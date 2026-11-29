Tên lửa Kh-101 của Nga thường được so sánh với các dòng tên lửa hành trình phương Tây như Storm Shadow/SCALP-EG và AGM-158 JASSM của Mỹ.

Đây đều là những vũ khí tấn công chính xác từ khoảng cách ngoài tầm phòng không, nhưng được phát triển theo những yêu cầu tác chiến khác nhau.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là tầm bắn. Các nguồn phân tích phương Tây ước tính tên lửa Kh-101 có tầm hoạt động khoảng 2.500-2.800 km.

Trong khi đó, tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG có tầm bắn khoảng 600 km theo một số đánh giá, còn tên lửa AGM-158B JASSM-ER của Mỹ đạt khoảng 900 km trở lên. Những con số này có thể thay đổi theo phiên bản và điều kiện triển khai.

Khác biệt về tầm bắn gắn liền với cách tổ chức lực lượng. Tên lửa Kh-101 được thiết kế chủ yếu cho máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160.

Đây là những nền tảng có khả năng mang nhiều tên lửa và thực hiện nhiệm vụ tấn công ở cự ly rất xa.

Trong khi đó, tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG được tích hợp trên các máy bay chiến đấu như Rafale, Mirage 2000 và Typhoon.

Tên lửa AGM-158 JASSM được sử dụng trên nhiều loại máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Mỹ.

Về thiết kế, cả ba dòng vũ khí đều hướng đến khả năng giảm nguy cơ bị phát hiện và tấn công chính xác.

Tên lửa Kh-101 sử dụng tổ hợp dẫn đường quán tính, định vị vệ tinh và đối chiếu địa hình.

Tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG kết hợp dẫn đường quán tính, định vị vệ tinh và hệ thống dẫn đường cuối hành trình.

Tên lửa AGM-158 JASSM cũng sử dụng nhiều phương thức dẫn đường, trong đó có hệ thống định vị và đầu dò hồng ngoại hình ảnh.

Khác biệt còn nằm ở cách sử dụng. Nga có thể phóng tên lửa Kh-101 từ máy bay ném bom chiến lược ở khoảng cách rất xa, trong khi phương Tây thường tích hợp tên lửa hành trình vào lực lượng máy bay chiến thuật.

Điều này phản ánh sự khác nhau trong cơ cấu không quân và phương thức triển khai sức mạnh tấn công tầm xa.

Không thể chỉ dựa vào tầm bắn để kết luận loại tên lửa nào vượt trội. Khả năng sống sót, độ chính xác, chất lượng dữ liệu mục tiêu, mức độ tích hợp với máy bay và năng lực sản xuất đều ảnh hưởng đến hiệu quả tác chiến.

Mỗi dòng vũ khí được thiết kế cho một hệ thống tác chiến riêng, thay vì chỉ cạnh tranh bằng một thông số duy nhất.