên tiếp trong đêm. Phóng viên ghi nhận ít nhất 13 tiếng nổ trong chưa đầy 8 phút vào khoảng 3 giờ sáng 22-10 (theo giờ địa phương).

Lực lượng Không quân Ukraine liên tục cảnh báo tên lửa đạn đạo hướng về thủ đô, yêu cầu người dân tiếp tục ở trong hầm trú ẩn.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết 1 trạm cấp cứu tại quận Pecherskyi bị hư hại, cùng 6 xe cứu thương. Tại quận Dniprovskyi, 1 cơ sở sửa chữa ô tô và nhà dân bị ảnh hưởng.

Hạ tầng đường sắt đô thị trên cầu Nam bắc qua sông Dnipro cũng bị hư hại, khiến giao thông theo hướng từ bờ phải sang bờ trái bị hạn chế.

Trong khi đó tại Nga, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho hay, từ 20 giờ 30 ngày 21-10 đến 4 giờ ngày 22-10 (theo giờ Moscow), hơn 600 UAV bay về phía thủ đô Nga.

Ông cho biết phần lớn bị phá hủy từ xa, trong khi 163 chiếc bị bắn hạ tại khu vực gần thành phố.

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy nối lại đàm phán. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết, về nguyên tắc Nga sẵn sàng nối lại đối thoại 3 bên với Ukraine và Mỹ vào giữa tháng 11.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng bày tỏ ủng hộ đàm phán và đề nghị tổ chức sớm nhất có thể.