Tên lửa không chiến tầm xa nhất của Hải quân Mỹ bất ngờ có khả năng... tấn công mặt đất

Theo ấn phẩm The War Zone (TWZ), tên lửa không đối không AIM-174B, được máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ sử dụng, có thể được dùng để mang theo đạn lượn Vektrex nhằm tấn công các mục tiêu dưới mặt đất.

Nhà sản xuất General Atomics cho biết đầu đạn lượn Vektrex có thể được thu nhỏ để nhét vừa vào đầu tên lửa không chiến tầm xa AIM-174B. Công ty đưa ra một hình ảnh minh họa cho thấy tên lửa được trang bị 6 đầu đạn lượn.

Bài báo nhận định rằng, việc trang bị cho các tên lửa hiện có và tương lai của Mỹ những loại đầu đạn nhỏ có thể gây khó khăn cho hệ thống phòng thủ của đối phương.

Vektrex chính thức ra mắt vào năm 2023, ban đầu vũ khí này được thiết kế để sử dụng với pháo tự hành 155 mm, khi bắn ra những viên đạn dẫn đường tầm xa tích hợp động cơ đẩy phản lực.

Sau khi khai hỏa và đạt độ cao, Vektrex sẽ bung cánh và lượn về phía mục tiêu, dựa vào hệ thống dẫn đường tích hợp. Loại đạn này được trang bị đầu dò tự dẫn, cho phép nó tấn công các mục tiêu di động.

Đạn lượn Vektrex khi được bắn từ pháo 155 mm chiều dài nòng gấp 39 lần đường kính sẽ có tầm bắn xấp xỉ 120 km. Việc triển khai từ tên lửa không đối không chắc chắn sẽ nối dài cự ly.

Tên lửa không đối không tầm xa nhất của Hải quân Mỹ - AIM-174B, có thể tấn công mục tiêu ở tầm bắn khoảng 400 km, tức là đầu đạn lượn Vektrex có thể vượt xa cự ly tác chiến nói trên.

Cần nói thêm, tên lửa không đối không AIM-174B mặc dù vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu nhưng được nhận xét có tiềm năng ứng dụng rất rộng.

Điển hình như Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) cho biết, họ đang cân nhắc sử dụng tên lửa không đối không tầm xa AIM-174B trong nhiệm vụ mới đó là để chống lại vũ khí siêu thanh.

Thông tin do MDA đăng tải đề cập trực tiếp đến khả năng sử dụng phiên bản phóng từ trên không của tên lửa SM-6 (AIM-174B) như một lựa chọn để phát triển, thử nghiệm và triển khai đầu đạn mới, được thiết kế để phòng thủ chống lại vũ khí siêu thanh.

Bước đi trên thể hiện sự quan tâm của MDA đối với các đề xuất thuộc Giai đoạn II của dự án, liên quan tới giải pháp đã chứng minh tiềm năng về yêu cầu hiệu suất đối với hệ thống phòng thủ tên lửa cấp cao.

Tài liệu có tiêu đề “Nguyên mẫu tải trọng” đã xác định rõ nhu cầu về “các khái niệm diện rộng” trên biển để phòng thủ chống lại mối đe dọa cơ động tốc độ cao (vũ khí siêu thanh).

Theo văn bản này, tên lửa không đối không AIM-174B nếu được chấp thuận sẽ bổ sung cho tên lửa đánh chặn mang đầu đạn động năng RIM-161, cũng như hệ thống phòng thủ tầm xa RIM-174 và phiên bản hạm tàu của PAC-3 MSE.

Khi trò chuyện với phóng viên ấn phẩm chuyên ngành Naval News, đại diện MDA giải thích rằng công việc sắp tới chỉ liên quan đến đầu đạn, không can thiệp sâu vào kết cấu tên lửa hay phương tiện mang phóng.

Kỳ vọng của nhà phát triển là phát triển một đầu đạn có thể tích hợp trên nhiều nền tảng (không chỉ riêng tên lửa AIM-174B), trong đó họ đặc biệt quan tâm đến khả năng phóng từ trên không.

Người đại diện MDA giải thích thêm, sự quan tâm tập trung vào sản phẩm tích hợp, trong đó tên lửa AIM-174B đề cập ở trên là một phương tiện phóng từ trên không rất đáng quan tâm.